Grabación de 'Super Manterola', la nueva comedia en euskera de EITB
Anjel Alkain, Aitziber Garmendia e Iker Galartza están en el equipo, así que las risas están aseguradas. Karmelo y Luixito son hermanos y solterones y, junto con su sobrina Bakartxo, responsables de la tienda llamada Super Manterola. Se está grabando en la parte vieja de Azpeitia, y todavía no se ha fijado fecha de emisión.
