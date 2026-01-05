La semana arranca con temperaturas bajo cero y heladas en toda Euskal Herria
El lunes se mantendrá sin precipitaciones durante la mayor parte del día. Las nubes irán en aumento y ya a últimas horas podrían producirse precipitaciones ocasionales. Por la noche la cota de nieve se situará en torno a los 200-400 metros. Se recomienda precaución en las carreteras.
Euskal Herria ha amanecido este lunes con temperaturas muy frías, con termómetros en valores bajo cero.
En Baiona, por ejemplo, se han registrado -3 ºC durante la mañana, así como en algunas localidades del interior. En el Pirineo las mínimas matinales han sido aún más frías.
El lunes será frío, hoy los termómetros se mantendrán muy bajos durante toda la jornada, apenas alcanzarán los 5º C, y sólo en la mitad norte, ya que en el interior se quedarán entre los 2-4 ºC.
La mayor parte del día se mantendrá sin precipitaciones. Se formarán nieblas en los valles del interior y se abrirán claros en el resto. Las nubes se acumularán principalmente en el oeste, donde al final del día podrían producirse precipitaciones ocasionales.
La cota de nieve podría rondar los 300-500 metros e incluso descender por la noche.
Los avisos amarillos por heladas y tenperaturas bajas extremas estarán activos desde las 00:00 hasta las 12:00 horas y desde las 18:00 horas hasta medianoche en la comarca junto al Ebro y en el centro de Álava. En Bizkaia y Gipuzkoa los avisos estarán activos desde medianoche hasta las 10:00 horas y desde las 21:00 hasta la medianoche.
El martes, la probabilidad de nieve en cotas medias y bajas será alta. La cota de nieve rondará los 200 a 400 metros, aunque la precipitación será más abundante que en días anteriores, sobre todo en la vertiente cantábrica y durante la primera mitad del día, por lo que es probable que se puedan ver copos de nieve también cerca de la costa.
Las heladas volverán a ser importantes en varios puntos, el viento soplará con fuerza por la mañana desde el norte y dejará un ambiente desapacible durante la primera mitad del día. No se descartan tormentas o granizo.
Atención en las carreteras
La Dirección de Tráfico recomienda circular con precaución por las carreteras a causa del hielo y la nieve. El plan de vialidad invernal está en marcha y recomienda precaución en una docena de puertos:
Álava: Altube, Azazeta, Barrerilla, Bernedo, Garate, Puerto de Vitoria, Herrera, Kurtzeta, Opakua, Orduña y Zaldiaran.
Bizkaia: Barazar.
Navarra: en el tramo Burgui-Isaba hay nieve en la carretera y es necesario utilizar neumáticos o equipos de invierno. Los puertos de Salazar y Ochagavía están cerrados.
Te puede interesar
Aviso amarillo por heladas en Hego Euskal Herria
Las temperaturas máximas no superarán los 5 ºC, y en puntos del Pirineo navarro los termómetros bajarán hasta los -6 ºC. El martes podría nevar en cotas bajas.
El primer sábado del año será húmedo y el domingo, frío, con avisos amarillos por nieve
Habrá aviso amarillo por nieve desde las 18:00 del sábado a las 06:00 del domingo, aunque no se esperan grandes precipitaciones. Este sábado comenzará el día con lluvias y por la tarde entrará una masa de aire frío, con un fuerte descenso de las temperaturas, que se prolongará al domingo, ya más seco.
Asparrena registra la temperatura más baja de Año Nuevo en Hego Euskal Herria: -5,1 grados
Los termómetros han bajado hasta los 4,2 grados bajo cero en Agurain y -1º en Amorebieta. Las estaciones meteorológicas de la Comunidad Foral de Navarra han registrado hasta -3,6º en Eltzaburu (Ulzama). A partir de este viernes suben las temperaturas y llega la lluvia.
Frío y ambiente soleado para despedir el año e iniciar 2026
El final de 2025 y el comienzo de 2026 estarán marcados por el frío y los claros, con heladas en el interior y temperaturas diurnas que apenas superarán los 10 grados.
Varios desalojos y rescates sin daños en Málaga en una noche con más de 300 incidencias
El temporal de lluvia que afecta a Andalucía, principalmente a Málaga, ha dejado por el momento 304 incidencias en esta provincia, donde se han producido algunos desalojos y rescates en los municipios de Alhaurín de la Torre y Cártama por inundaciones.
El frío no da tregua en Euskal Herria
El ambiente invernal continúa en Euskal Herria, con temperaturas bajas durante las primeras horas del día. En Vitoria-Gasteiz ha habido 2 grados, mientras que en Pamplona los termómetros han rondado los 3 grados, con mucha lluvia.
Aviso amarillo por nieve en el interior de Euskadi
Se esperan acumulaciones débiles y cota de nieve inicial entre 600 y 800 metros, con temperaturas bajas tras la fría noche de Navidad.
Jornada gélida de Navidad
Ambiente invernal en Euskal Herria, especialmente en el interior, donde ha habido heladas y temperaturas muy bajas. La nubosidad irá a menos a lo largo del día, aunque el tiempo seguirá inestable en las próximas jornadas, con lluvias débiles y un ascenso progresivo de las temperaturas.
Nochebuena y Navidad con nieve a 400 metros
El Departamento de Seguridad activará un aviso amarillo desde esta noche por precipitaciones débiles y descenso de la cota; Euskalmet prevé una rápida mejoría a partir del viernes.