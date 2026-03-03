Franky tabernako aholkulari fiskalak aitortu du Accionari faktura faltsuak egin zizkiola Koldoren alde
Miguel Moreno Purroyk agerraldia egin du astearte honetan Nafarroako Parlamentuan, herri-lanen lizitazioari buruz egiten ari diren Ikerketa Batzordean. 2016 eta 2018 urteen artean Koldo Garciari laguntzeko jardun zuela adierazi du, eta "oker" aritu zela aitortu arren, ukatu egin du "ustelkeria sare" baten parte izatea.
Miguel Moreno Purroy Iruñeko Franky tabernako aholkulari fiskalak astearte honetan aitortu duenez, "prestazio erreal bati erantzuten ez zioten" fakturak igorri zizkion Accionari, Koldo Garcia ministro aholkulari ohiak hala eskatu ziolako.
Moreno Purroyk agerraldia egin du astearte honetan Nafarroako Parlamentuan, obra publikoen lizitazioari buruz egiten ari den Ikerketa Batzordean. Bertan adierazi duenez, 2016 eta 2018 urteen artean jardun zuen Koldo Garciari laguntzen, eta "oker" aritu izana onartu du, baina ukatu egin du "trama ustel bateko" kide izatea.
"Accionaren bisita-txartela Koldo Garciak eman zidan. Berak esan zidan behar bat zuela, une ekonomiko txarrean zegoela, eta ez zeukala arazorik Accionak fakturaren bat ordain zezan", esan du, eta gaineratu duenez, f"akturen guztizko zenbatekoa ez da 8.000 eurora iristen".
UCOren txostenak jasotzen duenez, Iruñean dagoen tabernak faktura faltsuak egiten zituen Accionaren izenean, Koldo Garciak diru hori kobratu zezan. "Niri dagokidanez, txostena oso ondo dokumentatuta dago", adierazi du.
Zure interesekoa izan daiteke
Alderdi guztiek, Voxek izan ezik, Martxoaren 3ko biktimak gogoratu dituzte
EAJk dokumentu ofizialen desklasifikazio osoa eskatu du.
Espainiako Gobernuak gaitzetsi egin du martxoaren 3an Gasteizen Poliziak izandako "neurriz kanpoko jokabidea"
Halaber, hildakoei eta haien senitartekoei "aitortza eta omenaldia" adierazi die. Ministroen Kontseiluaren ostean izango den prentsaurrekoan irakurriko dute adierazpen instituzionala.
Maider Etxebarria: "Martxoaren 3an zauri bat ireki zen Gasteizen"
Maider Etxebarria Gasteizko alkateak "Polizia Armatu frankistaren neurriz kanpoko jarduna" gaitzetsi du. Franco hil arren, frankismoa bizirik zegoela adierazi du Etxeberriak. "Zoritxarrez, Gasteizen bere aurpegirik gaiztoena erakutsi zuen", gaineratu du.
Gobernuek martxoaren 3a “alfonbrapean” ezkutatu izana salatu du Pradalesek, eta dokumentuak desklasifikatzeko eskatu du
Lehendakariak “egia, justizia, aitortza eta biktimen erreparazioa” eskatu ditu 1976ko martxoaren 3ko sarraskitik 50 urte bete direnean. “Memoria oso eta inklusiboa behar dugu, horrela baino ezingo baita oraindik zabalik den zauria itxi. Biktimekiko Eusko Jaurlaritzaren eta neure konpromisoa erabatekoa da”, azpimarratu du.
Albiste izango dira: Martxoaren 3ko sarraskiak 50 urte, Gatazka Ekialde Hurbilean eta Makina-Erramintaren Azoka
Gaur Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honela azaldu zuen "The New York Times" egunkariak martxoaren 3ko sarraskia
Lau hamarkada lehenago Gernikako bonbardaketarekin egin bezala, The New York Times egunkariak mundu zabalean hedatu zuen Gasteizen izandako sarraskia, Henry Ginigerrek idatzitako kronika baten bidez.
Gasteiz aldatu zuen eguna: indarkeriaz eta zapalkuntzaz betetako 12 ordu
Erregimenak modu bortitzean zapaldu zituen langile mugimenduaren protestak, eta errepresio latza utzi zuen. Gasteiz aldatu zuten 12 orduen kronologia, hemen.
“Apaizen eta militarren" hiriak eztanda egin zuen eguna
Hiri eraberritua zen Gasteiz 1976ko martxoan. Hogei urtean biztanleria hirukoiztu egin zuen, eta langile mugimenduak indarra hartu zuen. Erregimena, ordea, aldaketa politiko eta sozialerako bulkada hura zapaltzen saiatu zen.
Modu berezian gogoratuko dituzte gaur martxoaren 3ko biktimak Gasteizen, sarraskiaren 50. urteurrenean
Ekitaldi nagusia 17:00etan egingo da, Zaramaga auzoan dagoen monolitoan, Martxoak 3 elkarteak eta ELA, LAB, ESK eta Steilas sindikatuek antolatuta. Ondoren, 18:30ean, martxa bat egingo dute Katedral Berritik Andre Maria Zuriaren plazaraino. Goizean, berriz, Gogora institutuak deituta, ekitaldi instituzionala egingo da.