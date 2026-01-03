Nazioartearen erreakzioak AEBk Venezuelan erasoa egin ostean
Errusiak "oinarririk gabeko aitzakiak baliatuta" egindako "eraso armatua" izan dela salatu du, Espainiak "deseskalatzea eta moderazioa" eskatu ditu, eta Argentinako presidenteak pozik hartu du erasoa.
AEBko Armadak Venezuelaren aurka egindako erasoa, Nicolas Maduro presidentearen atxiloketa barne, lurrikara eragin du nazioartean, eta argi ikusi dira Venezuelako Gobernuaren aliatuen jarrerak, jarrera anbiguoagoak eta aldekoak.
Venezuelaren herrialde aliatuen artean, Errusiako Gobernuak gaitzetsi egin du erasoa, eta "oinarririk gabeko aitzakiak baliatuta" egindako "eraso armatua" izan dela esan du.
"Etsaitasun ideologikoak arrakasta izan du pragmatismo enpresarialaren eta konfiantzazko harremanak eraikitzeko borondatearen aurrean", adierazi du Errusiako Atzerri Ministerioak.
"Egungo egoeran, funtsezkoa da, batez ere, indarkeriaren gorakada galaraztea eta elkarrizketaren bidez irtenbide bat topatzea. Gure ustez, elkarrizketaren bidez bilatu behar dituzte irtenbideak. Prozesu honetan laguntzeko prest gaude", gaineratu du Sergei Lavrovek zuzentzen duen ministerioak.
"Latinoamerikak 2014an deklaratu zen bake-eremua izaten jarraitu behar du. Eta Venezuelari bere patua zehazteko eskubidea bermatu behar zaio, kanpoko esku-hartze suntsitzailerik gabe, eta are gutxiago militarrik gabe", erantsi du.
Venezuelako agintariek eta Latinoamerikako beste herrialde batzuetako buruzagiek NBEko Segurtasun Kontseiluaren premiazko bilera deitzeko egindako eskaerarekin bat egin du Errusiak.
Iranek ere gaitzetsi egin du AEBk Venezuelaren aurka egindako eraso militarra, nazioarteko zuzenbidearen urraketa nabarmena dela esanez, eta nazioartearen berehalako erantzuna eskatu du hori geldiarazteko.
"AEBk Venezuelaren aurka egindako eraso militarra Nazio Batuen Gutunaren oinarrizko printzipioen eta nazioarteko zuzenbidearen oinarrizko arauen urraketa nabarmena da", salatu du Irango Atzerri Ministerioak ohar baten bidez.
Horren arabera, AEBren erasoa "Estatu burujabe baten aurkakoa" izan da, eta "eskualdeko eta nazioarteko bakea eta segurtasuna mehatxatzen ditu". Irango Gobernuak ohartarazi du nazioarteko sistema osoari eragiten diola erasoak, NBEren Gutunean oinarritutako ordena ahulduta geratuko delako.
Miguel Diaz-Canel Bermudez Kubako presidenteak ere AEBk Venezuelaren aurka egindako "eraso kriminala" salatu du, eta "gure #BakeGunea eraso bortitza jasaten ari da", esan du.
"#Kubak salatu eta PREMIAZ eskatzen du nazioartearen erreakzioa AEBk Venezuelari egindako eraso kriminalaren aurrean. Gure #BakeGunea eraso bortitza jasaten ari da. Estatu terrorismoa Venezuelako herri kementsuaren eta gure Amerikaren aurka", gaineratu du X sare sozialean duen kontuan.
Espainiak deseskalatzera deitu du
Espainiako Kanpo Arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako Ministerioak aurreratu du Venezuelako egoera gertutik jarraitzen ari dela, Europar Batasuneko kideekin eta eskualdeko herrialdeekin koordinatuta, eta "deseskalatze eta moderaziorako deia" egiten duela, "betiere nazioarteko zuzenbidea eta Nazio Batuen Gutunaren printzipioak errespetatuz".
Ildo horretan, Atzerri Ministerioaren arabera, "Espainia prest dago bere ofizio ona eskaintzeko egungo krisiari irtenbide baketsu eta negoziatua emateko".
Kaja Kallas Europar Batasuneko (EB) Atzerri gaietarako ordezkariak "neurriz" jokatzeko deia egin du larunbat honetan, Marco Rubio AEBko Estatu idazkariarekin hitz egin ostean.
"Marco Rubio Estatu idazkariarekin eta Caracaseko gure enbaxadorearekin hitz egin dut. EB gertutik jarraitzen ari da Venezuelako egoera ", esan du goi-ordezkariak sare sozialetan zabaldutako mezu baten bidez.
Halaber, Kallasek berretsi duenez, "EBk behin baino gehiagotan adierazi du Madurok ez duela zilegitasunik eta trantsizio baketsua defendatu du".
Hala ere, "edozein egoeratan, nazioarteko zuzenbidearen eta Nazio Batuen Gutunaren printzipioak errespetatu behar dira", gaineratu du.
"Giorgia Meloni Italiako Gobernuko presidentea arretaz jarraitzen ari da Venezuelako egoera, eta Antonio Tajani Atzerri ministroarekin eta Nazioarteko Lankidetzako ministroarekin harremanetan dago etengabe, gure naziokideei buruzko informazioa lortzeko", zabaldu du Italiako Gobernuak ohar labur baten bidez.
Melonik, Trumpek Europar Batasunean duen aliatu handienetako bat denak, Edmundo Gonzalez Urrutia oposizioko burua aitortu zuen 2024an Venezuelako presidente hautatu gisa, eta "trantsizio demokratikoa" defendatu zuen, 2024ko uztailaren 28ko hauteskunde polemikoen ostean.
Javier Milei Argentinako presidenteak pozik hartu du Donald Trump AEBko presidenteak agindutako erasoa.
Eskualde horretan Trumpen gertueneko lagunetako bat denak pozik hartu du Maduroren atxiloketaren berri.
