Eztabaida sutsua piztu da EH Bildu eta PPren artean ararteko berria aukeratzeko unean

"Jakin ezazue lehenago edo beranduago indar politiko gisa akabatuko zaituztela", ohartarazi dio De Andresek (PP) koalizio subiranistari. Otxandianok aurreratu du "neurri politikoak eta legalak" aztertuko dituztela haren aurka.

Javier de Andres eta Peio Otxandiano, Eusko Legebiltzarrean. Argazkia: EFE

Azken eguneratzea

Mikel Mancisidor ararteko berriaren izendapena tentsio handiko eztabaidarekin amaitu da Legebiltzarrean. PPk eta EH Bilduk akusazioak bota dizkiete elkarri. Koalizioak gogor kritikatu du Mancisidor aukeratu izana, ez baitauka, EH Bilduren hitzetan, "euskara maila egokia". 

Mancisidorrek berak ez die erantzun nahi izan EH Bilduren hitz horiei, ez zelako "polemiketan sartzeko eguna". "Legebiltzarkide guztiei eskerrak ematen dizkiet, bozkatu dutena bozkatu dutela ere. Guztion arartekoa izan nahi dut", gaineratu du. 

Mancisidorren euskara miala eskasa dela esateaz gain, Arkaitz Rodriguez (EH Bildu) oposizioko talde nagusiaren legebiltzarkideak Mancisidor hautatu izana kritikatu du, "neutraltasuna eta independentzia politikoa ez bermatzeagatik", eta "ezkerreko independentismoaren aurkako" iritziak dituzten artikuluak argitaratu izanagatik. 

Halaber, EAJk eta PSE-EEk kargu hori "garai ilunetako" alderdi batekin adostu izana gaitzetsi du, PPri erreferentzia eginez. "Goizean Aiuso entzun, Euskadi euskaldun esaten dute, eta, arratsaldean, Ayusoren PPrekin adostu. Pradales jauna, arartekoa ez da euskalduna ", adierazi du.

Javier de Andres Euskadiko PPren presidenteak defendatu du Mancisidorrek arartekoa izateko baldintza egokiak bete egiten dituela, eta berretsi du Euskadin akordioak behar direla giza eskubideen inguruan.

"Mehatxuak mehatxu, jakin ezazue lehenago edo beranduago indar politiko gisa akabatuko zaituztela", ohartarazi dio koalizio abertzaleari.

Hitz horien ostean, Otxandianok iragarri du "neurri politikoak eta legalak" aztertuko dituztela De Andresen aurka.

Xabier Barandiaranek (EAJ) Mancisidorren profila defendatu du, "prestakuntza handia" duelako, ibilbide profesionala daukalako eta giza eskubideekin lotura duelako. "Pertsona zintzoa, zentzuduna eta leiala da", azpimarratu du.

Azkenik, Jon Hernandezek (Sumar) boto zuria justifikatu du arartekoaren figurak "ahalik eta adostasun handiena" izan behar duelako, eta, haren ustez, EAJk eta PSE-EEk ez dute hori lortzeko jardun.

EH Bildu PP Ararteko Eusko Legebiltzarra Politika

