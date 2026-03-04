Martxoak 4-8
Euskal artista eta galeriak, Arcomadrid azokarako prest

Carreras Mugica eta Cibrián euskal galeriek programa orokorrean parte hartuko dute, eta Villa Magdalenak “Opening. Nuevas galerías” atalean. “El futuro, por ahora” atalean, June Crespo artistaren lanak erakutsiko dituzte Carreras Mugicak eta P420 Boloniako galeriak.
Arcomadrid 2025
Arcomadrid azoka, iaz. Argazkia: Europa Press.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Arcomadrid arte garaikideko azoka handiaren 45. edizioa martxoaren 4tik 8ra egingo dute, Ifema erakustazokan. Lehen hiru jardunaldiak profesionalei eskainita egongo dira, eta ostiral eguerdian, larunbatean eta igandean publiko orokorra sartu ahalko da, 33 euro ordainduta.

Guztira 211 galeria hartuko dituen topagunean, Euskal Herriko hiruk hartuko dute parte: Carreras Mugica bilbotarrak eta Cibrián donostiarrak programazio orokorrean, eta Villa Magdalena donostiarrak, “Opening. Nuevas galerías” atalean.

Carreras Mugicak Lara Almarcegui, June Crespo, Mar de Dios, Erlea Maneros, Asier Mendizabal eta Juan Perez Agirregoikoaren lanak eramango ditu, besteak beste, eta Cibrianek, Jose Ramon Amondarainenak.  

Euskal Herritik kanpoko galeriek ere, dena dela, eramango dituzte Madrilera euskal artisten lanak, eta ordezkatuta egongo dira, horrenbestez, Prudencio Irazabal, Kepa Garraza, Sahatsa Jauregi, Ixone Sadaba, Nora Aurrekoetxea, Eduardo Chillida, Ibon Aranberri, Cristina Iglesias, Miren Doiz, Elena Asins, Juan Luis Moraza, Manu Muniategiandikoetxea, Sergio Prego, Damaris Pan, Agustin Ibarrola, Dario Urzay, Elena Mandizabal, Jorge Oteiza, Angel Bados, Itziar Okariz, Amaya Suberviola…  

Artea

Euskal Emakume Eskultoreak (E3) elkarteko kideen lanak, Batzar Nagusien Bilboko egoitzan ikusgai

Errekonozimendua lortu duten euskal eskultore gehienak gizonezkoak badira ere, emakumezkoek eragin handia izan dute arte molde horretan, arreta gutxiago eman zaien arren. Horrela, euskal eskulturan merezi eta behar duten leku hori aldarrikatzeko E3 Euskal Emakume Eskuloreak elkartean batuta daude batzuk, eta euren lanak Bizkaiko Batzar Nagusien egoitzan ikusgai daude, Bilbon. Erakusketa apirilaren 23ra arte egongo da zabalik.

Marie Leczinska Louis XV.aren erretratua, Bonnat Helleu Baionako museoan.
Marie Leczinska Frantziako erreginaren erretratu ofiziala, Baionako Bonnat Helleu museoan ikusgai

Frantziako Maria erreginaren erretratua 1748koa da. Jatorrizko bertsioa Versalleseko Jauregian dago, eta mexikar eta euskaldun jatorriko familia batek laga dio Baionako museoari. Museo zaharberritua ireki eta lehen hamar asteetan, 50.000 bisitari baino gehiago jaso dizute Bonnat Helleun; % 30 baionarrak, beste heren bat euskal herritarrak, eta, gainerakoak, kanpokoak. 

