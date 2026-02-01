Albiste da
Andueza "espainolistatzat" jo du Arrizabalagak, Pasaiako portuaren aferagatik EAJk eta PSEk duten sesioan

PSE-EEko idazkari nagusiak joan zen ostiralean adierazi zuenez, "EAJk Pasaiako portua lehiaketako elitetik atera nahi du, hiruzpalau maila azpitik joka dezan".

maria eugenia, EAJ
Maria Eugenia Arrizabalaga Gipuzkoako EAJko presidentea
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gipuzkoako EAJko presidente Maria Eugenia Arrizabalaga PSE-EEko idazkari nagusi Eneko Anduezari buruz esan du "espainolista" dela, sozialistek eta jeltzaleek Pasaiako portuaren inguruan duten eztabaidaren testuinguruan. 

Anduezak joan zen ostiralean adierazi zuenez, "EAJk Pasaiako portua elitetik atera nahi du, hiruzpalau kategoria azpitik joka dezan ".

Larunbatean, bestalde, EAJko bozeramaile Joseba Diez Antxustegik esan zuen ez zela harritzen adierazpen horiekin, bere alderdia "ohituta" dagoelako "Anduezaren kontuetara".

Hori gutxi ez eta, Maria Eugenia Arrizabalagak berriro aipatu du Antxustegik esandakoa X sare sozialean: "Anduezaren kontuak. Lehen errazagoa zen kontu horiek kalifikatzea. Naturala zen: espainolista".

"Gero kontituzionalismoak, transbertsalitateek, pluraltasunak eta sofistikazioak etorri ziren", eransten du Arrizabalagaren argitalpenak, eta gai hori ere balizko "identitate-obsesiotik" bereizten du.

EAJ PSE EE Politika Eneko Andueza

