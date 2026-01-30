PSE-EE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Andueza critica que "el PNV quiere sacar al puerto de Pasaia de la élite de la competición"

El secretario general del PSE-EE considera que los puertos y aeropuertos son de titularidad estatal, así como la caja única de la Seguridad Social. Andueza ha remarcado el "impacto negativo" que supondría la descalificación como puerto de interés general del puerto de Pasaia.
GRAFCAV9297. VITORIA, 30/01/2026.- El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza (c), ha presidido este viernes en Vitoria, junto con los cinco consejeros socialistas en el Gobierno Vasco, la reunión que el grupo parlamentario ha mantenido en el Parlamento Vasco. EFE/Adrián Ruiz-Hierro
Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Anduezaren arabera, "EAJk Pasaiako portua elitetik atera eta mailaz jaitsi nahi du"
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE, ha criticado que la pretensión del PNV por desclasificar el puerto de Pasaia (Gipuzkoa) con una clasificación inferior a la de puerto de interés general, conllevaría que la infraestructura saliera de "la Primera División para que juegue en Regional".

En la rueda de prensa posterior a la primera reunión del año de su grupo parlamentario, Andueza le ha solicitado al lehendakari, Imanol Pradales, que "abandone la idea de convertirlo en un puerto de categoría inferior con su desclasificación como puerto de interés general".

El secretario general del PSE-EE ha remarcado el "impacto negativo" que supondría la descalificación como puerto de interés general del puerto de Pasaia para el conjunto del tejido productivo vasco. "Lo que quiere hacer el PNV es sacar al puerto de Pasaia de la élite de la competición para que juegue tres o cuatro categorías por debajo. El PNV quiere sacar al puerto de Pasaia de la Primera División para que juegue en Regional", ha reprobado.

Para Andueza, esta desclasificación supondría "pone en duda el futuro del puerto, su actividad, tráficos" y "los cerca de 4000 empleos directos e indirectos" que promueve.

Ante ello, ha defendido que la mejora y el desarrollo del puerto de Pasaia debe impulsarse, entre otras, con la estrategia de "mejorar las conexiones ferroviarias en el entorno", como han proyectado ETS y Euskotren, a través del Departamento vasco de Movilidad que lidera su propia formación política.

Por otro lado, Andueza ha reivindicado la "colaboración institucional" entre Ejecutivo vasco y español. En este sentido, ha asegurado que "se está cumpliendo en buena medida con lo previsto y se han dado avances". 

Así, el secretario general de los socialistas vascos ha subrayado que Euskadi ya posee actualmente "amplias capacidades de gestión y decisión en muchas cuestiones", como la salud, la educación, la seguridad, el empleo, la movilidad, la inclusión, los impuestos o los ciudadanos.

Eneko Andueza PSE EE Comunidad Autonóma Vasca Gobierno Vasco EAJ-PNV Pasaia Política

Te puede interesar

Eba Blanco EA Eusko Alkartasuna Ricardo Burutaran
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Audiencia Provincial de Álava desestima la alegación de Maiorga Ramírez para convocar primarias en EA

Por tanto, Eusko Alkartasuna no deberá convocar un proceso de primarias, tal y como solicitaba el líder del sector crítico Maiorga Ramírez. En una primera valoración, la secretaria general de EA, Eba Blanco, ha destacado que su ejecutiva ha actuado "en todo momento cumpliendo con la democracia interna y con la ley". Además, Blanco ha anunciado que no seguirá en el cargo a partir del congreso ordinario que debe celebrarse este año. 

Aitor Esteban Euskadi Irratian
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Aitor Esteban: "No hay motivo para pedir la dimisión de la alcaldesa de Getxo, no está investigada"

El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha explicado en Euskadi Irratia que, según la información de la que disponen, "la alcaldesa nunca autorizó el derribo del edificio" y ha acusado a la promotora de dicha acción. En el Ayuntamiento "se ha hecho todo dentro de la legalidad", pero ha asegurado que, si sale algún otro tipo de información, ellos serán "los primeros interesados en que se aclaren las cosas". 

Cargar más
Publicidad
X