Reacciones de la comunidad internacional ante el ataque de EE.UU. en Venezuela

Rusia denuncia la "agresión armada" bajo "pretextos insostenibles", España pide una "desescalada y moderación", y el presidente Argentino celebra el ataque.
Venezuela
Ciudadana venezolana. Foto: EFE
Agencias | EITB

Última actualización

El ataque del Ejército de EE. UU. contra Venezuela que ha incluido la detención del presidente Nicolás Maduro ha supuesto un terremoto para la política internacional, en la que se han visto claras las posturas de los países aliados del Gobierno bolivariano, posturas más ambiguas en otros casos, y claramente favorables en otros.

Dentro de los países aliados de Venezuela, el Gobierno de Rusia ha condenado los ataques tachándolos de actos de "agresión armada" bajo "pretextos insostenibles".

"La hostilidad ideológica ha triunfado sobre el pragmatismo empresarial y la voluntad de construir relaciones de confianza y previsibilidad", ha indicado el Ministerio de Exteriores ruso.

"En la situación actual, es crucial, sobre todo, evitar una mayor escalada y centrarse en encontrar una salida mediante el diálogo. Creemos que todos los socios que puedan tener agravios entre sí deben buscar soluciones mediante el diálogo. Estamos dispuestos a apoyarlos en este proceso", ha añadido el Ministerio dirigido por Sergei Lavrov.

 "América Latina debe seguir siendo la zona de paz que se declaró en 2014. Y a Venezuela se le debe garantizar el derecho a determinar su propio destino sin ninguna intervención externa destructiva, y mucho menos militar", ha señalado el Ministerio.

Rusia también se declara a favor de la declaración de las autoridades venezolanas y de los líderes de los países latinoamericanos sobre la convocatoria urgente de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

Irán también ha condenado el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, al que ha calificado de violación flagrante del derecho internacional, y ha pedido una respuesta inmediata de la comunidad internacional para frenarlo.

“El ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela constituye una violación manifiesta de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas básicas del derecho internacional”, ha denunciado en un comunicado el Ministerio de Exteriores iraní, país que recientemente también ha recibido las advertencias de Estados Unidos.

La cartera describió los ataques estadounidenses como “una agresión contra un Estado soberano”, que supone una grave amenaza para la paz y la seguridad regionales e internacionales. La Cancillería iraní alertó de que sus consecuencias afectan a todo el sistema internacional, al debilitar el orden basado en la Carta de la ONU.

 

 

 

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, también ha denunciado el "criminal ataque" de Estados Unidos contra Venezuela y ha dicho que "nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada".

"#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América", ha advertido en su cuenta de X.

"El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región", ha manifestado el presidente Gustavo Petro en un comunicado publicado en su cuenta de X.

España llama a la desescalada

El Ministerio español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha avanzado que está siguiendo de cerca la situación en Venezuela, de manera coordinada con sus socios de la Unión Europea y los países de la región, y que hace “un llamamiento a la desescalada y a la moderacion, y a actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas".

En este sentido, España, según Exteriores, "está dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis".

"La presidenta del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, sigue con atención la situación en Venezuela, manteniéndose en contacto constante con el ministro de Exteriores y de la Cooperación Internacional, Antonio Tajani, para obtener información sobre nuestros connacionales", ha afirmado el Ejecutivo italiano en un breve comunicado.

Meloni, conocida aliada de Trump en la Unión Europea, reconoció en 2024 al líder opositor Edmundo Gonzalez Urrutia como presidente electo de Venezuela y auguró una "transición democrática" en el país tras las controvertidas elecciones del 28 de julio de 2024, en las que Maduro se atribuyó la victoria.

El presidente argentino, Javier Milei, ha celebrado este sábado el anuncio de su par estadounidense, Donald Trump, sobre la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, mediante una publicación en X con el mensaje: "La libertad avanza. Viva la libertad carajo".

Milei, una de las figuras más cercanas a Trump en la región, celebró el anuncio de la captura de Maduro pocos minutos después de su publicación en la red social Truth Social.

