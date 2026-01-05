La UE ve en la intervención de EE. UU. una oportunidad para una "transición democrática" en Venezuela

La Unión Europea ha valorado la intervención de Estados Unidos en Venezuela como una “oportunidad” para impulsar una "transición democrática" en el país latinoamericano. Bruselas considera que este proceso debe incluir a los principales líderes de la oposición, María Corina Machado y Edmundo González, quienes contaron con el respaldo de una “significativa mayoría” de la ciudadanía venezolana en las últimas elecciones.

En una rueda de prensa celebrada en Bruselas, la portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper, ha destacado el papel desempeñado por ambos dirigentes opositores, a quienes ha elogiado por “haber luchado incansablemente por la democracia y los derechos humanos” en Venezuela.

Hipper ha insistido que “los próximos pasos” deben centrarse en el diálogo político como vía para lograr una "transición democrática estable". En este sentido, la portavoz ha insistido en que dicho proceso “debe incluir a Edmundo González y María Corina Machado”.