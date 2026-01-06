EGURALDIA

Elurpean esnatu da Euskal Herriko barnealdea

Elurra egiten ari da Euskal Herri osoan, kostaldetik gertu ere malutak botatzeraino. Hori dela eta, errepideren bat itxita dago Nafarroan, kateak behar dira hainbat mendatetan eta arratsaldera arte abisu horia indarrean dago elurragatik eta izotzagatik.

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Elurra ari du ia Euskal Herri osoan, barnealdean bereziki, baina kostatik gertu ere. Kota oso baxuetan elur geruza fin batekin esnatu dira herri asko eta asko. Eusko Jaurlaritzak Neguko Bidezaintza Plana aktibatu du 03:00etan, Euskadin elurrari dagokion abisu horia hastearekin batera. Egoerak horrela jarraituko du 15:00ak arte, prezipitazio txiki edo moderatuekin eta 200 eta 400 metro arteko kotarekin.

Errepideetako Planak  foru aldundietakoak eta autobideetako elurra kentzeko 215 makina aurreikusten ditu, baita tonaje handiko ibilgailuak kentzeko gune estrategikoetan kokatutako zazpi garabi astun eta koordinazio eta zaintza lanetarako 130 laguntza-ibilgailu ere; Ertzaintzaren trafiko-patruilak ere mobilizatu dira.

Errepide-sarean, AP-68an zirkulatzeko debekua kendu da gauean indarrean egon ostean, 13. eta 36. kilometroen artean, Laudioko eta Altubeko ordainlekuen artean, bi noranzkoetan, baina elurrak trazaduraren hainbat zatitan eragina izaten jarraitzen du.

Trafikoari buruzko informazio eguneratuaren arabera, itxita daude Herrera eta Opakua mendateak, biak Araban. Mendate askotan, berriz, kateak behar dira edo arretaz zirkulatu behar da, elurra eta izotza daudelako.  Hona hemen xehetasunak

Araban kateak behar dira Altube, Barrerilla, Bernedo, Gasteiz, Gatzaga, Kurtzeta, Urduña eta Zaldiaran mendateetan baita Las Conchas inguruan ere. Elurra edo izotza daude Aiurdin, Altube (AP-68), Azazeta eta Garaten. Bai eta A-1ean ere Burgos aldera eta Gasteiz inguruko bigarren mailako errepide askotan. 

Gipuzkoan kateak behar dira Deskargan eta Lizarrustin,  eta elurra edo izotza daude errepidean Arlaban, Artikutza, Azkarate, Bidania, Eitzaga, Etzegarate, Gatzagga, Mandubia eta Pagatza mendateetan, baita A-15ean Nafarroako mugan eta AP-1ean Arrasate eta eibar artean. 

Bizkaian ez da katerik behar mendateetan baina kontuz gidatzeko gomendioa egin dute Kanpazar eta Pagatzan, elurra ari duelako. 

Nafarroan, elurteen ondorioz, NA-2012 errepidea itxita dago Zaraitzun eta NA-2012 errepidea Otxagabian, biak Frantziarako noranzkoan.

Eusko Jaurlaritzaren Trafiko Zuzendaritzak kontuz gidatzea eskatu du.

Elurrari dagokion abisuaz gain, abisu horiak daude trantsizio-zonan, Ebroren inguruan eta Kantauri barnealdean, tenperatura minimoak eta izozteak direla eta. Izozteak handiak izan daitezke eta tenperatura maximoak 2 eta 6 gradu artean kokatuko dira, arratsaldean zehar prezipitazioak murrizteko joerarekin.

Tenperaturak zerotik beherako erregistroak utzi ditu hainbat tokitan goizaldean: minimoak: -5,6 gradu Eginon, -3,2 Añarben, -2,9 Goiainen, -2,7 Agurainen eta -2,6 Abetxukon, eta balio negatiboak Miramonen (-1,4), Andoainen (-1), Amorebieta-Etxanon (-1,3) eta Lasarten (-0,4).

X-ren erabiltzaile askok elurraren berri eman dute beren kontuetatik:

Elurra Eguraldia Trafikoa Nafarroa Araba Gipuzkoa Bizkaia Negua

