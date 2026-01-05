La UE ve en la intervención de EE. UU. una oportunidad para una "transición democrática" en Venezuela
La Unión Europea ha valorado la intervención de Estados Unidos en Venezuela como una “oportunidad” para impulsar una "transición democrática" en el país latinoamericano. Bruselas considera que este proceso debe incluir a los principales líderes de la oposición, María Corina Machado y Edmundo González, quienes contaron con el respaldo de una “significativa mayoría” de la ciudadanía venezolana en las últimas elecciones.
En una rueda de prensa celebrada en Bruselas, la portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper, ha destacado el papel desempeñado por ambos dirigentes opositores, a quienes ha elogiado por “haber luchado incansablemente por la democracia y los derechos humanos” en Venezuela.
Hipper ha insistido que “los próximos pasos” deben centrarse en el diálogo político como vía para lograr una "transición democrática estable". En este sentido, la portavoz ha insistido en que dicho proceso “debe incluir a Edmundo González y María Corina Machado”.
Petro rechaza las "amenazas ilegítimas" de Trump y afirma que "por la patria" tomaría de nuevo las armas
Se ha mostrado convencido de que "buena parte del pueblo" colombiano que le "quiere y respeta, desatarán al jaguar popular" si se produce un episodio que como el ocurrido en la noche de pasado sábado en Caracas.
Condenados diez ciberacosadores de Brigitte Macron a penas de hasta ocho meses de cárcel
El tribunal de París ha impuesto condenas condicionales, multas e inhabilitación electoral. Los jueces consideran probado que difundieron de forma deliberada mensajes maliciosos y bulos, entre ellos que Brigitte Macron había nacido hombre.
Venezuela confirma la muerte de 32 combatientes cubanos en el ataque de Estados Unidos
El Gobierno venezolano ha rendido homenaje a los fallecidos y Cuba ha decretado dos días de duelo nacional, tras la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro.
China pide la liberación "inmediata" de Maduro y acusa a EE. UU. de violar el derecho internacional
El portavoz del Ministerio de Exteriores chino ha advertido de que el uso de la fuerza por parte de Washington supone un riesgo para la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe.
Así se desarrolló la "Operación Resolución Absoluta" de EE. UU. para capturar a Maduro
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha dado algunos detalles de la operación que ha descrito como "uno de los ataques más precisos" en la historia militar del país. El Ejército de Estados Unidos llevaba meses planificando el ataque para capturar a Nicolás Maduro y a su mujer.
Trump insiste en que EE.UU. ''necesita'' Groenlandia por razones de seguridad
"Necesitamos Groenlandia por motivos de seguridad nacional. En este momento es un lugar muy estratégico, lleno de barcos rusos y chinos", ha subrayado Donald Trump en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial, el Air Force One.
Delcy Rodríguez invita al diálogo, mientras Trump reclama "acceso total" al petróleo y recursos venezolanos
La presidenta encargada apuesta por el diálogo con Washington, mientras el mandatario estadounidense afirma que su Gobierno está “a cargo” del país tras el secuestro de Nicolás Maduro.
El Consejo de Seguridad de la ONU abordará hoy el ataque de EE. UU. a Venezuela
Colombia ha impulsado la convocatoria de la reunión, propuesta que ha sido respaldada oficialmente por Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La reunión, catalogada como una discusión sobre amenazas a la paz y la seguridad internacionales, se llevará a cabo a las 10:00 horas (15:00 GMT).
Maduro y su esposa comparecen hoy ante un tribunal federal de Nueva York
Según un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ambos serán llevados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan a las 12:00 hora local (17:00 GMT).