Mikel Mancisidorrek hartu du dagoeneko Ararteko kargua

Abenduan izan zen aukeratua, EAJ, PSE eta PPren babesarekin, eta ia bi hilabete beranduago, gaur Eusko Legebiltzarreko osoko bilkuran hartu du kargua.
Mikel Mancisidor
18:00 - 20:00
Mikel Mancisidorrek Ararteko kargua hartu du
author image

EITB

Azken eguneratzea

Mikel Mancisidorrek Ararteko kargua hartu du Legebiltzarrak ostegun honetan egin duen ohiko osoko bilkuran. Abenduan izan zen aukeratua, EAJ, PSE eta PPren babesarekin, eta EH Bilduren aurkako botoarekin, Manu Lezertua ordezkatzeko. Ia bi hilabete beranduago, gaur hartu egin da Mancisidor karguaren jabe. 

Mikel Mancisidor
18:00 - 20:00

Legelari bilbotarra, Zuzenbidean lizentziaduna da Deustuko Unibertsitatean eta Nazioarteko Harremanetan doktorea Genevako Diplomazia Eskolan. Hamar urtez Euskal Herriko UNESCO Etxeko zuzendari izan zen, 2004tik 2014ra.

Bere ibilbide profesionala giza eskubideen defentsarekin eta gobernantza demokratikoarekin lotuta egon da beti, eta nazioartean ibilbide zabala izan du.

Eusko Jaurlaritza Ararteko Politika

