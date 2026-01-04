Maduro y su esposa comparecen hoy ante un tribunal federal de Nueva York
Según un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ambos serán llevados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan a las 12:00 hora local (17:00 GMT).
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, comparecerán este lunes ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia en EE. UU., según han confirmado este domingo fuentes judiciales a la agencia EFE.
Maduro fue detenido en la madrugada de este sábado en una operación relámpago de Washington bautizada como 'Resolución Absoluta' junto con su esposa, Cilia Flores, para luego ser trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y corrupción.
El presidente venezolano aterrizó en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar situado en el norte del estado de Nueva York, rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad, que lo acompañó luego a una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos, donde fue procesado, y finalmente al centro de detención federal.
La Casa Blanca publicó imágenes de su arresto y traslado, donde se ve a Maduro caminando por un pasillo con una alfombra azul que lleva la inscripción «DEA NYD». En el video, Maduro parece desearle a alguien "Buenas noches, feliz Año Nuevo".
El presidente venezolano, acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que este sábado hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal, afrontará en un tribunal federal cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.
Delcy Rodríguez ocupa su lugar
En Caracas, la ciudad desde donde Maduro ha dirigido Venezuela durante casi trece años, el vacío de poder ha empujado a las instituciones del país a reestructurarse y ha encontrado en Delcy Rodríguez una figura que encarna el chavismo y que parece tener una línea de diálogo abierta con Washington.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ordenó la noche de este sábado que la vicepresidenta ejecutiva asuma como presidenta encargada, la primera mujer en la historia del país suramericano en encabezar el Ejecutivo, "con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación".
En un pronunciamiento anterior, Rodríguez insistió en que el único presidente del país es Maduro, pero también reiteró su disposición a dialogar con Estados Unidos con una "agenda constructiva".
El presidente Estadounidense, Donald Trump, aseguró que su secretario de Estado, Marco Rubio, se ha comunicado con Rodríguez, algo que la vicepresidenta no confirmó durante su discurso. Trump también declaró que no desplegará tropas en Venezuela si Rodríguez hace lo que Washington quiere.
Transición
Mientras que Brasil ya reconoció a la vicepresidenta como líder de Venezuela en ausencia de Maduro, Panamá ha subrayado que no lo hará, reflejando las divisiones que aparecen en la región frente a qué camino debe tomar la posible transición en el país suramericano.
EE. UU. ATACA VENEZUELA
Trump anuncia que EE. UU. dirigirá Venezuela hasta que encuentre "un reemplazo aceptable" de Maduro
Por el momento, Trump ha asegurado que Estados Unidos va a "gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata".
"Por un período de tiempo las personas que están detrás de mí gobernarán Venezuela", indicó Trump, que compareció junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, entre otros.
Trump también desestimó una potencial presidencia de la líder opositora María Corina Machado argumentando que no tiene "apoyo ni respeto" en Venezuela. Machado pidió que sea Edmundo González Urrutia, el candidato que concurrió en las controvertidas elecciones de 2024, quien asuma el poder dado que lo considera el presidente legítimamente elegido en esos comicios.
Varios gobiernos conservadores de la región se han hecho eco de esta petición, como el de Javier Milei desde Argentina y el de Daniel Noboa en Ecuador, entre otros. El presidente francés, Emmanuel Macron, también depositó en González Urrutia unas esperanzas de transición "pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano".
EE.UU. ATACA VENEZUELA
Reacciones de la comunidad internacional ante el ataque de EE.UU. en Venezuela
Rusia denuncia la "agresión armada" bajo "pretextos insostenibles", España pide una "desescalada y moderación", Francia que el nuevo presidente sea Edmundo Gonzalez. Latinoamérica se muestra dividida.
En la misma línea, Ecuador, Perú y Paraguay han anunciado que restringirán la entrada a sus países de personas vinculadas al Gobierno de Maduro.
En cambio, en la otra orilla política, el Gobierno de Colombia, encabezado por el izquierdista Gustavo Petro, ha convocado una reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para establecer una posición ante el ataque de EE.UU., que ha criticado duramente.
A su vez, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que alista junto con otros países un pronunciamiento regional conjunto, sin precisar qué naciones son. "Es muy importante para América Latina mantenernos juntos", señaló la mandataria, que también condena la intervención.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia este lunes para debatir la operación militar estadounidense, a la vez que la Organización de Estados Americanos (OEA) urgió a Estados Unidos y Venezuela a "prevenir una mayor escalada" y respaldar una salida pacífica.
