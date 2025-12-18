Mancisidor Ararteko berria, euskaraz: "guztion Arartekoa izan nahi dut"
Mikel Mancisidor legelaria Ararteko izendatu du Eusko Legebiltzarrak, EAJren, PSE-EEren eta PPren botoekin. Izendapenaren aurretik, PPren eta EH Bilduren arteko akusazioak izan dira, eta koalizioak kritikatu du Mancisidorrek ez duela "euskara maila egokia", eta zalantzan jarri du PPk hautagaitza babestu izana.
Makroeskualde Atlantikoaren sorrerarako urratsak ematea eskatuko dute 27ek
Europar Batasuneko gobernuburuak Bruselan bilduko dira gaur urteko azken goi-bileran, Ukrainari finantza-laguntza emateko, baina ondorioen zirriborroak Euskal Herriarentzat interes berezia duen puntu bat jasotzen du: Europako Batzordeari Makroeskualde Atlantikoa sortzea eskatuko diote.
Melgosak egiturazko plan bat eskatu dio Sanchezi migrazioaren erronkari heltzeko, populismoaren aurrean
Ongizate sailburuak diskurtso populisten arriskuaz ohartarazi du, baldin eta integrazioan oinarritutako estrategia komun, ordenatu bat bultzatzen ez bada.
Osakidetza hobetzeko proposamenei "oztoporik ez" jartzeko eskatu dio Pradalesek Osasun Ministerioari
Imanol Pradales lehendakariak Espainiako Gobernuko Osasun Ministerioari eskatu dio Eusko Jaurlaritza Osakidetzaren egoera hobetzeko egiten ari den proposamenak "entzuteko", eta, "gutxienez, oztoporik ez jartzeko". "Osasun Ministerioari exijitu nahi diot entzun dezala, eta egiten utz dezala", esan du.
Podemos prest dago Sumarrekin, IUrekin eta EH Bilduren aliantzak egiteko, Kongresuan hala erabakitzen badute
Gainera, Richar Vaquero Podemos Euskadiren koordinatzaile nagusiak adierazi duenez, "aurrera egingo dute" Gasteizko aurrekontuarekin, EAJrekin eta PSE-EErekin negoziatzen ari diren bitartean proposamen "interesgarriak" egiten bazaizkie.
Donostiako Udaltzaingoa taser pistolak erabiltzen hasiko da 2026an
Udaltzaingoak bost taser pistola izango ditu guztira, bat txanda bakoitzeko, eta bost agente gailu horiek erabiltzeko prestakuntza jasotzen ari dira.
Pradalesek Osasun Ministerioari eskatu dio ez dezala "harririk jarri euskal osasun sistemaren hobekuntza oztopatzeko"
2025-2032 planak ospitaleetako "osasun zentro txikienetik puntako teknologiara" doazen inbertsioak aurreikusten dituela defendatu du.
Fiskaltzak ez du Errejonentzat zigorrik eskatuko Mouliaak salatutako sexu-erasoengatik, eta auzia artxibatzearen alde egin du
Adolfo Carretero epaileak Sumarren bozeramaile ohia Mouliaa aktorearen aurkako sexu-eraso delituagatik auzipetu ostean, Fiskaltzaren esanetan ez dago zantzu nahikorik haren kontrako karguak aurkezteko.
Lander Martinez: "Gobernu honek merezi du"
Asteazken honetan Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan, Espainiako Gobernuak bultzada bat behar duela esan du. Ekin diezaion eskatu dio, Gobernua birmoldatuta eta herritarrei haren lanaren balioa helarazteko estrategia argia zabalduta.
Santos Cerdanek dio "Inkisizioaren pareko" jazarpena jasaten ari dela
Buruzagi ohi sozialistak adierazi du Belateko tunela bikoizteko obraren esleipena, Nafarroan, "garbia eta gardena" izan zela, eta berak ez zuela inolako loturarik izan kontratazio publiko horrekin.