Reacciones de la comunidad internacional ante el ataque de EE.UU. en Venezuela

El ataque del Ejército de EE. UU. contra Venezuela que ha incluido la detención del presidente Nicolás Maduro ha supuesto un terremoto para la política internacional, en la que se han visto claras las posturas de los países aliados del Gobierno bolivariano, posturas más ambiguas en otros casos, y claramente favorables en otros.

Dentro de los países aliados de Venezuela, el Gobierno de Rusia ha condenado los ataques tachándolos de actos de "agresión armada" bajo "pretextos insostenibles".

"La hostilidad ideológica ha triunfado sobre el pragmatismo empresarial y la voluntad de construir relaciones de confianza y previsibilidad", ha indicado el Ministerio de Exteriores ruso.

"En la situación actual, es crucial, sobre todo, evitar una mayor escalada y centrarse en encontrar una salida mediante el diálogo. Creemos que todos los socios que puedan tener agravios entre sí deben buscar soluciones mediante el diálogo. Estamos dispuestos a apoyarlos en este proceso", ha añadido el Ministerio dirigido por Sergei Lavrov.

"América Latina debe seguir siendo la zona de paz que se declaró en 2014. Y a Venezuela se le debe garantizar el derecho a determinar su propio destino sin ninguna intervención externa destructiva, y mucho menos militar", ha señalado el Ministerio.

Rusia también se declara a favor de la declaración de las autoridades venezolanas y de los líderes de los países latinoamericanos sobre la convocatoria urgente de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

Irán también ha condenado el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, al que ha calificado de violación flagrante del derecho internacional, y ha pedido una respuesta inmediata de la comunidad internacional para frenarlo.



“El ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela constituye una violación manifiesta de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas básicas del derecho internacional”, ha denunciado en un comunicado el Ministerio de Exteriores iraní, país que recientemente también ha recibido las advertencias de Estados Unidos.



La cartera describió los ataques estadounidenses como “una agresión contra un Estado soberano”, que supone una grave amenaza para la paz y la seguridad regionales e internacionales. La Cancillería iraní alertó de que sus consecuencias afectan a todo el sistema internacional, al debilitar el orden basado en la Carta de la ONU.