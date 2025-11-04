Donostiako Udala
Insaustik donostiarrei "gehiago eta hobeto entzuteko" konpromisoa hartu du

Jon Insausti eta Ane Oyarbide
18:00 - 20:00
Jon Insausti eta Ane Oyarbide. Argazkia: EFE.

Astearte honetako Tokiko Gobernu Batzarraren osteko prentsaurrekoan, Jon Insaustik adierazi du bilera "berezia eta gogorra" izan dela. Donostiako alkateak eta Ane Oyarbide PSE-EEren Udaleko bozeramaile eta lehen alkateordeak Donostiako Gobernua "indartsu, indarberrituta eta jarrera berriarekin" dagoela defendatu dute.

18:00 - 20:00
