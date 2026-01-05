La UE no se ve amenazada por Estados Unidos sobre Groenlandia por tratarse de países aliados

La Unión Europa ha asegurado que no ve "una comparación posible" entre Venezuela y una posible amenaza de la soberanía de Groenlandia, ya que Washington es un país aliado y la isla ártica, perteneciente a Dinamarca, está protegida por la OTAN.

"Recuerdo que Groenlandia es aliada de Estados Unidos y que además está cubierta por la alianza de la OTAN, y esa es una diferencia muy, muy importante. Por lo tanto, apoyamos completamente a Groenlandia, y de ninguna manera vemos una posible comparación con lo que ha sucedido (en Venezuela)", ha sostenido la portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho.

También se ha pronunciado al respecto la portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper, que ha reivindicado la defensa de "los principios de soberanía nacional, integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras", así como de la Carta de Naciones Unidas, en referencia a la posibilidad de que Estados Unidos invada Groenlandia, nación constituyente de Dinamarca.



"Estos son principios universales y no dejaremos de defenderlos, más aún si la integridad territorial de un Estado miembro de la Unión Europea está siendo cuestionada", ha dicho en solidaridad con Dinamarca y Groenlandia.

Cuestionada sobre si la UE puede tomar alguna acción para disuadir a Estados Unidos de una posible intervención en la isla, se ha limitado a decir que se trata de una "cuestión de principios" y que por tanto esperan que los socios de Bruselas "respeten la soberanía y la integridad territorial y cumplan con los compromisos internacionales".

Las declaraciones tienen lugar después de que Donald Trump haya insistido en su reclamo de la isla ártica, alegando motivos de seguridad nacional por estar "lleno de barcos rusos y chinos".

Además, Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, ha advertido de que "todo se acabará" en caso de ataque.

"Si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará. Incluida nuestra OTAN y, en consecuencia, la seguridad que ha proporcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial", ha dicho.