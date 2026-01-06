El interior de Euskal Herria amanece bajo un manto de nieve
Está nevando en toda Euskal Herria, excepto en la costa. Esto está provocando carreteras cortadas y problemas en Navarra, con cadenas obligatorias en varios puertos (los puertos de Opakua y Herrera están cerrados) y se mantiene activo el aviso amarillo por nieve y heladas hasta la tarde.
La nieve cae en prácticamente toda Euskal Herria con copos incluso muy cerca de la costa, por lo que ek Gobierno Vasco a activado el Plan de Vialidad Invernal en fase operativa a las 03:00 horas, coincidiendo con el inicio del aviso amarillo por nieve en Euskadi. La situación se mantendrá, en principio, hasta las 15:00 horas, con precipitaciones débiles o moderadas y una cota situada entre los 200 y los 400 metros.
El plan de carreteras contempla la movilización de hasta 215 máquinas quitanieves, de las diputaciones forales y autopistas, además de siete grúas pesadas situadas en puntos estratégicos para retirar vehículos de gran tonelaje y 130 vehículos de apoyo para tareas de coordinación y vigilancia, a los que se suman las patrullas de tráfico de la Ertzaintza.
En la red viaria, se ha retirado la prohibición de circulación en la AP-68 entre los puntos kilométricos 13 y 36, entre los peajes de Llodio y Altube, en ambos sentidos, aunque la nieve sigue afectando a varios tramos del trazado.
Según la información actualizada de tráfico, permanecen cerrados los puertos de Herrera y Opakua, ambos en Araba, mientras que en numerosos puertos de montaña son necesarias cadenas o se circula con precaución, debido a la presencia de nieve y hielo.
En Álava se nece sitan cadenas en los puertos de Altube, Barrerilla, Bernedo, Vitoria, Gatzaga, Kurtzeta, Orduña y Zaldiaran, así como en la zona de Las Conchas. Hay nieve o hielo en Aiurdin, Altube (AP-68), Azazeta y Garate. También en la A-1 hacia Burgos y en muchas carreteras secundarias de la zona de Vitoria.
En Gipuzkoa se necesitan cadenas en Deskarga y Lizarrusti, y hay nieve o hielo en los puertos de Arlaban, Artikutza, Azkarate, Bidania, Eitzaga, Etzegarate, Gatzagga, Mandubia y Pagatza, así como en la A-15 en el límite con Navarra y en la AP-1 entre Arrasate y Eibar.
En Bizkaia no se necesitan cadenas en los puertos de montaña pero se recomienda circular con precaución por la nieve en Kanpazar y Pagatza.
En Navarra, están cerradas la NA-2012 en Salazar y NA-2012 en Otxagabia, ambas en sentido Francia.
La Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco ha pedido precaución en las carreteras.
Además del aviso por nieve, permanecen activos avisos amarillos por temperaturas mínimas y heladas en la zona de transición, el entorno del Ebro y el interior cantábrico. Las heladas pueden ser localmente intensas y las temperaturas máximas se situarán entre los 2 y los 6 grados, con tendencia a remitir las precipitaciones a lo largo de la tarde.
Las bajas temperaturas han dejado registros por debajo de cero en numerosos puntos durante la madrugada, con mínimas de -5,6 grados en Egino, -3,2 en Añarbe, -2,9 en Goiain, -2,7 en Salvatierra y -2,6 en Abetxuko, además de valores negativos en Miramon (-1,4), Andoain (-1), Amorebieta-Etxano (-1,3) y Lasarte (-0,4).
Muchos usuarios de X han reportado nieve desde sus cuentas:
El temporal deja grandes nevadas en Europa
Un gélido temporal de frío Ártico mantiene hoy en alerta gran parte de Europa y ha provocado alteraciones en aeropuertos y redes de transporte público, cierres de colegios o inundaciones en Escocia, Países Bajos, Francia e Italia.
Frío intenso y nieve a 200-400 metros marcarán el Día de Reyes en Hego Euskal Herria
Euskadi y Navarra estarán bajo aviso amarillo por heladas y por nieve, en un episodio invernal que afecta a gran parte del Estado. Tanto Gobierno Vasco como Gobierno de Navarra activarán los planes de vialidad que permiten movilizar las máquinas quitanieves.
Aviso amarillo por heladas en Hego Euskal Herria
Las temperaturas máximas no superarán los 5 ºC, y en puntos del Pirineo navarro los termómetros bajarán hasta los -6 ºC. El martes podría nevar en cotas bajas.
El primer sábado del año será húmedo y el domingo, frío, con avisos amarillos por nieve
Habrá aviso amarillo por nieve desde las 18:00 del sábado a las 06:00 del domingo, aunque no se esperan grandes precipitaciones. Este sábado comenzará el día con lluvias y por la tarde entrará una masa de aire frío, con un fuerte descenso de las temperaturas, que se prolongará al domingo, ya más seco.
Asparrena registra la temperatura más baja de Año Nuevo en Hego Euskal Herria: -5,1 grados
Los termómetros han bajado hasta los 4,2 grados bajo cero en Agurain y -1º en Amorebieta. Las estaciones meteorológicas de la Comunidad Foral de Navarra han registrado hasta -3,6º en Eltzaburu (Ulzama). A partir de este viernes suben las temperaturas y llega la lluvia.
Frío y ambiente soleado para despedir el año e iniciar 2026
El final de 2025 y el comienzo de 2026 estarán marcados por el frío y los claros, con heladas en el interior y temperaturas diurnas que apenas superarán los 10 grados.
Varios desalojos y rescates sin daños en Málaga en una noche con más de 300 incidencias
El temporal de lluvia que afecta a Andalucía, principalmente a Málaga, ha dejado por el momento 304 incidencias en esta provincia, donde se han producido algunos desalojos y rescates en los municipios de Alhaurín de la Torre y Cártama por inundaciones.
El frío no da tregua en Euskal Herria
El ambiente invernal continúa en Euskal Herria, con temperaturas bajas durante las primeras horas del día. En Vitoria-Gasteiz ha habido 2 grados, mientras que en Pamplona los termómetros han rondado los 3 grados, con mucha lluvia.
Aviso amarillo por nieve en el interior de Euskadi
Se esperan acumulaciones débiles y cota de nieve inicial entre 600 y 800 metros, con temperaturas bajas tras la fría noche de Navidad.