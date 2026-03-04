Euskal artista eta galeriak, Arcomadrid azokarako prest
Arcomadrid arte garaikideko azoka handiaren 45. edizioa martxoaren 4tik 8ra egingo dute, Ifema erakustazokan. Lehen hiru jardunaldiak profesionalei eskainita egongo dira, eta ostiral eguerdian, larunbatean eta igandean publiko orokorra sartu ahalko da, 33 euro ordainduta.
Guztira 211 galeria hartuko dituen topagunean, Euskal Herriko hiruk hartuko dute parte: Carreras Mugica bilbotarrak eta Cibrián donostiarrak programazio orokorrean, eta Villa Magdalena donostiarrak, “Opening. Nuevas galerías” atalean.
Carreras Mugicak Lara Almarcegui, June Crespo, Mar de Dios, Erlea Maneros, Asier Mendizabal eta Juan Perez Agirregoikoaren lanak eramango ditu, besteak beste, eta Cibrianek, Jose Ramon Amondarainenak.
Euskal Herritik kanpoko galeriek ere, dena dela, eramango dituzte Madrilera euskal artisten lanak, eta ordezkatuta egongo dira, horrenbestez, Prudencio Irazabal, Kepa Garraza, Sahatsa Jauregi, Ixone Sadaba, Nora Aurrekoetxea, Eduardo Chillida, Ibon Aranberri, Cristina Iglesias, Miren Doiz, Elena Asins, Juan Luis Moraza, Manu Muniategiandikoetxea, Sergio Prego, Damaris Pan, Agustin Ibarrola, Dario Urzay, Elena Mandizabal, Jorge Oteiza, Angel Bados, Itziar Okariz, Amaya Suberviola…
Euskal Emakume Eskultoreak (E3) elkarteko kideen lanak, Batzar Nagusien Bilboko egoitzan ikusgai
Errekonozimendua lortu duten euskal eskultore gehienak gizonezkoak badira ere, emakumezkoek eragin handia izan dute arte molde horretan, arreta gutxiago eman zaien arren. Horrela, euskal eskulturan merezi eta behar duten leku hori aldarrikatzeko E3 Euskal Emakume Eskuloreak elkartean batuta daude batzuk, eta euren lanak Bizkaiko Batzar Nagusien egoitzan ikusgai daude, Bilbon. Erakusketa apirilaren 23ra arte egongo da zabalik.
Maite Rosendek egin ditu Itzuliko eta Itzulia Womeneko kartelak
Donostiar artistak irabazi zuen Euskadi literatura saria ilustrazioaren atalean, eta, hortaz, hari dagokio txirrindularitza probetako kartelak diseinatzea.
Kutxa Fundazioak ibilbide bat proposatu du Elena Asinsen obran zehar
"Egitura, espazioa, denbora" erakusketak 100 lan baino gehiago biltzen ditu: marrazkiak, pinturak, eskulturak, liburuak, ikus-entzunezko piezak eta instalazioak. "Arte konputazionalaren eta abstrakzio geometriko moderno eta garaikidearen ezinbesteko figura" da Asins, Fundazioak azaldu duenez.
Txuspo Poyo artista nafarraren "Anonima" erakusketa, Azkuna Zentroan
Bilboko espazioko erakusketak ehun pieza baino gehiago bildu ditu, 1980ko hamarkadatik gaur egun arteko proiektu gehienak. Maiatzaren 17ra arte egongo da ikusteko aukera.
Zineb Sedira artistaren "Standing Here Wondering Which Way to Go" erakusketa, gaurtik Tabakaleran
1960ko eta 1970eko hamarkadetako Afrikako askapen-mugimenduak eta utopiak dakartza gogora.
Eusko Jaurlaritzak 31 obra gehitu dizkio Bilduma Partekatuari
Jaurlaritzak 300.482 euro inbertitu ditu 21 artistaren lanetan, Artiumeko, Bilbao Museoko eta Tabakalerako adituen erakunde arte batzorde baten aholkuei jarraituta. Erosi dituzten obren egileen artean daude Jose Ramon Amondarain, Mar de Dios, Angel Bados, María Luis Fernandez, Gema Intxausti, Imanol Marrodan, Manu Muniategiandikoetxea, Usoa Fullaondo…
"Bitartekaritza partekatuak" erakusketa aurkeztu du gaur Chillida Lekuk
Nagore Legarretaren argazkiek eta Beñat Iturriozen ikus-entzunezkoak osatzen dute, eta batzuek krisi klimatikoaren eta despopulazioaren aurrean duten rolari buruzko gogoeta egiten du.
Marie Leczinska Frantziako erreginaren erretratu ofiziala, Baionako Bonnat Helleu museoan ikusgai
Frantziako Maria erreginaren erretratua 1748koa da. Jatorrizko bertsioa Versalleseko Jauregian dago, eta mexikar eta euskaldun jatorriko familia batek laga dio Baionako museoari. Museo zaharberritua ireki eta lehen hamar asteetan, 50.000 bisitari baino gehiago jaso dizute Bonnat Helleun; % 30 baionarrak, beste heren bat euskal herritarrak, eta, gainerakoak, kanpokoak.
Denise Scott Brown arkitektoari buruzko atzera begirakoa aurkeztu du Bilboko Arte Ederren Museoak
Denise Scott Brown (Nkana, Zambia, 1931) XX. mendeko bigarren erdialdeko arkitektorik garrantzitsuenetakoa da. Bidaiari, argazkilari eta aktibistaren lanaren gaineko erakusketa hiru ataletan egituratuta dago: hiria, kalea eta etxea.