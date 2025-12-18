El nuevo Ararteko, Mancisidor, en euskera: "Quiero ser el Ararteko de todos"

El jurista Mikel Mancisidor ha sido elegido defensor del pueblo vasco por el Parlamento autonómico con los votos de PNV y PSE-EE, y del PP. La designación ha estado precedida por un cruce de acusaciones desde la tribuna parlamentaria entre PP y EH Bildu, coalición que ha criticado que Mancisidor no tiene "el nivel de euskera adecuado" y ha cuestionado que el PP haya apoyado la candidatura.