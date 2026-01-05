Ameriketako Estatu Batuak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

AEBk Groenlandia "behar" duela azpimarratu du Trumpek, segurtasun arrazoiengatik

18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

"Groenlandia behar dugu segurtasun nazionalagatik. Une honetan oso leku estrategikoa da, Errusiako eta Txinako ontziz betea", azpimarratu du Donald Trumpek Air Force One hegazkinean egindako adierazpenetan.

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuak Danimarka Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X