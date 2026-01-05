Danimarka
EBk ez du Groenlandia arriskuan ikusten, AEB herrialde aliatua delako

Bestalde, Danimarkako lehen ministroak ohartarazi duenez, "NATOko herrialde batek NATOko beste herrialde bati eraso egiten badio, dena amaituko da".
COPENHAGEN (Denmark), 04/01/2026.- People take part in a demonstration in front of the US embassy in Copenhagen, Denmark, 04 January 2026. The initiative 'Stop US imperialism in Latin America' is holding a demonstration in front of the US embassy with the demand: Stop US imperialism and solidarity with the Venezuelan people! On January 3, Venezuela's president Nicolas Maduro was captured and, along with his wife, flown to the US after the US conducted a nighttime attack in Caracas. (Protestas, Dinamarca, Copenhague) EFE/EPA/EMIL NICOLAI HELMS DENMARK OUT
Mobilizazioa Kopenhagen, AEBk Venezuelaren aurka egindako erasoaren aurka. Argazkia: EFE
Mikel Dominguez | EITB

Azken eguneratzea

Europar Batasunak ziurtatu du ez duela Venezuelaren eta Groenlandiako subiranotasunaren arteko "konparaketa posiblerik" ikusten, Washington herrialde aliatua delako eta Danimarkako uharte artikoa NATOk babestua dagoelako.

"Gogorarazten dut Groenlandia AEBen aliatua dela eta, gainera, NATOren aliantzak babesten duela, eta hori oso desberdintasun garrantzitsua da. Beraz, Groenlandia erabat babesten dugu, eta ez dugu alderaketarik ikusten Venezuelan gertatu denarekin", adierazi du Paula Pinho Europako Batzordeko bozeramaileak.

Anitta Hipper EBko Atzerriko bozeramaileak ere hitz egin du gaiaren inguruan, eta "subiranotasun nazionalaren, lurralde-osotasunaren eta mugen bortxaezintasunaren printzipioen" defentsa aldarrikatu du, baita Nazio Batuen Gutunarena ere.

"Printzipio unibertsalak dira horiek, eta defendatu egingo ditugu, are gehiago Europar Batasuneko estatu kide baten lurralde-osotasuna zalantzan jartzen bada", esan du Danimarkarekin eta Groenlandiarekin elkartasunez.

AEBk uhartean sartu ez dadin EBk zerbait egingo duen galdetu ondoren, "printzipioen kontua" dela besterik ez du erantzun, eta, beraz, espero dutela Bruselako kideek, AEBi erreferentzia eginez, "subiranotasuna eta lurralde-osotasuna errespetatzea eta nazioarteko konpromisoak betetzea".

Donald Trumpek Artikoko uhartearen gaineko interesa adierazi du, segurtasun nazionaleko arrazoiak argudiatuta, "Errusiako eta Txinako itsasontziz beteta" omen dagoelako.

Bestalde, Mette Frederiksen Danimarkako lehen ministroak ohartarazi duenez, erasoa gertatuz gero "dena amaituko da".

"NATOko herrialde batek NATOko beste herrialde bati erasotzen badio, dena amaituko da. Baita gure NATO ere, eta, ondorioz, Bigarren Mundu Gerraren amaieratik eman duen segurtasuna ", esan du.

AEBk Groenlandia "behar" duela azpimarratu du Trumpek, segurtasun arrazoiengatik
EBk "trantsizio demokratikoa" egiteko aukera ikusten du Venezuelako egoera
