El Consejo de Seguridad de la ONU abordará este lunes el ataque de EE. UU. a Venezuela

Colombia ha impulsado la convocatoria de la reunión, propuesta que ha sido respaldada oficialmente por Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La reunión, catalogada como una discusión sobre amenazas a la paz y la seguridad internacionales, se llevará a cabo el lunes a las 10:00 (15:00 GMT).
Imagen de archivo de un Consejo de Seguridad de la ONU. Foto: EFE
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia este lunes tras el ataque aéreo de EE. UU. contra Venezuela este pasado sábado y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores.

Colombia impulsó la convocatoria de la reunión, propuesta que fue respaldada oficialmente por Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La presidencia rotatoria del Consejo, que este mes de enero corresponde a Somalia, aprobó la convocatoria.

La reunión, catalogada como una discusión sobre amenazas a la paz y la seguridad internacionales, se llevará a cabo el lunes a las 10:00 (15:00 GMT), según el programa oficial de reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU.

El propio Gobierno venezolano había solicitado una reunión del Consejo de Seguridad tras los ataques, que cayeron sobre infraestructuras civiles y militares y se cobraron la vida de personas en la capital y los estados cercanos de La Guaira, Miranda y Aragua, si bien no precisó más detalles al respecto.

"Esta es una guerra colonial cuyo objetivo es destruir nuestra forma de gobierno republicana, elegida libremente por nuestro pueblo, e imponer un gobierno títere que permita el saqueo de nuestros recursos naturales, incluidas las mayores reservas de petróleo del mundo", escribió el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, al Consejo de Seguridad de la ONU este sábado.

Por su parte, un portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, ha asegurado hoy que la acción militar constituye "un precedente peligroso".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el sábado que su país llevó a cabo "con éxito un ataque a gran escala" en suelo venezolano y que Maduro y Flores fueron "capturados y sacados del país".

