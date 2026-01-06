El plan de carreteras contempla la movilización de hasta 215 máquinas quitanieves, de las diputaciones forales y autopistas, además de siete grúas pesadas situadas en puntos estratégicos para retirar vehículos de gran tonelaje y 130 vehículos de apoyo para tareas de coordinación y vigilancia, a los que se suman las patrullas de tráfico de la Ertzaintza.

En la red viaria, se ha retirado la prohibición de circulación en la AP-68 entre los puntos kilométricos 13 y 36, entre los peajes de Llodio y Altube, en ambos sentidos, aunque la nieve sigue afectando a varios tramos del trazado.

Según la información actualizada de tráfico, permanecen cerrados los puertos de Herrera y Opakua, ambos en Araba, mientras que en numerosos puertos de montaña son necesarias cadenas o se circula con precaución, debido a la presencia de nieve y hielo.

En Álava se nece sitan cadenas en los puertos de Altube, Barrerilla, Bernedo, Vitoria, Gatzaga, Kurtzeta, Orduña y Zaldiaran, así como en la zona de Las Conchas. Hay nieve o hielo en Aiurdin, Altube (AP-68), Azazeta y Garate. También en la A-1 hacia Burgos y en muchas carreteras secundarias de la zona de Vitoria.

En Gipuzkoa se necesitan cadenas en Deskarga y Lizarrusti, y hay nieve o hielo en los puertos de Arlaban, Artikutza, Azkarate, Bidania, Eitzaga, Etzegarate, Gatzagga, Mandubia y Pagatza, así como en la A-15 en el límite con Navarra y en la AP-1 entre Arrasate y Eibar.

En Bizkaia no se necesitan cadenas en los puertos de montaña pero se recomienda circular con precaución por la nieve en Kanpazar y Pagatza.

En Navarra, están cerradas la NA-2012 en Salazar y NA-2012 en Otxagabia, ambas en sentido Francia.