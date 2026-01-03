Trump difunde la primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha publicado la primera imagen del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras su captura por parte de fuerzas especiales norteamericanas en una operación en suelo venezolano.
"Nicolás Maduro a bordo del 'USS Iwo Jima'", ha publicado Trump junto a una imagen en la que se puede ver a Maduro maniatado, con auriculares y un aparato que le impide la visión.
En la fotografía Maduro sujeta una botella pequeña de agua mineral y permanece de pie junto a un individuo del que solo se aprecia que tiene impresas las iniciales de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (la DEA) en el uniforme.
Trump anuncia la detención de Nicolás Maduro
Así lo ha asegurado el presidente de EE. UU., quien ha celebrado que el ataque de esta noche ha sido "exitoso".
EE. UU. ataca Venezuela
La CBS informa de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, ha dado la orden de atacar puntos del territorio venezolano entre los que estarían bases militares del país.
EE. UU. bombardea varios puntos del territorio venezolano y detiene a Maduro
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha confirmado el "exitoso" ataque "a gran escala" realizado en el país caribeño, y el Gobierno venezolano ha denunciado que ha sido una "gravísima agresión militar".
