Los primeros kilómetros de Korrika en París, repletos de reivindicaciones

Euskalzaleak Parisen elkartu dira Korrikaren ekitaldi berezi egiteko
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Korrikaren lehen kilometroak Parisen, aldarrikapenez beteta
author image

EITB

Última actualización

Decenas de personas han participado en los primeros kilómetros de Korrika, en París. Además, han celebrado el 70 aniversario de la Euskal Etxea, y han reclamando la oficialidad del euskera en el Estado francés, entre otros actos.

Korrika 2026 París Cultura

