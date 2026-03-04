La feria de arte contemporáneo Arcomadrid celebra entre los días 4 y 8 de marzo en el recinto ferial de Ifema su 45ª edición. Las tres primeras jornadas estarán dirigidas a profesionales, y a partir del viernes al mediodía podrá entrar el público general adquiriendo una entrada de 33 euros.

Participan en la feria un total de 211 galerías de todo el mundo, entre ellas la bilbaína Carreras Mugica y la donostiarra Cibrián, ambas en la programación general, y la también donostiarra Villa Magdalena, dentro de la sección “Opening. Nuevas galerías”.

Carreras Mugica llevará a Madrid obras de Lara Almarcegui, June Crespo, Mar de Dios, Erlea Maneros, Asier Mendizabal y Juan Perez Agirregoikoa, y Cibrián hará lo propio con trbaajos de Jose Ramon Amondarain.

Galerías de fuera de Euskal Herria, por su parte, representarán a muchas y muchos artistas vascas y vascos: Prudencio Irazabal, Kepa Garraza, Sahatsa Jauregi, Ixone Sadaba, Nora Aurrekoetxea, Eduardo Chillida, Ibon Aranberri, Cristina Iglesias, Miren Doiz, Elena Asins, Juan Luis Moraza, Manu Muniategiandikoetxea, Sergio Prego, Damaris Pan, Agustin Ibarrola, Dario Urzay, Elena Mandizabal, Jorge Oteiza, Angel Bados, Itziar Okariz, Amaya Suberviola…