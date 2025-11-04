Insaustik donostiarrei "gehiago eta hobeto entzuteko" konpromisoa hartu du
Astearte honetako Tokiko Gobernu Batzarraren osteko prentsaurrekoan, Jon Insaustik adierazi du bilera "berezia eta gogorra" izan dela. Donostiako alkateak eta Ane Oyarbide PSE-EEren Udaleko bozeramaile eta lehen alkateordeak Donostiako Gobernua "indartsu, indarberrituta eta jarrera berriarekin" dagoela defendatu dute.
Euskadik eta Iparraldeak lankidetza-akordioa sinatu dute igarobidean dauden migratzaileen inguruan
Akordio berria Gasteizko Ajuria Enea Jauregian sinatu dute Imanol Pradales lehendakariak eta Jean-Rene Etchegaray Euskal Hirigune Elkargoko presidenteak eta Baionako alkateak, eta "erronka politiko, ekonomiko, sozial eta ingurumenekoei elkarrekin aurre egiteko ikuspegi komuna eraikitzeko" borondatea dutela adierazi dute.
Miguel Angel Rodriguezek azaldu "bere burua behartuta" ikusi zuela Fiskaltzarekin negoziatzen ari zirela filtratzera
Bestalde, Mar Hedo Fiskaltza Nagusiko komunikazio buruak Auzitegi Gorenean adierazi duenez, Isabel Diaz Ayuso Madrilgo presidentea eta horren kabineteburua Fiskaltzaren gainean "susmoaren harra elikatzen" saiatu ziren, Alberto Gonzalez Amador Ayusoren bikotekidearen aurka "konfabulazio moduko bat" zegoela iradokita.
Azaroaren 23an izango dira Arabako kontzejuetako hauteskundeak
30.000 pertsona baino gehiago daude botoa ematera deituta lurraldeko 333 kontzejuetan, Administrazio Batzarrak berritzeko. Batzar horiek landa-bideak, mendiak, iturriak, baso-ondarea eta bestelako ondasun publikoak kudeatzen dituzte.
PSNrekin akordioa lortuz gero, Iruñeko udalaren aurrekontuak "inoiz izan diren kontu zabalenak" izango direla adierazi du Asironek
Joseba Asironek argi esan du PSNrekin akordioa lortu eta Iruñeko udalaren aurrekontuak onartu egingo direla. Inoiz izan diren kontu zabalenak izango direla adierazi du Euskadi Irratian Asironek.
Albiste izango dira: Mazonen dimisioaren biharamuna, Ayusoren bikotekidea epailearen aurrean eta Bizkaiko DYAko presidente ohiaren aurkako epaiketa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Ayusoren bikotekideak eta Miguel Angel Rodriguez haren kabineteko buruak Estatuko fiskal nagusiaren aurkako epaiketan deklaratuko dute gaur
Auzitegi Gorenak Alvaro Garcia Ortizen epaiketaren bigarren eguna egingo du gaur, sekretuak ezagutaraztea egotzita. Alberto Gonzalez Amadorrek eta Miguel Angel Rodriguezek egingo duten deklarazioak izango dira eguneko hitzordu nagusiak.
PPk Voxen esku utziko du Valentziako Gobernuaren etorkizuna, Mazonen dimisioaren ostean
Alberto Nuñez Feijoo eta Santiago Abascal PP eta Voxeko buruek, hurrenez hurren, telefonoz hitz egin dute astearte honetan. Genovako iturrien arabera, "tonu atsegin eta onean" aritu dira hizketan bi politikariak, baina, oraindik, mahai gainean izen-abizenik jarri gabe. Antza, bat etorri dira, iritzi baitiote lehentasuna "Valentziari egonkortasuna ematea" dela.
Bilbok 751 milioi euroko aurrekontua izango du 2026an, aurten baino % 4,5 gehiago
Juan Mari Aburto Bilboko alkateak udal aurrekontuen proiektua aurkeztu du, herritarren "beharrizanekin koherentea eta jasangarria" dela iritzita. Santutxuko ertzain-etxe berria, Deustuko suhiltzaile-parkea eta Emakumeen Etxea dira aurreikusten diren proiektu handienetako hiru. Gainera, Segurtasuna, Etxebizitza eta Zerbitzu Publikoak izango dira aurrekontuen ardatzak, Aburtoren hitzetan.
GOIDIaren biktimak kalera atera dira justizia eskatzeko, dimisioaz haratago
GOIDIaren biktimak kalera atera dira berriro ere, dimisioaz haratagoko justizia eskatzeko. Euren ustez, berandu eta gaizki heldu da Carlos Mazonen dimisioa. Gainera, gaitzetsi egin dute presidentearen hitzaldiaren muina kalte materialak izan izana, bai eta bere burua kriminalizazioaren biktimatzat jo izana.