Trump difunde la primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado

El presidente estadounidense ha difundido una imagen en la que se puede ver al presidente venezolano maniatado, con auriculares y un aparato que le impide la visión.
Trump difunde la primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado. Foto: Donald Trump
Euskaraz irakurri: Nicolas Maduro atxilotu ondorengo lehen irudia zabaldu du Trumpek
EITB

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha publicado la primera imagen del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras su captura por parte de fuerzas especiales norteamericanas en una operación en suelo venezolano.

"Nicolás Maduro a bordo del 'USS Iwo Jima'", ha publicado Trump junto a una imagen en la que se puede ver a Maduro maniatado, con auriculares y un aparato que le impide la visión.

En la fotografía Maduro sujeta una botella pequeña de agua mineral y permanece de pie junto a un individuo del que solo se aprecia que tiene impresas las iniciales de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (la DEA) en el uniforme.

Trump anuncia la detención de Nicolás Maduro
EE. UU. bombardea varios puntos del territorio venezolano y detiene a Maduro
Reacciones de la comunidad internacional ante el ataque de EE. UU. en Venezuela
