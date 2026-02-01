Hoy es noticia
ERE en Tubos Reunidos |
Tiempo revuelto |
Vacunas caducadas |
PNV-PSE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Arrizabalaga alude a Andueza como "españolista" en la controversia por el puerto de Pasaia

Andueza aseguró el pasado viernes que "lo que quiere hacer el PNV es sacar al puerto de Pasaia de la élite de la competición para que juegue tres o cuatro categorías por debajo".
maria eugenia, EAJ
La presidenta del PNV de Gipuzkoa, María Eugenia Arrizabalaga
Euskaraz irakurri: Arrizabalagak Andueza "espainolista" gisa aipatzen du Pasaiako portuari buruzko eztabaidan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La presidenta del PNV de Gipuzkoa, María Eugenia Arrizabalaga, ha aludido como "españolista" al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, en el contexto de la controversia que socialistas y jeltzales mantienen en torno al puerto de Pasaia por la oposición de los primeros a la transferencia de esta dársena a Euskadi.

Andueza aseguró el pasado viernes que "lo que quiere hacer el PNV es sacar al puerto de Pasaia de la élite de la competición para que juegue tres o cuatro categorías por debajo".

Este sábado, el portavoz del PNV, Joseba Díez Antxustegi, no se mostró sorprendido por estas declaraciones, que calificó como "las cosas de Andueza" a las que su partido "ya está acostumbrado".

Una idea a la que María Eugenia Arrizabalaga ha vuelto a referirse ahora en la red social 'X', donde ha publicado una entrada en euskera en la que indica: "Cosas de Andueza. Antes era más fácil calificar las 'cosas'. Se entendía natural: españolista".

"Luego vinieron los contitucionalismos, las transversalidades, las pluralidades y las sofisticaciones", prosigue la publicación de Arrizabalaga, en la también desvincula este asunto de una posible "obsesión identitaria".

EAJ-PNV PSE EE Política Eneko Andueza

Te puede interesar

Eba Blanco EA Eusko Alkartasuna Ricardo Burutaran
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Audiencia Provincial de Álava desestima la alegación de Maiorga Ramírez para convocar primarias en EA

Por tanto, Eusko Alkartasuna no deberá convocar un proceso de primarias, tal y como solicitaba el líder del sector crítico Maiorga Ramírez. En una primera valoración, la secretaria general de EA, Eba Blanco, ha destacado que su ejecutiva ha actuado "en todo momento cumpliendo con la democracia interna y con la ley". Además, Blanco ha anunciado que no seguirá en el cargo a partir del congreso ordinario que debe celebrarse este año. 

Cargar más
Publicidad
X