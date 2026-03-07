EUSKARA
Korrikaren lehen kilometroak Parisen, aldarrikapenez beteta

Euskalzaleak Parisen elkartu dira Korrikaren ekitaldi berezi egiteko
Dozenaka lagunek hartu dute parte Korrikaren lehen kilometroetan, Parisen, eta Euskal Etxearen 70. urteurrena ere ospatu dute, besteak beste, Frantziako Estatuan euskararen ofizialtasuna aldarrikatuz.

