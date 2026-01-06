Elurpean esnatu da Euskal Herriko barnealdea
Elurra egiten ari da Euskal Herri osoan, kostaldetik gertu ere malutak botatzeraino. Hori dela eta, errepideren bat itxita dago Nafarroan, kateak behar dira hainbat mendatetan eta arratsaldera arte abisu horia indarrean dago elurragatik eta izotzagatik.
Elurra ari du ia Euskal Herri osoan, barnealdean bereziki, baina kostatik gertu ere. Kota oso baxuetan elur geruza fin batekin esnatu dira herri asko eta asko. Eusko Jaurlaritzak Neguko Bidezaintza Plana aktibatu du 03:00etan, Euskadin elurrari dagokion abisu horia hastearekin batera. Egoerak horrela jarraituko du 15:00ak arte, prezipitazio txiki edo moderatuekin eta 200 eta 400 metro arteko kotarekin.
Errepideetako Planak foru aldundietakoak eta autobideetako elurra kentzeko 215 makina aurreikusten ditu, baita tonaje handiko ibilgailuak kentzeko gune estrategikoetan kokatutako zazpi garabi astun eta koordinazio eta zaintza lanetarako 130 laguntza-ibilgailu ere; Ertzaintzaren trafiko-patruilak ere mobilizatu dira.
Errepide-sarean, AP-68an zirkulatzeko debekua kendu da gauean indarrean egon ostean, 13. eta 36. kilometroen artean, Laudioko eta Altubeko ordainlekuen artean, bi noranzkoetan, baina elurrak trazaduraren hainbat zatitan eragina izaten jarraitzen du.
Trafikoari buruzko informazio eguneratuaren arabera, itxita daude Herrera eta Opakua mendateak, biak Araban. Mendate askotan, berriz, kateak behar dira edo arretaz zirkulatu behar da, elurra eta izotza daudelako. Hona hemen xehetasunak
Araban kateak behar dira Altube, Barrerilla, Bernedo, Gasteiz, Gatzaga, Kurtzeta, Urduña eta Zaldiaran mendateetan baita Las Conchas inguruan ere. Elurra edo izotza daude Aiurdin, Altube (AP-68), Azazeta eta Garaten. Bai eta A-1ean ere Burgos aldera eta Gasteiz inguruko bigarren mailako errepide askotan.
Gipuzkoan kateak behar dira Deskargan eta Lizarrustin, eta elurra edo izotza daude errepidean Arlaban, Artikutza, Azkarate, Bidania, Eitzaga, Etzegarate, Gatzagga, Mandubia eta Pagatza mendateetan, baita A-15ean Nafarroako mugan eta AP-1ean Arrasate eta eibar artean.
Bizkaian ez da katerik behar mendateetan baina kontuz gidatzeko gomendioa egin dute Kanpazar eta Pagatzan, elurra ari duelako.
Nafarroan, elurteen ondorioz, NA-2012 errepidea itxita dago Zaraitzun eta NA-2012 errepidea Otxagabian, biak Frantziarako noranzkoan.
Eusko Jaurlaritzaren Trafiko Zuzendaritzak kontuz gidatzea eskatu du.
Elurrari dagokion abisuaz gain, abisu horiak daude trantsizio-zonan, Ebroren inguruan eta Kantauri barnealdean, tenperatura minimoak eta izozteak direla eta. Izozteak handiak izan daitezke eta tenperatura maximoak 2 eta 6 gradu artean kokatuko dira, arratsaldean zehar prezipitazioak murrizteko joerarekin.
Tenperaturak zerotik beherako erregistroak utzi ditu hainbat tokitan goizaldean: minimoak: -5,6 gradu Eginon, -3,2 Añarben, -2,9 Goiainen, -2,7 Agurainen eta -2,6 Abetxukon, eta balio negatiboak Miramonen (-1,4), Andoainen (-1), Amorebieta-Etxanon (-1,3) eta Lasarten (-0,4).
X-ren erabiltzaile askok elurraren berri eman dute beren kontuetatik:
Fronte hotz batek elurte handiak utzi ditu Europa erdialdean
Artikotik iritsi den fronte hotz batek alerta egoeran jarri du Europako zati handi bat. Arazoak izan dira Eskoziako, Herbehereetako, Frantziako eta Italiako aireportu eta garraio publikoan. Ikastetxeak ere itxi behar izan dituzte hainbat eskudaldetan eta uholdeak ere izan dira.
Hotza eta 200–400 metrotik gorako elurra espero dira Errege Egunerako Hego Euskal Herrian
EAE eta Nafarroa abisu horipean egongo dira hurrengo orduetan izozteengatik eta elurragatik. Iragarpenaren arabera elurra 200 eta 400 metro artean egingo du. Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak neguko bidezaintza planak aktibatu dituzte.
Abisu horia izotzagatik Hego Euskal Herrian
Tenperatura maximoak ez dira 5 ºC-tik gorakoak izango, eta Nafarroako Pirinioetan termometroak -6 ºC-ra jaitsiko dira.
Urteko lehen larunbata bustia izango da eta igandea, berriz, hotza, abisu hori eta guzti
Elurragatik abisu horia indarrean egongo da larunbateko 18:00etatik igandeko 06:00etara, nahiz eta ez duen asko botako. Larunbatean bustitik abiatuko da eta arratsaldean aire masa hotz bat sartuko da, tenperaturak asko jaitsiz. Igandean ez da euririk espero baina hotz egingo du.
Asparrenan neurtu dute Urte berri eguneko tenperaturarik hotzena Hego Euskal Herrian: -5,1 gradu
Halaber, goizaldean zeropeko tenperaturak izan dituzte Agurainen (-4,2 gradu), Zornotzan (-1 gradu) eta Nafarroako Eltzaburun (-3,6 gradu) ere.
Eguzkitsu bezain hotz amaituko dugu urtea, baita hasi ere
2025aren amaiera eta 2026aren hasiera hotzak eta izotzak markatuko ditu, batez ere barnealdean. Tenperatura maximoak ez dira 10 gradutik gorakoak izango.
Euriteek hainbat gorabehera eragin dituzte Andaluzian, Malagan bereziki
Andaluzia, batez ere Malaga, astindu duen euri-denboraleak 304 gorabehera eragin ditu oraingoz probintzia horretan, eta Alhaurin de la Torre eta Cartama udalerrietan zenbait etxe jendez hustu eta hainbat pertsona erreskatatu behar izan dituzte uholdeen ondorioz.
Hotzak ez du atsedenik ematen Euskal Herrian
Neguko giroak bere horretan jarraitzen du Euskal Herrian, tenperatura baxuekin eguneko lehen orduetan. Gasteizen 2 gradu izan dira, eta Iruñean, berriz, termometroak 3 graduren bueltan ibili dira, eta euri asko egin du.
Abisu horia elurragatik Euskadiko barnealdean
Espero da elur-kota 600 eta 800 metro artean kokatzea, eta Gabon gaueko eta Eguberriko tenperatura baxuek jarraituko dute.