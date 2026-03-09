Gorde
EITBren "Super Manterola" komedia berria grabatzen ari dira

18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Anjel Alkain, Iker Galartza eta Aitziber Garmendia daude aktoreen artean. Karmelo eta Luixito anaiak dira, biak mutilzaharrak, eta Bakartxo ilobarekin batera, Super Manterola dendaren ardura dute. Azpeitiko Erdi kalean grabatzen ari dira eta, oraindik emisio egunik zehaztu ez bada ere, barre-algarak egin egingo ditugu.

Kultura Euskara

