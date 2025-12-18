IZENDAPENA
Mancisidor Ararteko berria, euskaraz: "guztion Arartekoa izan nahi dut"

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Mikel Mancisidor legelaria Ararteko izendatu du Eusko Legebiltzarrak, EAJren, PSE-EEren eta PPren botoekin. Izendapenaren aurretik, PPren eta EH Bilduren arteko akusazioak izan dira, eta koalizioak kritikatu du Mancisidorrek ez duela "euskara maila egokia", eta zalantzan jarri du PPk hautagaitza babestu izana.

Ararteko Euskadiko Alderdi Popularra EH Bildu Politika

