EL TIEMPO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El interior de Euskal Herria amanece bajo un manto de nieve

Está nevando en toda Euskal Herria, excepto en la costa. Esto está provocando carreteras cortadas y problemas en Navarra, con cadenas obligatorias en varios puertos (los puertos de Opakua y Herrera están cerrados) y se mantiene activo el aviso amarillo por nieve y heladas hasta la tarde.

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Elurra Euskal Herrian
author image

EITB

Última actualización

La nieve cae en prácticamente toda Euskal Herria con copos incluso muy cerca de la costa, por lo que ek Gobierno Vasco a activado el Plan de Vialidad Invernal en fase operativa a las 03:00 horas, coincidiendo con el inicio del aviso amarillo por nieve en Euskadi. La situación se mantendrá, en principio, hasta las 15:00 horas, con precipitaciones débiles o moderadas y una cota situada entre los 200 y los 400 metros.

El plan de carreteras contempla la movilización de hasta 215 máquinas quitanieves, de las diputaciones forales y autopistas, además de siete grúas pesadas situadas en puntos estratégicos para retirar vehículos de gran tonelaje y 130 vehículos de apoyo para tareas de coordinación y vigilancia, a los que se suman las patrullas de tráfico de la Ertzaintza.

En la red viaria, se ha retirado la prohibición de circulación en la AP-68 entre los puntos kilométricos 13 y 36, entre los peajes de Llodio y Altube, en ambos sentidos, aunque la nieve sigue afectando a varios tramos del trazado.

Según la información actualizada de tráfico, permanecen cerrados los puertos de Herrera y Opakua, ambos en Araba, mientras que en numerosos puertos de montaña son necesarias cadenas o se circula con precaución, debido a la presencia de nieve y hielo.

En Álava se nece sitan cadenas en los puertos de Altube, Barrerilla, Bernedo, Vitoria, Gatzaga, Kurtzeta, Orduña y Zaldiaran, así como en la zona de Las Conchas. Hay nieve o hielo en Aiurdin, Altube (AP-68), Azazeta y Garate. También en la A-1 hacia Burgos y en muchas carreteras secundarias de la zona de Vitoria.

En Gipuzkoa se necesitan cadenas en Deskarga y Lizarrusti, y hay nieve o hielo en los puertos de Arlaban, Artikutza, Azkarate, Bidania, Eitzaga, Etzegarate, Gatzagga, Mandubia y Pagatza, así como en la A-15 en el límite con Navarra y en la AP-1 entre Arrasate y Eibar.

En Bizkaia no se necesitan cadenas en los puertos de montaña pero se recomienda circular con precaución por la nieve en Kanpazar y Pagatza.

En Navarra, están cerradas la NA-2012 en Salazar y NA-2012 en Otxagabia, ambas en sentido Francia.

La Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco ha pedido precaución en las carreteras.

Además del aviso por nieve, permanecen activos avisos amarillos por temperaturas mínimas y heladas en la zona de transición, el entorno del Ebro y el interior cantábrico. Las heladas pueden ser localmente intensas y las temperaturas máximas se situarán entre los 2 y los 6 grados, con tendencia a remitir las precipitaciones a lo largo de la tarde.

Las bajas temperaturas han dejado registros por debajo de cero en numerosos puntos durante la madrugada, con mínimas de -5,6 grados en Egino, -3,2 en Añarbe, -2,9 en Goiain, -2,7 en Salvatierra y -2,6 en Abetxuko, además de valores negativos en Miramon (-1,4), Andoain (-1), Amorebieta-Etxano (-1,3) y Lasarte (-0,4).

Muchos usuarios de X han reportado nieve desde sus cuentas:

Nieve Eguraldia Tráfico Navarra Araba-Álava Gipuzkoa Bizkaia Invierno

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X