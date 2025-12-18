ELECCIÓN DEL ARARTEKO
EH Bildu y PP se enzarzan en un bronco y tenso debate durante la elección del nuevo ararteko

De Andrés (PP) ha advertido a la coalición soberanista de que será "exterminada como fuerza política". Otxandiano ha adelantado que estudiarán "medidas políticas y legales" contra el dirigente 'popular'.

GRAFCAV7793. VITORIA, 17/12/2025. El portavoz de EH Bildu, Peio Otxandiano (d,) durante la intervención del portavoz del del Partido Popular, Javier de Andres (i), en el pleno del Parlamento Vasco que se celebra este jueves en Vitoria donde se elegirá al nuevo ararteko, Mikel Mancisidor. EFE/Adrián Ruiz-Hierro
18:00 - 20:00
Javier de Andrés y Peio Otxandiano, en la Cámara Vasca. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Euskadiko PPk hitz gogorrak esan dizkio EH Bilduri: "Goizago edo goizago akabatuko dituzte Euskadi indar politiko gisa"

La designación del nuevo Ararteko, Mikel Mancisidor, ha culminado con un duro cruce de acusaciones desde la tribuna parlamentaria entre PP y EH Bildu. La coalición soberanista ha criticado que Mancisidor no tiene "el nivel de euskera adecuado" y ha cuestionado que el PP haya apoyado la candidatura.

El propio Mancisidor no ha querido responder a las palabras de EH Bildu porque "hoy no es día de entrar en polémicas". “Agradezco a todos los parlamentarios. Con independencia de lo que hayan votado en el futuro quiero ser el ararteko de todos”.

Pero, además de opinar que su conocimiento de euskera es insuficiente, el parlamentario del principal grupo de la oposición Arkaitz Rodríguez (EH Bildu) ha criticado la elección de Mancisidor por "no garantizar la neutralidad ni la independencia política", por haber publicado artículos con opiniones "contra el independentismo de izquierdas".

Asimismo, ha censurado que PNV y PSE-EE "hayan pactado" este cargo con "los portadores de tiempos oscuros", en referencia al PP. "Por la mañana se dice 'Ayuso entzun, Euskadi euskaldun' y por la tarde se pacta por el PP de Ayuso. Señor Pradales, el ararteko no es euskaldun", ha reprochado.

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha defendido que Mancisidor cumple las condiciones adecuadas para ser ararteko y ha insistido en que en Euskadi se precisan acuerdos en torno a los derechos humanos porque en la comunidad autonómica persiste una "anomalía política", en referencia a EH Bildu.

"A pesar de sus amenazas, de la vandalización de nuestras sedes, y de la intimidación que hacen sobre sus adversarios políticos, sobre medios de comunicación, y sobre el conjunto de la población sepan que más pronto o más temprano serán exterminados de Euskadi como fuerza política", ha advertido a la coalición abertzale.

Ante estas palabras, Otxandiano ha señalado posteriormente que su formación está estudiando medidas "políticas y legales" contra De Andrés.

18:00 - 20:00

Xabier Barandiaran (PNV) ha defendido el perfil de Mancisidor por su "gran formación", su recorrido profesional y su vinculación con los derechos humanos. "Es una persona sincera, sensata y leal", ha subrayado.

El socialista Ekain Rico ha incidido en su "acreditada defensa de los derechos humanos" y ha criticado por "lamentable" que EH Bildu "contraponga derechos lingüísticos a derechos humanos". "Las palabras del portavoz de Bildu atentan contra una gran parte de la sociedad vasca que no hablamos euskera y defendemos los derechos humanos. ¿Eso me resta legitimidad con respecto a usted?", ha preguntado Rico, quien ha considerado que la elección sin el apoyo de EH Bildu "es un aval para la defensa de los derechos humanos".

Por último, Jon Hernández (Sumar) ha justificado su voto en blanco porque la figura del ararteko debe contar "con el mayor consenso posible" que, a su juicio, no ha sido trabajado por PNV y por PSE-EE.

