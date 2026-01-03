El PNV se ha mostrado "preocupado" por el ataque de Estados Unidos a Venezuela y ha pedido al gobierno de Trump que "respete la legalidad internacional". Asimismo, ha señalado que espera que los venezolanos puedan hacer una "transición política para tener un régimen democrático".

Más contundente se ha mostrado EH Bildu, que ha denunciado que EE. UU. "ha atacado a la República Bolivariana de Venezuela" y "han violado todos los principios del derecho internacional". En la misma línea, el coordinador general de la coalición soberanista, Arnaldo Otegi, ha condenado "con rotundidad" los hechos y los ha calificado de "intervención imperialista contra el pueblo soberano de Venezuela".

El PSE-EE no se ha pronunciado por el momento y el PP vasco se ha limitado a difundir la reacción de Alberto Núñez Feijóo.

Podemos Euskadi ha condenado "con rotundidad" el ataque de Estados Unidos a Venezuela y ha asegurado que es contrario a la "defensa de los derechos humanos y de la democracia". "Es una expresión del imperialismo clásico", ha subrayado. Según el grupo de izquierdas, "no se puede considerar la violencia como un instrumento político y no se pueden justificar los ataques. La paz y la soberanía no son negociables ".