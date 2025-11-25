Navarra
La consejera Ollo niega que el Gobierno navarro haya financiado los campamentos de Bernedo, Abáigar y Goñi

Ana Ollo
18:00 - 20:00
Ana Ollo. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Ollo kontseilariak ukatu egin du Nafarroako Gobernuak Bernedoko, Abaigarko eta Goñiko udalekuak finantzatu izana

La consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha comparecido en una comisión parlamentaria a petición de Vox. Ollo ha asegurado en una breve intervención que "no ha habido en los últimos cinco años financiación directa ninguna por parte del departamento ni de Euskarabidea" a la asociación que organiza los campamentos, y "tampoco ha abonado ninguna subvención a la Mancomunidad de Sakana que haya derivado en una ayuda económica" para esta asociación.

Gobierno de Navarra Navarra Política

