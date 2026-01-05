Venezuela confirma la muerte de 32 combatientes cubanos en el ataque de Estados Unidos
El Gobierno venezolano ha rendido homenaje a los fallecidos y Cuba ha decretado dos días de duelo nacional, tras la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro.
El Gobierno de Venezuela ha confirmado la muerte de 32 combatientes cubanos durante el ataque militar ejecutado por Estados Unidos para secuestrar al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
En un comunicado difundido la noche del domingo por el canciller venezolano, Yván Gil, el Ejecutivo aseguró que los ciudadanos cubanos fallecidos cumplían “tareas de protección y defensa institucional” en el marco de la cooperación entre ambos países y que “ofrendaron su vida cumpliendo su deber”.
Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha confirmado que los fallecidos estaban vinculados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior, así como a los servicios de Inteligencia, y que se encontraban en Venezuela a solicitud de las autoridades de ese país.
Díaz-Canel, por tanto, ha decretado dos días de duelo nacional a partir de la mañana del lunes y ha ordenado que la bandera cubana ondee a media asta en todo el país.
Tanto el Gobierno cubano como el venezolano han rendido homenaje a los combatientes fallecidos, a quienes han descrito como parte del dispositivo de seguridad que protegía al mandatario venezolano.
80 muertos
Fuentes venezolanas citadas por The New York Times revelaron que en el país suramericano fueron asesinadas 80 personas en la operación
Por su parte, funcionarios de Washington dijeron que media docena de soldados estadounidenses fueron heridos, aunque Trump no ha querido confirmar los números.
El Ejército venezolano reconoce como presidenta encargada de Venezuela a Delcy Rodríguez
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha rechazado la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que ha calificado como "cobarde secuestro" y ha afirmado, en un comunicado, que ocurrió "después de asesinar a sangre fría" a gran parte del equipo de seguridad del líder chavista.