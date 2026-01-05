La UE no se ve amenazada por Estados Unidos sobre Groenlandia por tratarse de países aliados
La primera ministra de Dinamarca, por su parte, ha advertido de que "si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará".
La Unión Europa ha asegurado que no ve "una comparación posible" entre Venezuela y una posible amenaza de la soberanía de Groenlandia, ya que Washington es un país aliado y la isla ártica, perteneciente a Dinamarca, está protegida por la OTAN.
"Recuerdo que Groenlandia es aliada de Estados Unidos y que además está cubierta por la alianza de la OTAN, y esa es una diferencia muy, muy importante. Por lo tanto, apoyamos completamente a Groenlandia, y de ninguna manera vemos una posible comparación con lo que ha sucedido (en Venezuela)", ha sostenido la portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho.
También se ha pronunciado al respecto la portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper, que ha reivindicado la defensa de "los principios de soberanía nacional, integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras", así como de la Carta de Naciones Unidas, en referencia a la posibilidad de que Estados Unidos invada Groenlandia, nación constituyente de Dinamarca.
"Estos son principios universales y no dejaremos de defenderlos, más aún si la integridad territorial de un Estado miembro de la Unión Europea está siendo cuestionada", ha dicho en solidaridad con Dinamarca y Groenlandia.
Cuestionada sobre si la UE puede tomar alguna acción para disuadir a Estados Unidos de una posible intervención en la isla, se ha limitado a decir que se trata de una "cuestión de principios" y que por tanto esperan que los socios de Bruselas "respeten la soberanía y la integridad territorial y cumplan con los compromisos internacionales".
Las declaraciones tienen lugar después de que Donald Trump haya insistido en su reclamo de la isla ártica, alegando motivos de seguridad nacional por estar "lleno de barcos rusos y chinos".
Además, Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, ha advertido de que "todo se acabará" en caso de ataque.
"Si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará. Incluida nuestra OTAN y, en consecuencia, la seguridad que ha proporcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial", ha dicho.
Te puede interesar
Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela tras el secuestro de Maduro
La hasta ahora vicepresidenta ejecutiva ha jurado "con honor y con dolor" como nueva líder interina del país latinoamericano, en una sesión en la Asamblea Nacional donde su presidente, Jorge Rodríguez, ha declarado como principal objetivo el regreso del presidente, capturado por Estados Unidos en una operación militar que dejó decenas de muertos en Caracas.
Maduro se declara inocente ante el juez de EE. UU.: "No soy culpable, soy un hombre decente"
Los equipos legales del presidente venezolano y su esposa han decidido no solicitar la libertad condicional “en este momento”. Ambos han sido llamados a declarar nuevamente el 17 de marzo.
La ONU denuncia que la intervención de EE. UU. en Venezuela no respeta el Derecho Internacional
En la reunión de urgencia que se lleva a cabo en Nueva York, Guterres ha pedido evitar una escalada bélica. Mientras EE. UU. niega la ocupación y Venezuela asegura que si no se condena lo ocurrido "se pone en entredicho la autoridad del Consejo de Seguridad".
Emotivo homenaje a las víctimas del incendio de Crans Montana
Un grupo de esquiadores de Crans Montana ha formado un corazón gigánte en una de las pistas de la estación para homenajear a las víctimas del fatídico incendio del bar Le Constellation.
Petro rechaza las "amenazas ilegítimas" de Trump y afirma que "por la patria" tomaría de nuevo las armas
Se ha mostrado convencido de que "buena parte del pueblo" colombiano que le "quiere y respeta, desatarán al jaguar popular" si se produce un episodio que como el ocurrido en la noche de pasado sábado en Caracas.
La UE ve en la intervención de EE. UU. una oportunidad para una "transición democrática" en Venezuela
Bruselas reclama un "proceso político inclusivo" que cuente con María Corina Machado y Edmundo González.
Condenados diez ciberacosadores de Brigitte Macron a penas de hasta ocho meses de cárcel
El tribunal de París ha impuesto condenas condicionales, multas e inhabilitación electoral. Los jueces consideran probado que difundieron de forma deliberada mensajes maliciosos y bulos, entre ellos que Brigitte Macron había nacido hombre.
Venezuela confirma la muerte de 32 combatientes cubanos en el ataque de Estados Unidos
El Gobierno venezolano ha rendido homenaje a los fallecidos y Cuba ha decretado dos días de duelo nacional, tras la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro.
China pide la liberación "inmediata" de Maduro y acusa a EE. UU. de violar el derecho internacional
El portavoz del Ministerio de Exteriores chino ha advertido de que el uso de la fuerza por parte de Washington supone un riesgo para la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe.