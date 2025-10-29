D'Anjouk "tonua apur bat apaltzeko" eskatu dio EH Bilduri, aurrekontuen negoziazioan "konfiantzazko giroa" egon dadin
Noël D'Anjou Ogasun eta Finantza sailburuak Radio Euskadin adierazi duenez, Eusko Jaurlaritzaren borondatea "entzutea eta akordioak lortzen saiatzea da". "Horretarako eskua luzatuta daukagu, eta beste aldearen jarrera ere horrelakoa izatea eskatzen dugu", adierazi du. "Aurrekontuek zenbat eta babes handiagoa izan, Gobernua sostengatzen duten bi alderdietatik haratago, hobe".
Delituak behin eta berriz egiten dituzten gaizkileentzako zigorrak handitzea agindu du Sanchezek
Segurtasun arazoa dela onartuta, Juntsek aurkeztutako lege proposamenaren tramitazioa burutuko duela hitzeman du Espainiako gobernuburuak. EAJk egindako galdera bati erantzunez egin du iragarpena Sanchezek.
Jon Insausti: "Donostia donostiarrok egingo dugu eta donostiarrontzat izango da"
Alkate berriak Eneko Goiaren eskutik jaso du aginte-makila. Jon Insausti "harro" eta "umil" agertu da eta udal Gobernuaren lehentasunak "etxebizitza, segurtasuna, enplegua eta eguneroko bizitza" izango direla aurreratu du.
Jon Insausti Donostiako alkate izendatu dute
Orain arte Kultura, Euskara eta Turismo arduradun izan den EAJko zinegotziak Eneko Goiaren lekukoa hartu du. Goia hamarkada batez izan da Donostiako Udalaren buru.
Sanchezek ez dio Feijoori erantzun, GOIDIaren biktimei zor zaien errespetuagatik: "Gaur ez da eguna"
Kongresuko Osoko Bilkura minutu bateko isilunearekin hasi da, biktimen oroimenez. Ondoren, Alberto Nuñez Feijoo oposizioko buruak ostegun honetan Senatuan 'Koldo auzia'ri buruzko ikerketa batzordean "egia esateko asmoa" ote duen galdetu dio Pedro Sanchezi.
Carlos Mazon: "Gauza batzuek ez zuten behar bezala funtzionatu"
Urriaren 29a Goidiaren Biktimak Oroitzeko Eguna izendatu dutela iragarri du Carlos Mazon Valentziako presidenteak, tragediaren lehen urteurrenaren harira egindako agerraldian.
EH Bildu: "Juntsen erabakia errespetatzen dugu; baina beharrezkoa da bide-orri berri bat ezartzea"
"Zer gertatuko da hemendik aurrera? Momentuz, legealdiak jarraitzen du eta aukera-lehioek irekita jarraitzen duten bitartean guk lanean jarraituko dugu, Euskal Herria zein euskal herritarren interesak mahai gainean jartzen", adierazi du Gorka Elejabarrietak EH Bilduren senatariak, "Egun On" saioan.
Carlos Mazon GOIDIaren biktimen hiletan izango da, familiek ez joatea eskatu dioten arren
Carlos Mazon Generalitateko presidenteak adierazi du "biktimekiko errespetu eta maitasun guztiarekin" izango dela Estatu hiletan, nahiz eta familia batzuek hori ez egiteko eskatu. Imanol Pradales lehendakaria eta Maria Chivite Nafarroako presidentea ere bertan izango dira.
Elkar ulertzetik talkara: liskar politikoa, GOIDIaren auziaren erdigunean
Urtebete bete da Valentziako Erkidegoan 229 hildako utzi zituen tragediatik. Zorigaiztoko urriaren 29ko lehen orduan aurreikuspen meterologikoak eurite bortitzen berri ematen zuen, protokoloek huts egin zuten eta tragediaren tamainak aurreikuspen guztiak gainditu zituen. Egun hartako kudeaketa Espainiako Gobernuaren eta PPren arteko akusazioen gurutzaketan behin eta berriz errepikatzen den argudioetako bat bihurtu da.
Donostian hasiko dira Mikel Zabalza omentzeko eta haren kasuari buruzko egia eskatzeko ekitaldiak
Gazte nafarra atxilotu eta haren gorpua agertu zeneko 40. urteurrena dela eta, autobus batek ibilbidea egingo du Hego Euskal Herriko hainbat herritatik. Azaroaren 30ean urteroko ekitaldia egingo dute Orbaizetan, Zabalzaren jaioterrian.