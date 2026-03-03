Koldo kasua
Franky tabernako aholkulari fiskalak aitortu du Accionari  faktura faltsuak egin zizkiola Koldoren alde

Miguel Moreno Purroyk agerraldia egin du astearte honetan Nafarroako Parlamentuan, herri-lanen lizitazioari buruz egiten ari diren Ikerketa Batzordean. 2016 eta 2018 urteen artean Koldo Garciari laguntzeko jardun zuela adierazi du, eta "oker" aritu zela aitortu arren, ukatu egin du "ustelkeria sare" baten parte izatea. 

Miguel Moreno Purroy, astearte honetan, Nafarroako Parlamentuan. EFE.
Agentziak | EITB

Miguel Moreno Purroy Iruñeko Franky tabernako aholkulari fiskalak astearte honetan aitortu duenez, "prestazio erreal bati erantzuten ez zioten" fakturak igorri zizkion Accionari, Koldo Garcia ministro aholkulari ohiak hala eskatu ziolako.

Moreno Purroyk agerraldia egin du astearte honetan Nafarroako Parlamentuan, obra publikoen lizitazioari buruz egiten ari den Ikerketa Batzordean. Bertan adierazi duenez, 2016 eta 2018 urteen artean jardun zuen Koldo Garciari laguntzen, eta "oker" aritu izana onartu du, baina ukatu egin du "trama ustel bateko" kide izatea.

"Accionaren bisita-txartela Koldo Garciak eman zidan. Berak esan zidan behar bat zuela, une ekonomiko txarrean zegoela, eta ez zeukala arazorik Accionak fakturaren bat ordain zezan", esan du, eta gaineratu duenez, f"akturen guztizko zenbatekoa ez da 8.000 eurora iristen". 

UCOren txostenak jasotzen duenez, Iruñean dagoen tabernak faktura faltsuak egiten zituen Accionaren izenean, Koldo Garciak diru hori kobratu zezan. "Niri dagokidanez, txostena oso ondo dokumentatuta dago", adierazi du.

