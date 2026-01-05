Iragarpena
Zeropeko tenperaturekin eta izotzarekin abiatu da astea Euskal Herri osoan

Astelehenean ateri eutsiko dio egunaren zatrik handienean eta gaualdera, lainoak sartzearekin bat, prezipitazioa egin dezake noizbehinka. Gauean elur-kota 200-400 metro inguruan kokatuko da. Errepideetan tentuz ibiltzeko gomendioa egin dute.
Izotza Nafarroan. Argazkia: Alberto Beguiristain Arteta.
EITB

Tenperatura oso hotzekin esnatu da Euskal Herria astelehen honetan, termometroak zeropeko balioetan direla egunsentian. 

Baionan esaterako -3 ºC erregistratu dira goizean, baita barnealdeko hainbat herritan ere. Pirinioetan are hotzagoak izan dira goizeko minimoak. Gainerako hiriburuetan -1 ºC eta 1ºC artekoak izan dira tenperaturak goizean. 

Astelehena hotza izango da, gaur oso behean mantenduko dira termometroak egun osoan zehar, apenas iritsiko diren 5º C-ra, eta ipar partean baino ez, barnealdean 2-4 ºC artean geldituko baitira. 

Eguneko ordu gehienetan ateri eutsiko dio; barnealdeko bailaretan lainoa sortuko da eta gainerakoan ostarteak zabalduko dira. Mendebaldean pilatuko dira, batez ere, hodeiak, eta bertan prezipitazioa egin dezake noizbehinka. 

Elur-kota 300-500 metro inguruan egon daiteke, baita beherago ere, gauean. 

Abisu horiak indarrean egongo dira izotzagatik eta muturreko tenperatura baxuengatik gauerditik 12:00ak arte eta 18:00etatik gauerdira arte Ebro ondoko eskualdean eta Araba erdialdean. Bizkaian eta Gipuzkoan abisuak gauerditik 10:00ak arte eta 21:00etatik gauerdira arte egongo dira indarrean. 

Asteartean, kota ertain eta baxuetan elurra egiteko probabilitatea handia izango da. Elur-kota 200 eta 400 metro artean ibiliko da, baina prezipitazioa aurreko egunetan baino ugariagoa izango da, batez ere isurialde atlantikoan eta egunaren lehen partean, beraz, litekeena elur malutak ikusi ahal izatea itsas-mailatik gertu ere. 

Izotza egingo du berriro hainbat lekutan, haizeak zakar joko du goizean iparretik eta giro ezatsegina utziko du egunaren lehen partean. Ez da baztertzen trumoi-ekaitzak izatea edota kazkabarra egitea.

Errepideetan, adi

Izotza eta elurra medio, errepideetan adi gidatzeko gomendioa egin du Trafiko Zuzendaritzak. Neguko bide-plana martxan dago eta kontuz joateko gomendatu du dozena bat mendatetan: 

Araba: Altube, Azazeta, Barrerilla, Bernedo, Garate, Gasteizko mendatea, Herrera, Kurtzeta, Opakua, Urduña eta Zaldiaran. 

Bizkaia: Barazar.

Nafarroa: Burgi-Izaba tartean elurra dago errepidean eta beharrezkoak da neguko gurpil edo ekipoak erabiltzea. Zaraitzu eta Otsagabiako mendateak itxita daude. 

Negua Elurra Eguraldia

