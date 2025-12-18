Eztabaida sutsua piztu da EH Bildu eta PPren artean ararteko berria aukeratzeko unean
"Jakin ezazue lehenago edo beranduago indar politiko gisa akabatuko zaituztela", ohartarazi dio De Andresek (PP) koalizio subiranistari. Otxandianok aurreratu du "neurri politikoak eta legalak" aztertuko dituztela haren aurka.
Mikel Mancisidor ararteko berriaren izendapena tentsio handiko eztabaidarekin amaitu da Legebiltzarrean. PPk eta EH Bilduk akusazioak bota dizkiete elkarri. Koalizioak gogor kritikatu du Mancisidor aukeratu izana, ez baitauka, EH Bilduren hitzetan, "euskara maila egokia".
Mancisidorrek berak ez die erantzun nahi izan EH Bilduren hitz horiei, ez zelako "polemiketan sartzeko eguna". "Legebiltzarkide guztiei eskerrak ematen dizkiet, bozkatu dutena bozkatu dutela ere. Guztion arartekoa izan nahi dut", gaineratu du.
Mancisidorren euskara miala eskasa dela esateaz gain, Arkaitz Rodriguez (EH Bildu) oposizioko talde nagusiaren legebiltzarkideak Mancisidor hautatu izana kritikatu du, "neutraltasuna eta independentzia politikoa ez bermatzeagatik", eta "ezkerreko independentismoaren aurkako" iritziak dituzten artikuluak argitaratu izanagatik.
Halaber, EAJk eta PSE-EEk kargu hori "garai ilunetako" alderdi batekin adostu izana gaitzetsi du, PPri erreferentzia eginez. "Goizean Aiuso entzun, Euskadi euskaldun esaten dute, eta, arratsaldean, Ayusoren PPrekin adostu. Pradales jauna, arartekoa ez da euskalduna ", adierazi du.
Javier de Andres Euskadiko PPren presidenteak defendatu du Mancisidorrek arartekoa izateko baldintza egokiak bete egiten dituela, eta berretsi du Euskadin akordioak behar direla giza eskubideen inguruan.
"Mehatxuak mehatxu, jakin ezazue lehenago edo beranduago indar politiko gisa akabatuko zaituztela", ohartarazi dio koalizio abertzaleari.
Hitz horien ostean, Otxandianok iragarri du "neurri politikoak eta legalak" aztertuko dituztela De Andresen aurka.
Xabier Barandiaranek (EAJ) Mancisidorren profila defendatu du, "prestakuntza handia" duelako, ibilbide profesionala daukalako eta giza eskubideekin lotura duelako. "Pertsona zintzoa, zentzuduna eta leiala da", azpimarratu du.
Azkenik, Jon Hernandezek (Sumar) boto zuria justifikatu du arartekoaren figurak "ahalik eta adostasun handiena" izan behar duelako, eta, haren ustez, EAJk eta PSE-EEk ez dute hori lortzeko jardun.
Zure interesekoa izan daiteke
Onartu dira Nafarroako 2026ko aurrekontuak, bazkideen babesarekin eta UPN, PPN eta Voxen kontrako botoekin
2026rako aurrekontuak 6.471 milioi eurokoak dira, iazkoak baino % 4,8 gehiago, eta Nafarroan inoizko aurrkontu altuenak. Azken asteotan 19,1 milioi euroko balioa duten 368 zuzenketa gehitu zaizkio Gobernuaren proposamenari, guztiak ere Gobernu-bazkideen alderdiek (PSN, Geroa Bai eta Contigo-Zurekin) eta EH Bilduk proposatutakoak.
Gogorak Txomin Letamendi EAJko militantea omendu du
Ondarroan eta Bilbon egingo dituzte omenaldiak, abenduaren 19an eta 22an, haren ohorea eta duintasunaren alde.
Mancisidor ararteko berria, euskaraz: "Guztion arartekoa izan nahi dut"
Mikel Mancisidor legelaria ararteko izendatu du Eusko Legebiltzarrak, EAJren, PSE-EEren eta PPren botoekin. Izendapenaren aurretik, PPk eta EH Bilduk akusazioak bota dizkiete elkarri, eta koalizioak kritikatu du Mancisidorrek ez duela "euskara maila egokia", eta zalantzan jarri du PPk hautagaitza babestu izana.
Makroeskualde Atlantikoaren sorrerarako urratsak ematea eskatuko dute 27ek
Europar Batasuneko gobernuburuak Bruselan bilduko dira gaur urteko azken goi-bileran, Ukrainari finantza-laguntza emateko, baina ondorioen zirriborroak Euskal Herriarentzat interes berezia duen puntu bat jasotzen du: Europako Batzordeari Makroeskualde Atlantikoa sortzea eskatuko diote.
Melgosak egiturazko plan bat eskatu dio Sanchezi, populismoaren aurrean migrazioaren erronkari heltzeko
Ongizate sailburuak ohartarazi du diskurtso populistak arriskutsuak direla, are gehiago integrazioan oinarritutako estrategia komun, ordenatu bat bultzatzen ez bada.
Osakidetza hobetzeko proposamenei "oztoporik ez" jartzeko eskatu dio Pradalesek Osasun Ministerioari
Imanol Pradales lehendakariak Espainiako Gobernuko Osasun Ministerioari eskatu dio Eusko Jaurlaritza Osakidetzaren egoera hobetzeko egiten ari den proposamenak "entzuteko", eta, "gutxienez, oztoporik ez jartzeko". "Osasun Ministerioari exijitu nahi diot entzun dezala, eta egiten utz dezala", esan du.
Podemos prest dago Sumarrekin, IUrekin eta EH Bilduren aliantzak egiteko, Kongresuan hala erabakitzen badute
Gainera, Richar Vaquero Podemos Euskadiren koordinatzaile nagusiak adierazi duenez, "aurrera egingo dute" Gasteizko aurrekontuarekin, EAJrekin eta PSE-EErekin negoziatzen ari diren bitartean proposamen "interesgarriak" egiten bazaizkie.
Donostiako Udaltzaingoa taser pistolak erabiltzen hasiko da 2026an
Udaltzaingoak bost taser pistola izango ditu guztira, bat txanda bakoitzeko, eta bost agente gailu horiek erabiltzeko prestakuntza jasotzen ari dira.
Pradalesek Osasun Ministerioari eskatu dio ez dezala "harririk jarri euskal osasun sistemaren hobekuntza oztopatzeko"
2025-2032 planak ospitaleetako "osasun zentro txikienetik puntako teknologiara" doazen inbertsioak aurreikusten dituela defendatu du.