La gran mayoría de las personas que inundan todos los espacios de Durangoko Azoka son euskaldunes, aficionadas a la cultura y menores de 45 años. Estos son algunos de los datos que se desprenden del trabajo de investigación que Siadeco realizó en la pasada edición de Durangoko Azoka a través de entrevistas a creadores, otros agentes (discográficas, editoriales...) y visitantes.

Siadeco ha presentado hoy en el marco de la 60ª edición de la Azoka , junto a Gerediaga Elkartea, el resultado de 110 cuestionarios on line a realizados a creadoras y creadores, 83 realizados a agentes y 800 entrevistas presenciales a visitantes.

La principal motivación esgrimida por los visitantes para acudir a Durangoko Azoka ha sido "impulsar la actividad cultural en euskera", mientras que y las y los agentes destacan que se trata de una iniciativa de "sólida fiabilidad económica" que funciona, además, como "palanca de consumo" de cara a todo el año. Es decir, su influencia no se limita a los cuatro o cinco días en que transcurre la propia feria, sino que sirve de referencia para compras futuras.

Los creadores y las creadoras, por su parte, reconocen la "gran importancia" de la Azoka, aunque el estudio reafirma que el grado de su grado de profesionalización de quienes crean cultura es escaso (solo el 20 % de ellas y ellos tienen la creación como única profesión y el 55,5% recibe menos del 20 % de sus ingresos del trabajo creativo).

El 92 % de las y los visitantes son euskaldunes, el 58,1 % mujeres y dos tercios menores de 45 años (todos los encuestados eran mayorres de 16 años), y gastan una media de 55,19 euros por persona, un 11% más de lo que mostraba un estudio realizado en 2018, aunque hay que tener en cuenta que en ese periodo de siete años el IPC ha aumentado un 22%.

En cuanto a los hábitos de consumo, el año pasado el 89,6 % de los visitantes compraron algo en la Feria de Durango. Destaca que el 19,9 % de las compradoras y los compradores adquirieron en Landako todos los libros en euskera que compraron durante el año y, en lo que respecta a la música, el 42,4 % de los compradores no compró más discos en euskera durante todo el año.

Leer el estudio completo.