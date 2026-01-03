Venezuela tiende la mano a Estados Unidos para abordar una "agenda de cooperación"
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha tendido la mano al Gobierno de los EE. UU. para trabajar conjuntamente "en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y (que) fortalezca una convivencia comunitaria duradera".
Claves
El precio del petróleo baja en torno a un 0,6 % tras la captura de Maduro
El precio del barril de petróleo cotizaba este lunes, antes de la apertura de las Bolsas europeas, con descensos cercanos al 0,6 %, en un contexto marcado por la reciente operación militar en la que fuerzas de Estados Unidos capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
En concreto, el precio del barril de petróleo Brent, de referencia para el Viejo Continente, bajaba alrededor de un 0,5 % hasta cotizar en 60,42 dólares.
La operación para capturar a Maduro dejó 80 muertos, según The New York Times
El Gobierno de Venezuela ha rendido homenaje a 32 "combatientes cubanos" que asegura murieron durante el ataque militar ejecutado en la madrugada del sábado por Estados Unidos en Caracas y varios puntos del país, que desembocó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Fuentes venezolanas citadas por The New York Times revelaron que en el país suramericano fueron asesinadas 80 personas en la operación, mientras que funcionarios de Washington dijeron que media docena de soldados estadounidenses fueron heridos, aunque Trump no ha querido confirmar los números.
Petro niega cualquier vínculo con el narcotráfico ante la acusación de Trump y lamenta que "hable sin conocer"
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha rechazado "profundamente" este domingo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "hable sin conocer" su historia personal, manteniendo que su nombre no ha aparecido "en 50 años" en casos de narcotráfico, y lamentado que el mandatario norteamericano "crea que Latinoamérica es solo un nido de criminales envenenadores de su pueblo", tras la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Trump vuelve a amenazar a Colombia y considera que Cuba “está a punto de caer”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este domingo que le "suena bien" la idea de llevar a cabo en Colombia una operación similar a la realizada en la víspera en Venezuela: "Me suena bien".
En cuanto a una reedición de la incursión en Cuba, el mandatario ha asegurado que el país insular "está a punto de caer", ya que "obtenían todos sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano, (y) no están recibiendo nada". "Creo que simplemente va a caer. No creo que tomemos ninguna medida", ha matizado
Trump insiste en que EE. UU. ''necesita'' Groenlandia por razones de seguridad
"Necesitamos Groenlandia por motivos de seguridad nacional. En este momento es un lugar muy estratégico, lleno de barcos rusos y chinos", ha subrayado Donald Trump.
Delcy Rodríguez invita al diálogo, mientras Trump reclama "acceso total" al petróleo y recursos venezolanos
La presidenta encargada de Venezuela apuesta por el diálogo con Estados Unidos, mientras Trump afirma que su Gobierno está “a cargo” del país tras el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Miles de personas protestan en Venezuela por la captura de Maduro
Miles de personas han salido este domingo a las calles de Caracas, la capital venezolana, en la denominada Gran Marcha por Venezuela para denunciar la captura el sábado del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una incursión militar estadounidense.
"Exigimos respeto a nuestra soberanía, y el regreso de nuestro Presidente Nicolás Maduro y nuestra primera dama Cilia Flores", ha declarado una de las asistentes a la marcha.
Los participantes han mostrado pancartas y coreado consignas contra el ataque estadounidense y la detención de Maduro. "Venezuela en firme combate", "El imperio lo secuestró. Lo queremos de vuelta", "Regrésenos a nuestro presidente obrero" o "Con Maduro siempre leales". La soberanía no se negocia" han sido algunos de los lemas de las pancartas.
UE pide una transición pacífica en Venezuela "respetuosa con su soberanía"
La Unión Europea (UE) ha llamado este domingo a una transición pacífica en Venezuela "respetuosa con su soberanía" y ha pedido "calma y moderación".
"La UE ha declarado en repetidas ocasiones que Nicolás Maduro carece de la legitimidad de un presidente elegido democráticamente y ha abogado por una transición pacífica hacia la democracia en el país, liderada por Venezuela y respetuosa con su soberanía", ha apuntado en un comunicado de la alta representante europea, Kaja Kallas, con el respaldo de 26 Estados miembros (todos menos Hungría).
El comunicado añade que "debe respetarse el derecho del pueblo venezolano a determinar su futuro" y realiza "un llamamiento a la calma y la moderación de todos los actores, con el fin de evitar una escalada y garantizar una solución pacífica a la crisis".
Maduro y su esposa comparecerán el lunes ante un tribunal federal de Nueva York
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, comparecerán mañana lunes (12:00 hora local, 18:00 en Euskal Herria) ante el juez federal Alvin K. Hellerstein.
EE.UU. ataca Venezuela
Maduro y su esposa comparecen hoy ante un tribunal federal de Nueva York
Según un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ambos serán llevados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan a las 12:00 hora local (17:00 GMT).
Advertencia de Trump a Delcy Rodríguez: "Pagará un precio muy alto si no hace lo correcto"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumirá conforme a la legalidad venezolana las funciones presidenciales, de que "pagará un precio más alto" que Maduro, en el caso de que no haga "lo correcto".
En una entrevista telefónica con la revista 'The Atlantic' publicada este domingo, el mandatario estadounidense ha señalado que no tolerará el "rechazo desafiante" de Rodríguez y ha defendido la necesidad de un cambio de régimen y una reconstrucción de las instituciones en Venezuela. "Reconstrucción, cambio de régimen, como quieras llamarlo. Es mejor eso que lo que tenemos ahora mismo. No puede ir a peor", ha argüido.
¿Quién es Delcy Rodríguez, la próxima presidenta venezolana?
A pesar de que muchos esperaban que tras la detención de Nicolás Maduro, los opositores María Corina Machado o Edmundo González se erigirían como los líderes del cambio, la Administración Trump ha confiado la dirección del país, de momento, a la que hasta ahora era la vicepresidenta de Venezuela.
PERFIL
Delcy Rodríguez, la mano de derecha de Maduro, figura clave en el futuro inmediato de Venezuela
A pesar de que muchos esperaban que tras la detención de Nicolás Maduro, los opositores María Corina Machado o Edmundo González se erigirían como los líderes del cambio, la Administración Trump ha confiado la dirección del país, de momento, a la que hasta ahora era la vicepresidenta de Venezuela.
El Consejo de Seguridad de la ONU abordará este lunes el ataque de EE. UU. a Venezuela
La reunión ha sido propuesta por Colombia, aunque ha sido respaldada también por Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La reunión, catalogada como una discusión sobre amenazas a la paz y la seguridad internacionales, se llevará a cabo el lunes a las 10:00 (15:00 GMT).
Reunión de urgencia
El Consejo de Seguridad de la ONU abordará hoy el ataque de EE. UU. a Venezuela
Colombia ha impulsado la convocatoria de la reunión, propuesta que ha sido respaldada oficialmente por Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La reunión, catalogada como una discusión sobre amenazas a la paz y la seguridad internacionales, se llevará a cabo a las 10:00 horas (15:00 GMT).
Venezolanos celebran la "caída" de Maduro en Bilbao
Ciudadanos venezolanos han celebrado este domingo en Bilbao la "caída" del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con una concentración en la que han pedido que se "respete la voz del pueblo" expresada en las elecciones de 2024 cuando "eligieron al presidente electo Edmundo González" para llevar a cabo una transición "pacífica y ordenada". También han exigido la liberación de los "rehenes de la dictadura de Maduro".
Convocados por la plataforma Venezolanos Bilbao Bizkaia, decenas de personas se han concentrado frente al Ayuntamiento de Bilbao. El parlamentario del PNV Mikel Arruabarrena, el exportavoz del PNV en el Congreso de los Diputados y natural de Venezuela, Iñaki Anasagasti, y la secretaria general del PP vasco, Esther Martínez, se han unido a la convocatoria.
El Ejército venezolano garantiza la continuidad constitucional con Delcy Rodríguez como presidenta
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha subrayado que "el Gobierno bolivariano garantizará la gobernabilidad del país" con Delcy Rodríguez como presidenta y las Fuerzas Armadas "continuarán empleando todas sus capacidades disponibles para la seguridad, el mantenimiento del orden interno y la preservación de la paz".
Padrino, quien ha leído un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), ha emplazado a la población a "no caer en las tentaciones de la guerra psicológica, de la amenaza, del miedo" por parte de Estados Unidos y "retomar las actividades económicas, laborales, de todo tipo, educativas en los próximos días". En ese sentido, y dentro de esa actividad, ha recordado que para este lunes está prevista la toma de posesión de la nueva Asamblea Nacional.
Por último, ha denunciado el "cobarde secuestro" de Maduro, que ocurrió "luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados, soldadas y ciudadanos inocentes".
Vídeo: los bombardeos de EE. UU. causan grandes destrozos en edificios residenciales del norte de Venezuela
Convocan una "gran marcha" en Caracas para exigir la libertad de Maduro
El chavismo ha convocado a sus simpatizantes a una "gran marcha" este domingo por la libertad del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores.
Según la convocatoria del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), los chavistas se movilizarán en el centro de la ciudad, donde están ubicadas las sedes de los poderes públicos. Se espera la participación de figuras oficialistas, como la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, la almirante Carmen Meléndez.
Rubio: "Esperamos ver más cumplimiento y cooperación que antes en Venezuela"
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha confiado en “una mejor cooperación” con lo que queda del Gobierno venezolano tras la operación contra Maduro. Según ha indicado en una entrevista concedida a la cadena NBC, Washington está trabajando ya en un proceso de transición con momentos clave en las "próximas dos o tres semanas".
El Gobierno venezolano se sustenta ahora mismo sobre tres pilares: la vicepresidenta Delcy Rodríguez (a quien el Supremo venezolano ha encargado que asuma la Presidencia temporal del país, a la espera una respuesta) y, sobre todo, los ministros de Defensa e Interior, Vladimir Padrino y Diosdado Cabello, auténticos 'pesos pesados'.
"Esperamos ver más cumplimiento y cooperación que antes. Ahora hay otras personas a cargo del aparato militar y policial en Venezuela. Tendrán que decidir qué rumbo tomar. Y esperamos que elijan un rumbo diferente al que eligió Nicolás Maduro. En último término, esperamos que esto conduzca a una transición integral", ha indicado.
Sobre los líderes opositores, Rubio ha considerado que “desafortunadamente, y tristemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato", ha indicado.
La cónsul de Venezuela en Bilbao: "Venezuela pertenece a los venezolanos, y a nadie más"
La cónsul de Venezuela en Bilbao, Glenna del Valle Cabello, ha llamado a los venozolanos a activarse para derrotar la "agresión imperialista" del presidente de EE. UU., Donald Trump, al que ha calificado de "asesino y criminal".
Glena del Valle Cabello, hermana del ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha participado en la concentración convocada por Hegoak en Bilbao, en la que ha agradecido las muestras de apoyo de la ciudadanía vasca. Del Valle Cabello ha rechazado las palabras de Trump, quien planteó un gobierno de transición bajo las ordenes de Washington."Quiero decirles que mi país sigue un hilo constitucional; que fuera de la Constitución no hay absolutamente nada. Venezuela es de los venezolanos", ha proclamado.
"No aceptamos lo que ha dicho el señor Trump ayer: nosotros nos gobernamos a nosotros mismos; Venezuela pertenece a los venezolanos y a nadie más, tanto sus recursos, como su pueblo", ha concluido.
Brasil convoca una reunión de la CELAC para esta tarde
El Gobierno brasileño ha anunciado la convocatoria para hoy de una reunión a nivel ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para tratar la situación en Venezuela tras el ataque militar estadounidense y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro. La CELAC está compuesta por 33 países de América Latina y Caribe, entre otros, Argentina, Brasil, México, Colombia, Venezuela, Cuba, Chile, Perú, Ecuador o República Dominicana.
"Se convoca reunión ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en la que participarán todos los países de la región, para el 4 de enero a las 14:00 horas de Brasilia" (18:00 horas en Euskal Herria), ha informado la ministra substituta del Ministerio de Asuntos Exteriores brasileño, María Laura da Rocha.
Netanyahu celebra el regreso de Latinoamérica al "eje estadounidense"
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha celebrado que "muchos países" de América Latina "están volviendo al eje estadounidense", y por tanto "a la relación con el Estado de Israel", después de que ayer Estados Unidos atacara distintos puntos estratégicos de Venezuela y capturara a Maduro.
Netanyahu ha vuelto a felicitar a Trump por la operación: "Quiero expresar el apoyo de todo el gobierno (israelí) a la firme decisión y acción de Estados Unidos para restaurar la libertad y la justicia también en esta región del mundo (...) Felicitamos al presidente Trump por su decisión y también aplaudimos a las fuerzas militares estadounidenses que llevaron a cabo una operación impecable".
El papa urge a garantizar la soberanía y el bien de Venezuela tras la captura de Maduro
El papa León XIV ha afirmado este domingo que "el bien del pueblo venezolano debe prevalecer" ante cualquier otra consideración, y ha reclamado "garantizar la soberanía del país, asegurar el Estado de Derecho inscrito en la Constitución, respetar los derechos humanos y civiles de todos y cada uno".
Asimismo, ha instado a trabajar "por construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica" del país sudamericano.
Cientos de personas denuncian el "ataque imperialista" a Venezuela en Bilbao, San Sebastián, Pamplona y Vitoria-Gasteiz
Cientos de personas han secundado este mediodía el llamamiento de la plataforma internacionalista Hegoak para denunciar el "ataque imperialista" de EE.UU. a Venezuela.
Las concentraciones se han realizado en los jardines de Alderdi Eder de San Sebastián, frente al consulado de Venezuela en Bilbao y en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona, y en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz. Representantes de EH Bildu han acudido a la movilización de Bilbao.
González Laya advierte de que lo ocurrido en Venezuela sienta un "terrible precedente"
Entrevistada en el programa de Radio Euskadi "Crónica de Euskadi fin de semana", la exministra de Asuntos Exteriores del Gobierno español, Arantxa González Laya, ha asegurado que lo ocurrido ayer en Venezuela sienta un "terrible precedente". Según ha argumentado, lo sucedido en el país caribeño podría ocurrir "en otros lugares: en Ucrania, en Taiwán o en Groenlandia", por lo que considera que "nos obliga a todos a prepararnos para un año 2026 muy complicado".
La exministra socialista ha comentado también la comparecencia de Donald Trump en la que," en ningún momento se le escuchó hablar de democracia".
Sánchez reitera su condena de la "violación de la legalidad internacional" en Venezuela
El presidente del Gobierno español y secretario general del PSOE, ha enviado una misiva a la militancia del partido para felicitarles el año nuevo y, entre otros temas, ha citado "la reciente violación de la legalidad internacional en Venezuela", ataque que ha condenado con rotundidad. En ese sentido, ha resaltado la importancia de que el Gobierno español "abogue y defienda, siempre y donde sea, el derecho internacional y la resolución pacífica de los conflictos".
AI denuncia la operación militar de EE.UU. y avisa sobre los derechos humanos en Venezuela
La operación militar de EE.UU. para la captura de Nicolás Maduro y su esposa es "muy probablemente una violación" del Derecho internacional y genera "graves preocupaciones sobre los derechos humanos de la población venezolana", ha alertado este domingo Amnistía Internacional (AI).
En un comunicado, la ONG denuncia también como una fractura del orden internacional de Naciones Unidas la intención declarada de Estados Unidos de dirigir Venezuela y controlar sus recursos petroleros. Además, AI se mostrado ha particularmente preocupada por el riesgo de una mayor escalada de violaciones de derechos humanos en el país sudamericano, ya sea como resultado de nuevas operaciones estadounidenses o de las respuestas del Gobierno venezolano a los ataques norteamericanos.
'Venezolanos en Bilbao Bizkaia' celebrará la captura de Maduro
La plataforma 'Venezolanos en Bilbao Bizkaia' se concentrará este domingo en la capital vizcaína para celebrar el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo que representa, a su juicio, "una esperanza para los venezolanos". La movilización se desarrollará a partir de las 17:00 horas frente al Ayuntamiento de Bilbao.
EE.UU. ataca Venezuela
La plataforma 'Venezolanos en Bilbao Bizkaia' se concentra este domingo para celebrar la captura de Maduro
Concentraciones de apoyo a Venezuela
EE. UU. ATACA VENEZUELA
Convocan concentraciones de apoyo a Venezuela en Hego Euskal Herria
La convocatoria, difundida a través de las redes sociales, llama a acudir a las concentraciones que tendrán lugar a las 12:30 horas en el Boulevard de San Sebastián, frente al consulado de Venezuela en Bilbao y en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona, así como media hora más tarde en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz. EH Bildu ha anunciado su participación en las movilizaciones.
China pide "diálogo y negociación"
China ha expresado este domingo su "grave preocupación" por la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos, ha pedido su "liberación inmediata" y ha reclamado que la crisis se resuelva mediante "diálogo y negociación", según un comunicado del Ministerio de Exteriores del país asiático.
La CIDH reclama "institucionalidad democrática" para Venezuela
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado su "profunda preocupación" ante la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela que desembocó en la captura del presidente del país, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores.
"La Comisión reitera sus llamados sucesivos para que en Venezuela se reconstituya la institucionalidad democrática, con pleno respeto de los Derechos Humanos del pueblo venezolano, y el restablecimiento de los principios del Estado de derecho", ha hecho saber en su cuenta de X.
Aterriza en Nueva York el avión que transporta a Nicolás Maduro
El avión Boeing 757 que trasladó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, desde Guantánamo aterrizó este sábado en Nueva York, donde está previsto que comparezca, junto a su esposa Cilia Flores, en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo, tras haber sido capturados esta madrugada por fuerzas estadounidenses en Caracas.
Maduro llegará hoy a Nueva York y será trasladado a una prisión federal, según CNN
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegará este sábado a Nueva York, donde será trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según la cadena estadounidense CNN.
Según la televisión, que cita fuentes propias, Maduro comparecerá por pronto el próximo lunes ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), con sede en Manhattan.
Vicepresidenta de Venezuela: "Maduro es el único presidente del país"
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha exigido la inmediata liberación de Nicolás Maduro, "único presidente de Venezuela", y de su esposa, Cilia Flores.
Rodríguez ha hecho un nuevo llamamiento a la calma y a la unidad, y ha insistido en que Venezuela "nunca será colonia de nadie".
Sánchez no reconocerá "la intervención" de EE. UU.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha afirmado este sábado que España "no reconocerá" la intervención de Estados Unidos en Venezuela al considerar que "viola el derecho internacional" y empuja a la región "a un horizonte de incertidumbre y belicismo".
En un mensaje difundido en 'X', el mandatario socialista ha recordado que el ejecutivo español "no reconoció al régimen" de Maduro tras las elecciones de 2024, y ha pedido "a todos los actores que piensen en la población civil, que respeten la Carta de Naciones Unidas y que articulen una transición justa y dialogada".
Cientos de personas rechazan el ataque a Venezuela en Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz
Varios cientos de personas han expresado hoy su rechazo al ataque de los Estados Unidos contra Venezuela, en las concentraciones convocadas por la coordinadora Jardun en San Sebastián, Bilbao y Vitoria-Gasteiz.Las protestas han tenido lugar a las 18:00 horas bajo el lema: "Prozesu bolivartarraren defentsan, Venezuela tinko!" (En defensa del proceso bolivariano. ¡Venezuela firme!).
Para mañana, domingo, hay convocadas protestas (12:30 horas) por la plataforma internacionalista Hegoak en las citadas tres capitales y en Pamplona.
Opositores venezolanos celebran la captura de Maduro en las calles
"Vamos a recuperar el petróleo de Venezuela"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha destacado que las compañías petroleras estadounidenses van a invertir "miles de millones de dólares" para reparar la infraestructura de ese sector en Venezuela, que se encuentra "en muy mal estado". El mandatario estadounidense ha manifestado que el negocio petrolero en Venezuela ha sido un "fracaso total" durante mucho tiempo: "Estaban extrayendo casi nada, en comparación con lo que podrían haber estado extrayendo", ha añadido.
Trump: "Estamos designando a las personas (para dirigir Venezuela), pronto sabrán quiénes son"
A preguntas de periodistas, el presidente estadounidense ha afirmado que están designando a la personas para dirigir Venezuela, "pronto sabrán quiénes son". Ha prometido que garantizarán que este país "esté bien, lo dirigiremos con juicio", ha añadido.
Cuestionado si María Corina Machado formará parte de ese grupo, Trump ha asegurado que "sería muy difícil para ella ser la líder. No tiene el apoyo interno ni el respeto del país”.
Trump: "Dirigiremos Venezuela hasta que haya una transición adecuada"
El presidente EE. UU., Donald Trump, ha comparecido esta tarde tras la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Lo primero que ha hecho es informar del ataque de anoche y subrayar que el Ejército estadounidense ha lanzado un "ataque espectacular" en el "corazón" de Caracas para "llevar ante la Justicia al dictador" Maduro y a su esposa.
Se trata del ataque "más espectacular" desde la Segunda Guerra Mundial y ha añadido que es un "aviso" para otros países, entre los que ha citado Colombia o Cuba.
Además, ha informado de que EE. UU. tomará el control de Venezuela hasta que haya "una transición adecuada y segura".
Trump publica la primera imagen en la que Maduro aparece detenido
EE. UU. ATACA VENEZUELA
Trump difunde la primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado
Trump: "Tendremos que analizar la posible presidencia de Machado"
Donald Trump ha concedido una entrevista a la cadena de televisión FoxNews a las 17:00 horas. Ha dicho que deben "estudiar" si apoyar o no como presidenta a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado.
"Tienen un vicepresidente Venezuela, como se sabe. No sé qué tipo de elecciones fueron esas, pero sabemos que las de Maduro fueron vergonzosas ", ha añadido. Trump ha dicho que "la gente no le tiene mucho aprecio".
María Corina Machado: "Ha llegado la hora de la libertad"
La líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha celebrado la detención de Maduro y ha subrayado que "ha llegado la hora de la libertad". "Tras negarse a aceptar una salida negociada (Maduro), el Gobierno de Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer cumplir la ley. Es hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional dominen en nuestro país ", ha destacado.
Machado ha prometido "restablecer el orden, poner en libertad a los presos políticos y construir un país brillante" y ha animado a los que están en Venezuela a estar "preparados". "En breve os informaremos a través de las redes sociales para qué", ha manifestado sin dar más explicaciones.
Vídeo: Seguidores de Maduro se manifiestan en protesta por el ataque en Caracas
La ONU, "preocupada por el aumento de la tensión en Venezuela"
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha expresado su "profunda preocupación por el aumento de las tensiones en Venezuela". Según ha advertido, los acontecimientos de las últimas horas pueden tener "consecuencias preocupantes".
"El secretario general está profundamente preocupado por el incumplimiento de las normas del derecho internacional", ha explicado el portavoz de Guterres, sin dar más detalles.
Por ello, ha hecho un llamamiento a todas las partes a que apuesten por un "diálogo inclusivo, desde el respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho".
Maduro y su mujer se encuentran a bordo de un buque militar rumbo a Nueva York
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Fores, se encuentran a bordo del buque militar USS Iwo Jima, con destino a Nueva York, según ha informado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
"Van camino de Nueva York. Allí serán sido procesados. Han sido trasladados a bordo del barco militar, cuyo destino es Nueva York. Han sido evacuados en helicóptero. Espero que tengan un buen viaje ", ha dicho Trump en una entrevista en el canal de televisión Fox News.
EHKS convoca concentraciones para hoy en protesta por el "ataque imperialista" de EE. UU.
El Consejo Socialista del País Vasco (EHKS) ha convocado para hoy concentraciones en las principales capitales de Euskal Herria para "solidarizarse con el pueblo trabajador de Venezuela y denunciar la agresión imperialista que EEUU lleva adelante contra ese país". En Hego Euskal Herria las concentraciones serán a las 19:00 horas, en la plaza Circular de Bilbao, en la plaza de Correos de Vitoria-Gasteiz, en el Boulevard donostiarra y en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona. La cita de Baiona se celebrará a las 17:30 horas en la plaza Reduit.
El Gobierno Vasco pide una "solución pacífica" para Venezuela y "devolver la democracia"
El lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que están siguiendo "de cerca, continuamente y con preocupación" la situación en Venezuela, donde "existe una comunidad vasca muy arraigada históricamente". Pradales ha lanzado un mensaje en su perfil de la red social X y, en consonancia con la postura expresada por la Unión Europea, ha pedido "respeto a la legalidad internacional y a la carta de Naciones Unidas" y ha reivindicado "el multilateralismo, el diálogo y la defensa de la diplomacia" como vías para la paz y la resolución de conflictos.
El lehendakari cree que el derecho internacional debe ser respetado con todas las garantías para asegurar "una transición real que permita devolver la democracia y la libertad al país. Una democracia que proteja todos los derechos y libertades fundamentales de los venezolanos, así como su libre ejercicio y plena soberanía ".
Por último, ha recordado que dos vascos están encarcelados en una cárcel venezolana "sin las mínimas garantías judiciales".
Reacciones de los partidos vascos
El PNV se ha mostrado "preocupado" por el ataque de Estados Unidos a Venezuela y ha pedido al gobierno de Trump que "respete la legalidad internacional". Asimismo, ha señalado que espera que los venezolanos puedan hacer una "transición política para tener un régimen democrático".
Más contundente se ha mostrado EH Bildu, que ha denunciado que EE. UU. "ha atacado a la República Bolivariana de Venezuela" y "han violado todos los principios del derecho internacional". En la misma línea, el coordinador general de la coalición soberanista, Arnaldo Otegi, ha condenado "con rotundidad" los hechos y los ha calificado de "intervención imperialista contra el pueblo soberano de Venezuela".
El PSE-EE no se ha pronunciado por el momento y el PP vasco se ha limitado a difundir la reacción de Alberto Núñez Feijóo.
Podemos Euskadi ha condenado "con rotundidad" el ataque de Estados Unidos a Venezuela y ha asegurado que es contrario a la "defensa de los derechos humanos y de la democracia". "Es una expresión del imperialismo clásico", ha subrayado. Según el grupo de izquierdas, "no se puede considerar la violencia como un instrumento político y no se pueden justificar los ataques. La paz y la soberanía no son negociables ".
Maduro será acusado de "narcoterrorismo y conspiración"
El fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, ha anunciado que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido "procesados" en el distrito sur de Nueva York ". Según ha detallado, el presidente venezolano está acusado de "conspirar para hacer narcoterrorismo, conspirar para importar cocaína, poseer ametralladoras y dispositivos destructivos y conspirar para tener ametralladoras y dispositivos destructores para usarlos contra Estados Unidos".
Comparecencia de Trump, a las 17:00 horas
El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha anunciado en su perfil de la red social Truth Social que la operación para detener a Maduro ha sido "un éxito". Ofrecerá una comparecencia para dar más detalles en Mar-a-Lago (Florida) a las 11:00 horas (17:00 en Euskal Herria).
Venezuela llama a la calma
El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, comparece tras la detención de Maduro y su esposa. Denuncia que los ataques de EEUU han sido una "masacre", pero llama a la calma a la población.
"Quiero hacer un llamamiento a la calma. Confía en nuestro liderazgo, en la dirección de las autoridades políticas y militares. Tranquilidad total para que no facilitemos las cosas a los enemigos ", ha proclamado.
Reacción de la Justicia venezolana
El fiscal venezolano denuncia que EE. UU. ha "secuestrado" a Maduro y pide su inmediata puesta en libertad.
Reacciones de la comunidad internacional
La UE pide "actuar con moderación". Por el contrario, el presidente argentino, Milei, ha celebrado la detención de Maduro.
EE.UU. ATACA VENEZUELA
Reacciones de la comunidad internacional ante el ataque de EE.UU. en Venezuela
Rusia denuncia la "agresión armada" bajo "pretextos insostenibles", España pide una "desescalada y moderación", Francia que el nuevo presidente sea Edmundo Gonzalez. Latinoamérica se muestra dividida.
Maduro, "detenido"
El Gobierno de Estados Unidos mantiene detenido a Nicolás Maduro y ha informado de que será juzgado allí, aunque no ha aclarado el delito que se le imputa. El senador republicano por Utah, Mike Lee, ha hecho este anuncio a través de la red X, según ha informado el propio secretario de Estado, Marco Rubio.
Venezuela pide una reunión de la ONU
Venezuela pide a la ONU una reunión urgente tras los "ataques" de EEUU
La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ha reconocido que desconoce el paradero de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Así, ha pedido al gobierno de Estados Unidos "una prueba de que están vivos".
Anuncio de Trump
En el mismo mensaje, Trump ha reiterado su "ataque de alto nivel" contra Venezuela y ha precisado que Maduro ha sido capturado por las fuerzas especiales estadounidenses.
Anuncio de Trump
En la red social Truth Donald Trump ha informado de que Nicolás Maduro "ha sido retenido y trasladado fuera de Venezuela" junto a su esposa.
Reacción de Venezuela
El presidente Nicolás Maduro ha denunciado la "grave agresión militar" de Estados Unidos y ha reiterado que Venezuela tiene derecho a defenderse.
EEUU ataca a Venezuela
EE. UU. ha atacado esta madrugada a Venezuela. Varias zonas del país han sido bombardeadas, entre ellas la capital, Caracas.