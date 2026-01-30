PSE-EE
Andueza: "EAJk Pasaiako portua elitetik atera eta mailaz jaitsi nahi du"

PSE-EEko idazkari nagusiak uste du portuen eta aireportuen titulartasuna Estatuarena dela, baita Gizarte Segurantza ere. Anduezak azpimarratu du "eragin negatiboa" izango lukeela Pasaiako portuak interes orokorreko portutzat izateari uzteak.

GRAFCAV9297. VITORIA, 30/01/2026.- El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza (c), ha presidido este viernes en Vitoria, junto con los cinco consejeros socialistas en el Gobierno Vasco, la reunión que el grupo parlamentario ha mantenido en el Parlamento Vasco. EFE/Adrián Ruiz-Hierro
Eneko Andueza, PSE-EEko idazkari nagusia. Argazkia: Europa Press
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiaren arabera, EAJk Pasaiako portua (Gipuzkoa) interes orokorrekoa izateari uzteak eta beste sailkapen bat emateak elitetik ateratzea ekarriko luke, hau da, "Lehen Mailatik ateratzea" suposatuko luke. 

Pasaiako portua, interes orokorreko portu gisa desklasifikatuta, "maila baxuagoko portu bihurtzeko ideia" alde batera uzteko eskatu dio Anduezak Imanol Pradales lehendakariari, Legebiltzarreko talde sozialistaren urteko lehen bileraren osteko prentsaurrekoan.

PSE-EEko idazkari nagusiak azpimarratu du Pasaiako portua interes orokorreko portutzat deskalifikatzeak "eragin negatiboa"izango lukeela euskal ekoizpen sarearentzat, eta deitoratu du hori izatea" EAJren helburua". Testuinguru horretan, Gipuzkoako itsas azpiegituraren modernizazioa " inbertsio berrien" bidez bultzatzearen alde agertu da. "EAJk Pasaiako portua txapelketako elitetik atera nahi du, azpiko mailan joka ditzan. Pasaiako portua Lehen Mailatik atera nahi du EAJk", gaitzetsi du.

Anduezaren ustez, desklasifikazio horrek "zalantzan jartzen ditu portuaren etorkizuna, jarduera eta sustatzen dituen "4.000 lanpostu zuzen eta zeharkako inguru".

Horren aurrean, Pasaiako portuaren hobekuntza eta garapena estrategiarekin bultzatu behar dela nabarmendu du, "inguruko trenbide-loturak hobetzeko", ETSk eta Euskotrenek proiektatu duten bezala, sozialisten esku dagoen Mugikortasun Sailaren bitartez.

Bestalde, Anduezak Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako Gobernuaren arteko "lankidetza instituzionala" aldarrikatu du. Ildo horretatik, neurri handi batean aurreikusitakoa betetzen ari dela eta aurrerapausoak eman direla ziurtatu du.  Horrela, Euskadiko sozialisten idazkari nagusiak azpimarratu du Euskadik "kudeaketarako eta erabakiak hartzeko gaitasun zabalak" dituela gaur egun "hainbat gaitan", hala nola osasunean, hezkuntzan, segurtasunean, enpleguan, mugikortasunean, inklusioan, zergetan eta herritarrengan.

