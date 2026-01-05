Estados Unidos
Trump insiste en que EE.UU. ''necesita'' Groenlandia por razones de seguridad

Euskaraz irakurri: AEBk Groenlandia "behar" duela azpimarratu du Trumpek, segurtasun arrazoiengatik

"Necesitamos Groenlandia por motivos de seguridad nacional. En este momento es un lugar muy estratégico, lleno de barcos rusos y chinos", ha subrayado Donald Trump en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial, el Air Force One.

Donald Trump Estados Unidos Dinamarca Internacional

