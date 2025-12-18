EH Bildu y PP se enzarzan en un bronco y tenso debate durante la elección del nuevo ararteko
De Andrés (PP) ha advertido a la coalición soberanista de que será "exterminada como fuerza política". Otxandiano ha adelantado que estudiarán "medidas políticas y legales" contra el dirigente 'popular'.
La designación del nuevo Ararteko, Mikel Mancisidor, ha culminado con un duro cruce de acusaciones desde la tribuna parlamentaria entre PP y EH Bildu. La coalición soberanista ha criticado que Mancisidor no tiene "el nivel de euskera adecuado" y ha cuestionado que el PP haya apoyado la candidatura.
El propio Mancisidor no ha querido responder a las palabras de EH Bildu porque "hoy no es día de entrar en polémicas". “Agradezco a todos los parlamentarios. Con independencia de lo que hayan votado en el futuro quiero ser el ararteko de todos”.
Pero, además de opinar que su conocimiento de euskera es insuficiente, el parlamentario del principal grupo de la oposición Arkaitz Rodríguez (EH Bildu) ha criticado la elección de Mancisidor por "no garantizar la neutralidad ni la independencia política", por haber publicado artículos con opiniones "contra el independentismo de izquierdas".
Asimismo, ha censurado que PNV y PSE-EE "hayan pactado" este cargo con "los portadores de tiempos oscuros", en referencia al PP. "Por la mañana se dice 'Ayuso entzun, Euskadi euskaldun' y por la tarde se pacta por el PP de Ayuso. Señor Pradales, el ararteko no es euskaldun", ha reprochado.
El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha defendido que Mancisidor cumple las condiciones adecuadas para ser ararteko y ha insistido en que en Euskadi se precisan acuerdos en torno a los derechos humanos porque en la comunidad autonómica persiste una "anomalía política", en referencia a EH Bildu.
"A pesar de sus amenazas, de la vandalización de nuestras sedes, y de la intimidación que hacen sobre sus adversarios políticos, sobre medios de comunicación, y sobre el conjunto de la población sepan que más pronto o más temprano serán exterminados de Euskadi como fuerza política", ha advertido a la coalición abertzale.
Ante estas palabras, Otxandiano ha señalado posteriormente que su formación está estudiando medidas "políticas y legales" contra De Andrés.
Xabier Barandiaran (PNV) ha defendido el perfil de Mancisidor por su "gran formación", su recorrido profesional y su vinculación con los derechos humanos. "Es una persona sincera, sensata y leal", ha subrayado.
El socialista Ekain Rico ha incidido en su "acreditada defensa de los derechos humanos" y ha criticado por "lamentable" que EH Bildu "contraponga derechos lingüísticos a derechos humanos". "Las palabras del portavoz de Bildu atentan contra una gran parte de la sociedad vasca que no hablamos euskera y defendemos los derechos humanos. ¿Eso me resta legitimidad con respecto a usted?", ha preguntado Rico, quien ha considerado que la elección sin el apoyo de EH Bildu "es un aval para la defensa de los derechos humanos".
Por último, Jon Hernández (Sumar) ha justificado su voto en blanco porque la figura del ararteko debe contar "con el mayor consenso posible" que, a su juicio, no ha sido trabajado por PNV y por PSE-EE.
Te puede interesar
Los socios sacan adelante los Presupuestos de Navarra para 2026 con el rechazo de UPN, PPN y Vox
Los Presupuestos para 2026 ascienden a 6.471 millones de euros, lo que supone un 4,8% más que el ejercicio anterior, alcanzado la cifra más alta de la historia de Navarra. Se han incorporado al dictamen 368 enmiendas por un valor total de 19,1 millones de euros, todas propuestas por los partidos que componen el Gobierno (PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) y por EH Bildu.
Gogora honra la memoria de Txomin Letamendi, militante del PNV fallecido tras su encarcelamiento y tortura
Ondarroa y Bilbao acogerán homenajes los días 19 y 22 de diciembre para reparar su honor y dignidad.
El nuevo Ararteko, Mancisidor, en euskera: "Quiero ser el Ararteko de todos"
El jurista Mikel Mancisidor ha sido elegido defensor del pueblo vasco por el Parlamento autonómico con los votos de PNV y PSE-EE, y del PP. La designación ha estado precedida por un cruce de acusaciones desde la tribuna parlamentaria entre PP y EH Bildu, coalición que ha criticado que Mancisidor no tiene "el nivel de euskera adecuado" y ha cuestionado que el PP haya apoyado la candidatura.
Los 27 pedirán dar pasos para la creación de la Macrorregión Atlántica
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reúnen hoy en Bruselas en la última cumbre del año, centrada en el apoyo financiero a Ucrania, pero el borrador de conclusiones incluye un punto de especial interés para Euskal Herria: el encargo a la Comisión Europea para avanzar hacia la creación de la Macrorregión Atlántica.
Melgosa pide a Sánchez un plan estructural para abordar el reto migratorio frente al populismo antimigración
La consejera vasca de Bienestar advierte del riesgo de los discursos populistas si no se impulsa una estrategia común, ordenada y basada en la integración.
Pradales pide al Ministerio de Sanidad que "no ponga piedras" a las propuestas para mejorar Osakidetza
El lehendakari, Imanol Pradales, ha "exigido" este miércoles al Ministerio de Sanidad del Gobierno de España que "escuche y deje hacer y que atienda las propuestas" del Gobierno Vasco para paliar el déficit de médicos. "Al menos, que no ponga piedras en el camino que dificulten las mejoras que estamos intentado llevar a cabo en el sistema de salud vasco".
Podemos Euskadi sondeará posibles alianzas con Sumar, IU y EH Bildu si así se decide en su Congreso
Además, el coordinador general de Podemos Euskadi; Richar Vaquero, ha afirmado que "tirarán para adelante" con el Presupuesto en Vitoria-Gasteiz si durante las negociaciones con PNV y PSE-EE se les plantea propuestas "medianamente interesantes".
La Guardia Municipal de San Sebastián empezará a usar cinco pistolas táser en 2026
La Policía Municipal contará en total con cinco pistolas táser, una por turno. Además, cinco agentes del cuerpo ya están recibiendo formación para el uso de estos dispositivos.
Pradales exige al Ministerio de Salud que "no ponga piedras que entorpezcan la mejora del sistema de salud vasco"
Defiende que el plan 2025-2032 prevé inversiones que "van desde el centro de salud más pequeño a la tecnología más puntera" en hospitales.