Nafarroa
Ollo kontseilariak ukatu egin du Nafarroako Gobernuak Bernedoko, Abaigarko eta Goñiko udalekuak finantzatu izana

Ana Ollo. Argazkia: EITB.

Ana Ollo Nafarroako Gobernuko Memoria eta Bizikidetza, Kanpo Ekintza eta Euskara kontseilariak agerraldia egin du Parlamentuko batzorde batean, Voxek eskatuta. Ollok hitzaldi laburra egin du, eta adierazi duenez, "azken bost urteetan ez departamentuak ez Euskarabideak ez diote zuzeneko finantzaketarik eman" udalekuak antolatzen dituen elkarteari, eta "ez dio inolako dirulaguntzarik ordaindu Sakanako Mankomunitateari".

Nafarroako Gobernua Nafarroa Politika

