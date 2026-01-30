Andueza critica que "el PNV quiere sacar al puerto de Pasaia de la élite de la competición"

Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE, ha criticado que la pretensión del PNV por desclasificar el puerto de Pasaia (Gipuzkoa) con una clasificación inferior a la de puerto de interés general, conllevaría que la infraestructura saliera de "la Primera División para que juegue en Regional".

En la rueda de prensa posterior a la primera reunión del año de su grupo parlamentario, Andueza le ha solicitado al lehendakari, Imanol Pradales, que "abandone la idea de convertirlo en un puerto de categoría inferior con su desclasificación como puerto de interés general".

El secretario general del PSE-EE ha remarcado el "impacto negativo" que supondría la descalificación como puerto de interés general del puerto de Pasaia para el conjunto del tejido productivo vasco. "Lo que quiere hacer el PNV es sacar al puerto de Pasaia de la élite de la competición para que juegue tres o cuatro categorías por debajo. El PNV quiere sacar al puerto de Pasaia de la Primera División para que juegue en Regional", ha reprobado.

Para Andueza, esta desclasificación supondría "pone en duda el futuro del puerto, su actividad, tráficos" y "los cerca de 4000 empleos directos e indirectos" que promueve.

Ante ello, ha defendido que la mejora y el desarrollo del puerto de Pasaia debe impulsarse, entre otras, con la estrategia de "mejorar las conexiones ferroviarias en el entorno", como han proyectado ETS y Euskotren, a través del Departamento vasco de Movilidad que lidera su propia formación política.

Por otro lado, Andueza ha reivindicado la "colaboración institucional" entre Ejecutivo vasco y español. En este sentido, ha asegurado que "se está cumpliendo en buena medida con lo previsto y se han dado avances".

Así, el secretario general de los socialistas vascos ha subrayado que Euskadi ya posee actualmente "amplias capacidades de gestión y decisión en muchas cuestiones", como la salud, la educación, la seguridad, el empleo, la movilidad, la inclusión, los impuestos o los ciudadanos.