Arrizabalaga alude a Andueza como "españolista" en la controversia por el puerto de Pasaia
La presidenta del PNV de Gipuzkoa, María Eugenia Arrizabalaga, ha aludido como "españolista" al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, en el contexto de la controversia que socialistas y jeltzales mantienen en torno al puerto de Pasaia por la oposición de los primeros a la transferencia de esta dársena a Euskadi.
Andueza aseguró el pasado viernes que "lo que quiere hacer el PNV es sacar al puerto de Pasaia de la élite de la competición para que juegue tres o cuatro categorías por debajo".
Este sábado, el portavoz del PNV, Joseba Díez Antxustegi, no se mostró sorprendido por estas declaraciones, que calificó como "las cosas de Andueza" a las que su partido "ya está acostumbrado".
Una idea a la que María Eugenia Arrizabalaga ha vuelto a referirse ahora en la red social 'X', donde ha publicado una entrada en euskera en la que indica: "Cosas de Andueza. Antes era más fácil calificar las 'cosas'. Se entendía natural: españolista".
"Luego vinieron los contitucionalismos, las transversalidades, las pluralidades y las sofisticaciones", prosigue la publicación de Arrizabalaga, en la también desvincula este asunto de una posible "obsesión identitaria".
