Andueza: "EAJk Pasaiako portua elitetik atera eta mailaz jaitsi nahi du"
PSE-EEko idazkari nagusiak uste du portuen eta aireportuen titulartasuna Estatuarena dela, baita Gizarte Segurantza ere. Anduezak azpimarratu du "eragin negatiboa" izango lukeela Pasaiako portuak interes orokorreko portutzat izateari uzteak.
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiaren arabera, EAJk Pasaiako portua (Gipuzkoa) interes orokorrekoa izateari uzteak eta beste sailkapen bat emateak elitetik ateratzea ekarriko luke, hau da, "Lehen Mailatik ateratzea" suposatuko luke.
Pasaiako portua, interes orokorreko portu gisa desklasifikatuta, "maila baxuagoko portu bihurtzeko ideia" alde batera uzteko eskatu dio Anduezak Imanol Pradales lehendakariari, Legebiltzarreko talde sozialistaren urteko lehen bileraren osteko prentsaurrekoan.
PSE-EEko idazkari nagusiak azpimarratu du Pasaiako portua interes orokorreko portutzat deskalifikatzeak "eragin negatiboa"izango lukeela euskal ekoizpen sarearentzat, eta deitoratu du hori izatea" EAJren helburua". Testuinguru horretan, Gipuzkoako itsas azpiegituraren modernizazioa " inbertsio berrien" bidez bultzatzearen alde agertu da. "EAJk Pasaiako portua txapelketako elitetik atera nahi du, azpiko mailan joka ditzan. Pasaiako portua Lehen Mailatik atera nahi du EAJk", gaitzetsi du.
Anduezaren ustez, desklasifikazio horrek "zalantzan jartzen ditu portuaren etorkizuna, jarduera eta sustatzen dituen "4.000 lanpostu zuzen eta zeharkako inguru".
Horren aurrean, Pasaiako portuaren hobekuntza eta garapena estrategiarekin bultzatu behar dela nabarmendu du, "inguruko trenbide-loturak hobetzeko", ETSk eta Euskotrenek proiektatu duten bezala, sozialisten esku dagoen Mugikortasun Sailaren bitartez.
Bestalde, Anduezak Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako Gobernuaren arteko "lankidetza instituzionala" aldarrikatu du. Ildo horretatik, neurri handi batean aurreikusitakoa betetzen ari dela eta aurrerapausoak eman direla ziurtatu du. Horrela, Euskadiko sozialisten idazkari nagusiak azpimarratu du Euskadik "kudeaketarako eta erabakiak hartzeko gaitasun zabalak" dituela gaur egun "hainbat gaitan", hala nola osasunean, hezkuntzan, segurtasunean, enpleguan, mugikortasunean, inklusioan, zergetan eta herritarrengan.
Zure interesekoa izan daiteke
EAn primarioak deitzeko eskatuz Maiorga Ramirezek jarritako alegazioa atzera bota du Arabako Probintzia Auzitegiak
Justiziak arrazoia eman dio Eusko Alkartasunari eta hortaz ez du hauteskunde primarioetarako deialdirik egin beharko. Eba Blanco EAko idazkari nagusiak azpimarratu duenez, bera buru duen zuzendaritzak" barne demokrazia eta legea betez jardun du". Bestalde, Blancok iragarri du ez duela karguan jarraituko aurten egin behar den ohiko kongresutik aurrera.
Sumarrek irmo gaitzetsi du Bizkaiko lau eskola publiko fusionatzeko Hezkuntza sailak hartutako erabakia
Alba Garcia Euskadiko Sumarren buruak esan du Jaurlaritza demografiaren beherakadaren aitzakia ari dela erabiltzen zentro publikoak ixteko.
GKSko bi kide Iruñeko Erorien Monumentutik zintzilikatu dira eta eraisteko eskatu dute
GKSk ohar batean azaldu duenez, "Erorien Monumentua frankismoan hainbeste langile hil zituzten faxistak omentzeko eraiki zuten". "Horregatik, eraistea defendatzen dugu", adierazi dute.
Aitor Esteban: "Ez dago arrazoirik Getxoko alkatearen dimisioa eskatzeko, ez dago ikerketapean"
Aitor Esteban EBBko lehendakariak Euskadi Irratian azaldu duenez, eskura duten inofmazioaren arabera, "alkateak ez zuen inoiz eraikina botatzeko baimenik eman" eta promotoreari leporatu dio ekintza hori. Udalean "dena egin da legearen barruan" bere hitzetan, baina ziurtatu duenez, bestelako informaziorik ateratzen bada, eurak izango dira "lehen interesatuak gauzak argitu daitezen".
'Herritu' ekimena aurkeztu die Gure Eskuk gizarte eragileei
Euskal komunitatea sendotzeko beste jauzi bat emateko sortu zen udazkenean 'Herritu' dinamika, eta atxikimendu gehiago eskuratzeko lanean jarraitzen du Gure Eskuk. Gaur Euskal Herriko hainbat gizarte eragileren aurrean egin dute aurkezpena, Bilbon. "Norberaren euskal herritartasuna adierazteko tresna bat da eta euskal komunitatea trinkotzea du helburu", esan du Gure Eskuk.
"Mina minaren gainean" eragitea egotzi dio Rosa Zarraren familiak Atutxari
Joan den asteburuan ETBn egindako elkarrizketan, Barne sailburu izandakoak esan zuen Zarraren familiari barkarmena eskatzeko arazorik ez zuela, baina zehaztu zuen ETAk hildako 15 ertzaintzen familiek ere zerbait entzun nahiko luketela. "Gauza asko sartu beharko genituzke pakete horretan", adierazi zuen.
Otegik dio sailburuarekin baieztatu ondoren zabaldu zutela txertoen gaineko informazioa
EH Bildu arduraz aritu dela afera honetan jakinarazi du Arnaldo Otegik, haurrei eragiten dien arazoa delako. Sailburuarekin hitz egin ondoren errejistratu zituztela galderak Legebiltzarrean azaldu du.
Amaia Agirre, Getxoko alkatea: "Oposizioak dimititu dezadan eskatzen duelako ez dut dimitituko"
Oposizioko hiru taldeek (PP, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos) talde moreak aurkeztutako premiazko mozio bat onartu dute, EAJko alkatearen kargugabetzea eskatzeko, Irurak Bat jauregiaren eraisketari lotuta egindako kudeaketagatik.
Donostiako Udalak ez du lizentzia gehiago emango tentsionatutako auzoetan hotelak eta pisu turistikoak ezartzeko
Donostiako Udalbatzak aho batez onartu du hotel eta ekipamendu turistikoei mugak ezartzen dizkien plan orokorraren aldaketa. EH Bilduk uste du berandu datorrela aldaketa.