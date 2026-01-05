Venezuela
La UE ve en la intervención de EE. UU. una oportunidad para una "transición democrática" en Venezuela

Bruselas reclama un "proceso político inclusivo" que cuente con María Corina Machado y Edmundo González.
La líder opositora venezolana María Corina Machado, interviene en plena calle, a 9 de enero de 2025, en Caracas (Venezuela). El equipo de campaña de la líder opositora venezolana María Corina Machado ha denunciado que la destacada disidente ha sido "violentamente interceptada" a su salida de la manifestación organizada en Chacao, en el área metropolitana de la capital venezolana, Caracas. Machado ha acudido este jueves a Chacao para participar en las manifestaciones en favor de la victoria del candidato opositor Edmundo González en las últimas elecciones presidenciales venezolanas y a escasas horas de la teórica toma de posesión del veterano opositor.
Euskaraz irakurri: EBk "trantsizio demokratikoa" egiteko aukeratzat hartu du Venezuelako egoera
La Unión Europea ha valorado la intervención de Estados Unidos en Venezuela como una “oportunidad” para impulsar una "transición democrática" en el país latinoamericano. Bruselas considera que este proceso debe incluir a los principales líderes de la oposición, María Corina Machado y Edmundo González, quienes contaron con el respaldo de una “significativa mayoría” de la ciudadanía venezolana en las últimas elecciones.

En una rueda de prensa celebrada en Bruselas, la portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper, ha destacado el papel desempeñado por ambos dirigentes opositores, a quienes ha elogiado por “haber luchado incansablemente por la democracia y los derechos humanos” en Venezuela.

Hipper ha insistido que “los próximos pasos” deben centrarse en el diálogo político como vía para lograr una "transición democrática estable". En este sentido, la portavoz ha insistido en que dicho proceso “debe incluir a Edmundo González y María Corina Machado”.

