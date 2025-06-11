El tiempo
Hoy más calor: las temperaturas superarán los 30 grados cerca de la costa y las tormentas se formarán antes

El viento soplará del sur y se dejará notar. Por la tarde irán apareciendo nubes de evolución y se pueden dar algunos chubascos tormentosos, pueden ser localmente fuertes y con granizo.
Hondarribia (Gipuzkoa). Foto: María Isabel Aguinaga
Euskaraz irakurri: Bero handiagoa: tenperatura 30 gradutik gorakoa izango da kostaldetik gertu eta ekaitzak lehenago sortuko dira
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Tras una madrugada bastante tropical (19-20 grados), en la vertiente cantábrica este miércoles las temperaturas subirán más aún, sobre todo cerca de la costa, y en general las máximas superarán los 30ºC. Concretamente, rondarán los 33-34 grados en la vertiente cantábrica.

Así, hoy continuarán las temperaturas altas, pero también con probabilidad de tormentas, que llegarán antes de la jornada precedente, a partir de las 14:00-15:00 horas. El viento soplará del sur y se dejará notar. Por la mañana veremos nubes y claros, con algo de calima.

Por la tarde irán apareciendo nubes de evolución y se pueden dar algunos chubascos tormentosos, pueden ser localmente fuertes y con granizo. Al final del día en la costa el viento del oeste será racheado.

El jueves, bajada de temperaturas en la mitad norte

El jueves el tiempo será más estable. En la mitad norte las temperaturas bajarán de forma notable, mientras que en el sur el calor tendrá continuidad, con máximas rondando los 30 ºC.

De madrugada todavía puede darse algún chubasco tormentoso, durante la mañana las nubes irán a menos y darán paso a un ambiente soleado. El viento será suave, con predominio del viento del norte en las horas centrales.

