"Parlamento en las ondas"

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Alderdiak mokoka berriro, Mancisidor arartekoaren izendapena eta PP-EH Bildu liskarra tarteko

Javier De Andres EAEko PPko buruzagiak aitortu duenez, "akaso exterminio hitza erabiltzea ez zen egokiena izan". Dena dela, EH Bildu "anomalia politiko bat" dela esan du PPk. Koalizio abertzaleak EAJren eta PSE-EEren "ekidistantzia" salatu du.

Santiago López Aritz Abaroa Ekain Rico
Abaroa, López y Rico, Aitziber Bilbao aurkezlearekin batera. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Mikel Mancisidor ararteko izendatzeko osoko bilkura sutsua eta ika-mikaz betea izan zen Eusko Legebiltzarrean, eta han esandakoek soka luzea ekarri dute, alderdiak mokoka ibili baitira gaur ere, Radio Euskadiko "Parlamento en las ondas" saioan. Indar politikoek—EAJ, EH Bildu, PSE-EE, PP eta, asteon, Vox— ostegunean adierazitakoak berretsi dituzte, Alderdi Popularraren aldetik nolabaiteko zuzenketa egon bada ere. Izan ere, Santiago Lopez PPko legebiltzarkideak jakinarazi du Javier De Andresek aitortu diola EH Bildu politikoki "akabatzeko" deia ez zela "akaso egokiena izan". Bestalde, EH Bilduk salatu du EAJk eta PSE-EEk Alderdi Popularra zuritu dutela. Jeltzaleen eta sozialisten ustez, PPk eta EH Bilduk, biek, jardun zuten desegoki. 

Aritz Abaroa EAJren legebiltzarkidearen esanetan, ostegunekoa "lotsagarria" izan zen, eta defendatu du Legebiltzarreko eztabaidek "Madrilgo girotik kanporakoa" izan behar dutela. Salatu duenez, bai PPk eta bai EH Bilduk giroa "polarizatu" zuten . Gainera, Arartekoren profilaren inguruan EH Bilduri gezurretan aritzea leporatu dio. "EH Bilduk esan zuen ez zuela gure hautagaiaren alde bozkatuko Mancisidor euskalduna ez zelako eta, beraien ustez, emakumezkoa izan behar zuelako. Gaur beste gauza bat esan dute: euskarazko maila nahikorik ez duela eta emakumearen gaia ez dute aipatu ere egin, aitortu dutelako euren bost hautagaietatik hiru gizonezkoak zirelako". 

Eraitz Saez de Egilaz EH Bilduren legebiltzarkideak uste du ez dela onargarria ostegunean gertatutakoa "desitxuratu" nahi izatea, eta ika-mika ez zela PPren eta EH Bilduren "polarizazioaren" emaitza izan. Salatu duenez, jeltzaleek eta sozialistek PPrekin "akordioa zutela ezkutatu nahi izan dute" eta Arartekoaren inguruko eztabaida behar zuena "EH Bilduren inguruko debatea" bilakatu zen. Saez de Egilazen aburuz, "De Andresek herri honen borondatea gutxietsi eta iraindu zuen", eta gogora ekarri du koalizioa EAEko bigarren indar politikoa dela. Ildo horretan, EAJk eta PSE-EEk De Andresen adierazpenekiko agertu duten "ekidistantzia" salatu du. 

Ekain Rico (PSE-EE) "antzerkia" egitea egotzi dio EH Bilduri, eta uste du koalizio abertzaleak zein PPk "marra guztiak gainditu" zituztela. De Andresen adierazpenak "ez egokiak, okerrak eta demokraziaren kontrakoak" izan ziren, horren ustez. EH Bildu ahotan, "deigarria iruditzen zait Pello Otxandiano sututa agertzea, eta De Andresek adierazpenak inflexio puntua izan zirela esatea. Euskadin, duela gutxira arte, exterminio politikoa ez zen hitzezkoa, ekintzak baizik". Mancisidor euskalduna ez delako arbuiatzea salagarria dela deritzo Ricok: "Demokraziaren kontrako jarrera da, argi eta garbi. Euskaldunak ez diren euren boto-emaileei azalpenak eman beharko dizkiete", ohartarazi du. 

Santiago Lopez PPren legebiltzarkideak azaldu du De Andresekin hitz egin duela gaur bertan, eta horrek onartu diola ostegunean erabilitako berba "akaso egokiena izan" ez zela. Dena dela, azpimarratu du EH Bildu "anomalia politikotzat" dutela, Ernai euren gazte erakundeak egindako "erasoengatik" eta "torturatzaile bat" dutelako buru (Arnaldo Otegiri buruz ari da). Mancisidor ararteko izateko profil egokia duela berretsi du: "EH Bilduri gustatzen ez bazaio, izango du zerbait ona. Gu pozik gaude gustatzen ez zaiolako".

(Foto de ARCHIVO) El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, durante la celebración del almuerzo de Navidad del PP, en el hotel Ciudad de Vitoria, a 13 de diciembre de 2025, en Vitoria, Álava, País Vasco (España). Iñaki Berasaluce / Europa Press 13/12/2025
18:00 - 20:00

Azkenik, Amaia Martinezen (Vox) ustez, Mikel Mancisidorren curriculuma "apartekoa eta perfektua" da, eta EH Bilduren jarrera kritikatu du. Salatu duenez, koalizioa "tematuta dago euskara ez dakiten horiek ez dutelako Euskadin lan egiteko eskubiderik, ezin dutela kargu publiko bat bete eta, batzuengatik balitz, ez lukete bizitzeko eskubiderik ere izango". 

Alderdi Politikoak Eusko Legebiltzarra Ararteko Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ernaik eskuin muturraren igoeraren aurka antolatzeko deia egin die gazteei

Bilbon egindako mobilizazioan, gazte erakundeak ideia erreakzionarioak eta euskararen aurkako erasoak salatu ditu. Itsas kapitaintzaren aurrean Espainiako bandera erre du erakundeak eta Bilbo euskalduna, antifaxista eta feminista aldarrikatu du. Era berean, ELAk eta LABek martxorako deitu duten greba orokorrarekin bat egin du eta gazteei independentzia helburu gisa antolatzeko deia egin die.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X