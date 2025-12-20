El nombramiento de Mancisidor como Ararteko y el enfrentamiento PP-EH Bildu en la Cámara vuelve a dividir a los partidos vascos
El portavoz y líder del PP Vasco, Javier De Andrés, ha admitido que la expresión "exterminio" político de EH Bildu en Euskadi "quizá" no fue "la más acertada", aunque los populares siguen defendiendo que la coalición soberanista "es una anomalía política". EH Bildu, por su parte, ha criticado "la equidistancia" de PNV y PSE-EE, quienes han afeado la actitud de PP y de la coalición abertzale.
El bronco y tenso debate en el Parlamento Vasco el pasado jueves que terminó con la designación de Mikel Mancisidor como Ararteko ha vuelto a protagonizar el programa "Parlamento en las ondas" de Radio Euskadi. Las fuerzas políticas presentes en la tertulia política radiofónica —PNV, EH Bildu, PSE-EE, PP y, esta semana, Vox— han reiterado sus posiciones, aunque el parlamentario de los populares vascos, Santiago López, ha afirmado que Javier de Andrés ha admitido que la expresión "exterminio" político de EH Bildu en Euskadi "quizá" no fue "la más acertada". Por alusiones, EH Bildu ha criticado la falta de reacción de PNV y PSE-EE ante las "graves" declaraciones de De Andrés. Tanto jeltzales como socialistas han criticado el cruce de acusaciones y las maneras tanto de la coalición como del PP vasco.
El parlamentario del PNV Aritz Abaroa ha calificado de "bochornoso" el pleno del pasado jueves y ha defendido "alejarse del modelo" de hacer política de Madrid, y de la "polarización". Asimismo, ha dicho que los argumentos de la coalición soberanista para rechazar a Mancisidor son "inciertos". Así, ha negado que el Ararteko no sea euskaldun, y sobre que EH Bildu defendiera a una mujer para el puesto, le ha reprochado que ellos mismos hayan propuesto a tres hombres.
En opinión de Eraitz Saez de Egilaz, parlamentaria de EH Bildu, "es increíble cómo se quiere tergiversar" lo ocurrido, y ha manifestado que "no se puede plantear como si fuese una polarización entre el PP y EH Bildu". Ha subrayado que había una negociación "abierta" con PNV y PSE-EE sobre la figura del Ararteko, y que finalmente se optó por un pacto con el PP. Para Saez de Egilaz, De Andrés hizo su réplica "insultando y menospreciando la voluntad popular", ya que, según ha recordado, EH Bildu es la segunda fuerza política. En ese sentido, ha criticado "la equidistancia de algunos partidos" que se "callan" ante palabras como "exterminio en la Cámara".
En nombre del PSE-EE, Ekain Rico ha reprochado a EH Bildu que esté haciendo "esta omelette y este teatro", cuando considera que tanto la coalición como el PP "se pasaron de frenada". Ha añadido que De Andrés utilizó una expresión "nada acertada, no democrática y equivocada" y ha denunciado que le llama "poderosamente la atención que Pello Otxandiano se rasgue las vestiduras y hable de un antes y un después a partir de estas declaraciones". "Porque en Euskadi el exterminio político no eran palabras. Hasta hace muy poco eran hechos, hechos de la banda terrorista ETA y de la tradición y cultura política de los antecesores de EH Bildu", ha defendido. También ha criticado que EH Bildu rechace a Mancisidor por no ser euskaldun: "Eso atenta contra la democracia, ni más ni menos. Lo tendrá que explicar a votantes suyos que no sean euskaldunes", ha añadido.
El parlamentario del PP, Santiago López, ha explicado que ha hablado con Javier de Andrés, y que éste ha admitido que la expresión "exterminio quizá no fue la más acertada". Sin embargo, ha manifestado que los populares siguen defendiendo que la formación soberanista "es una anomalía política" por "los ataques de sus juventudes", Ernai, y porque tiene como líder de "un torturador", en referencia a Arnaldo Otegi. Sobre la figura de Mancisidor, ha dicho que "si a EH Bildu no le gusta, es que algo tendrá bueno su perfil. Nosotros, encantados de que no le guste", ha concluido.
Por último, Amaia Martínez (Vox), ha calificado de "impecable y perfecto" el curriculum de Mikel Mancisidor, y ha criticado que EH Bildu "se empeñe en que todas aquellas personas que no dominen el euskera parece que no tienen derecho a trabajar en Euskadi, a ostentar un cargo público, e incluso si, por algunos fuese, no tendrían derecho ni a existir".
