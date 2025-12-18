La designación del nuevo Ararteko, Mikel Mancisidor, ha culminado con un duro cruce de acusaciones desde la tribuna parlamentaria entre PP y EH Bildu. La coalición soberanista ha criticado que Mancisidor no tiene "el nivel de euskera adecuado" y ha cuestionado que el PP haya apoyado la candidatura.

El propio Mancisidor no ha querido responder a las palabras de EH Bildu porque "hoy no es día de entrar en polémicas". “Agradezco a todos los parlamentarios. Con independencia de lo que hayan votado en el futuro quiero ser el ararteko de todos”.

Pero, además de opinar que su conocimiento de euskera es insuficiente, el parlamentario del principal grupo de la oposición Arkaitz Rodríguez (EH Bildu) ha criticado la elección de Mancisidor por "no garantizar la neutralidad ni la independencia política", por haber publicado artículos con opiniones "contra el independentismo de izquierdas".



Asimismo, ha censurado que PNV y PSE-EE "hayan pactado" este cargo con "los portadores de tiempos oscuros", en referencia al PP. "Por la mañana se dice 'Ayuso entzun, Euskadi euskaldun' y por la tarde se pacta por el PP de Ayuso. Señor Pradales, el ararteko no es euskaldun", ha reprochado.

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha defendido que Mancisidor cumple las condiciones adecuadas para ser ararteko y ha insistido en que en Euskadi se precisan acuerdos en torno a los derechos humanos porque en la comunidad autonómica persiste una "anomalía política", en referencia a EH Bildu.



"A pesar de sus amenazas, de la vandalización de nuestras sedes, y de la intimidación que hacen sobre sus adversarios políticos, sobre medios de comunicación, y sobre el conjunto de la población sepan que más pronto o más temprano serán exterminados de Euskadi como fuerza política", ha advertido a la coalición abertzale.

Ante estas palabras, Otxandiano ha señalado posteriormente que su formación está estudiando medidas "políticas y legales" contra De Andrés.

