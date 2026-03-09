Guardar
Grabación de 'Super Manterola', la nueva comedia en euskera de EITB

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 'Super Manterola' euskarazko komedia berria laster EITBn
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Anjel Alkain, Aitziber Garmendia e Iker Galartza están en el equipo, así que las risas están aseguradas. Karmelo y Luixito son hermanos y solterones y, junto con su sobrina Bakartxo, responsables de la tienda llamada Super Manterola. Se está grabando en la parte vieja de Azpeitia, y todavía no se ha fijado fecha de emisión.

Cultura Euskera

