Venezuela confirma la muerte de 32 combatientes cubanos en el ataque de Estados Unidos

El Gobierno de Venezuela ha confirmado la muerte de 32 combatientes cubanos durante el ataque militar ejecutado por Estados Unidos para secuestrar al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En un comunicado difundido la noche del domingo por el canciller venezolano, Yván Gil, el Ejecutivo aseguró que los ciudadanos cubanos fallecidos cumplían “tareas de protección y defensa institucional” en el marco de la cooperación entre ambos países y que “ofrendaron su vida cumpliendo su deber”.

Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha confirmado que los fallecidos estaban vinculados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior, así como a los servicios de Inteligencia, y que se encontraban en Venezuela a solicitud de las autoridades de ese país.

Díaz-Canel, por tanto, ha decretado dos días de duelo nacional a partir de la mañana del lunes y ha ordenado que la bandera cubana ondee a media asta en todo el país.

Tanto el Gobierno cubano como el venezolano han rendido homenaje a los combatientes fallecidos, a quienes han descrito como parte del dispositivo de seguridad que protegía al mandatario venezolano.

80 muertos

Fuentes venezolanas citadas por The New York Times revelaron que en el país suramericano fueron asesinadas 80 personas en la operación

Por su parte, funcionarios de Washington dijeron que media docena de soldados estadounidenses fueron heridos, aunque Trump no ha querido confirmar los números.