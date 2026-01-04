La Casa Blanca publicó imágenes de su arresto y traslado, donde se ve a Maduro caminando por un pasillo con una alfombra azul que lleva la inscripción «DEA NYD». En el video, Maduro parece desearle a alguien "Buenas noches, feliz Año Nuevo".

El presidente venezolano, acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que este sábado hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal, afrontará en un tribunal federal cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.



Delcy Rodríguez ocupa su lugar

En Caracas, la ciudad desde donde Maduro ha dirigido Venezuela durante casi trece años, el vacío de poder ha empujado a las instituciones del país a reestructurarse y ha encontrado en Delcy Rodríguez una figura que encarna el chavismo y que parece tener una línea de diálogo abierta con Washington.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ordenó la noche de este sábado que la vicepresidenta ejecutiva asuma como presidenta encargada, la primera mujer en la historia del país suramericano en encabezar el Ejecutivo, "con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación".

En un pronunciamiento anterior, Rodríguez insistió en que el único presidente del país es Maduro, pero también reiteró su disposición a dialogar con Estados Unidos con una "agenda constructiva".

El presidente Estadounidense, Donald Trump, aseguró que su secretario de Estado, Marco Rubio, se ha comunicado con Rodríguez, algo que la vicepresidenta no confirmó durante su discurso. Trump también declaró que no desplegará tropas en Venezuela si Rodríguez hace lo que Washington quiere.

Transición

Mientras que Brasil ya reconoció a la vicepresidenta como líder de Venezuela en ausencia de Maduro, Panamá ha subrayado que no lo hará, reflejando las divisiones que aparecen en la región frente a qué camino debe tomar la posible transición en el país suramericano.

