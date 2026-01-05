La semana arranca con temperaturas bajo cero y heladas en toda Euskal Herria

Euskal Herria ha amanecido este lunes con temperaturas muy frías, con termómetros en valores bajo cero.

En Baiona, por ejemplo, se han registrado -3 ºC durante la mañana, así como en algunas localidades del interior. En el Pirineo las mínimas matinales han sido aún más frías.

El lunes será frío, hoy los termómetros se mantendrán muy bajos durante toda la jornada, apenas alcanzarán los 5º C, y sólo en la mitad norte, ya que en el interior se quedarán entre los 2-4 ºC.

La mayor parte del día se mantendrá sin precipitaciones. Se formarán nieblas en los valles del interior y se abrirán claros en el resto. Las nubes se acumularán principalmente en el oeste, donde al final del día podrían producirse precipitaciones ocasionales.

La cota de nieve podría rondar los 300-500 metros e incluso descender por la noche.

Los avisos amarillos por heladas y tenperaturas bajas extremas estarán activos desde las 00:00 hasta las 12:00 horas y desde las 18:00 horas hasta medianoche en la comarca junto al Ebro y en el centro de Álava. En Bizkaia y Gipuzkoa los avisos estarán activos desde medianoche hasta las 10:00 horas y desde las 21:00 hasta la medianoche.

El martes, la probabilidad de nieve en cotas medias y bajas será alta. La cota de nieve rondará los 200 a 400 metros, aunque la precipitación será más abundante que en días anteriores, sobre todo en la vertiente cantábrica y durante la primera mitad del día, por lo que es probable que se puedan ver copos de nieve también cerca de la costa.

Las heladas volverán a ser importantes en varios puntos, el viento soplará con fuerza por la mañana desde el norte y dejará un ambiente desapacible durante la primera mitad del día. No se descartan tormentas o granizo.

Atención en las carreteras

La Dirección de Tráfico recomienda circular con precaución por las carreteras a causa del hielo y la nieve. El plan de vialidad invernal está en marcha y recomienda precaución en una docena de puertos:

Álava: Altube, Azazeta, Barrerilla, Bernedo, Garate, Puerto de Vitoria, Herrera, Kurtzeta, Opakua, Orduña y Zaldiaran.

Bizkaia: Barazar.

Navarra: en el tramo Burgui-Isaba hay nieve en la carretera y es necesario utilizar neumáticos o equipos de invierno. Los puertos de Salazar y Ochagavía están cerrados.