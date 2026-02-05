Mikel Mancisidorrek hartu du dagoeneko Ararteko kargua
Mikel Mancisidorrek Ararteko kargua hartu du Legebiltzarrak ostegun honetan egin duen ohiko osoko bilkuran. Abenduan izan zen aukeratua, EAJ, PSE eta PPren babesarekin, eta EH Bilduren aurkako botoarekin, Manu Lezertua ordezkatzeko. Ia bi hilabete beranduago, gaur hartu egin da Mancisidor karguaren jabe.
Legelari bilbotarra, Zuzenbidean lizentziaduna da Deustuko Unibertsitatean eta Nazioarteko Harremanetan doktorea Genevako Diplomazia Eskolan. Hamar urtez Euskal Herriko UNESCO Etxeko zuzendari izan zen, 2004tik 2014ra.
Bere ibilbide profesionala giza eskubideen defentsarekin eta gobernantza demokratikoarekin lotuta egon da beti, eta nazioartean ibilbide zabala izan du.
