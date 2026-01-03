EE. UU. ATACA VENEZUELA
Maduro desciende esposado del avión militar tras aterrizar en Nueva York

Maduro desciende esposado del avión militar tras aterrizar en Nueva York
18:00 - 20:00
El avión militar Boeing 757 que ha transportado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha aterrizado en Nueva York sobre las 23:00 horas de este sábado. El líder venezolano ha descendido del avión con la cabeza cubierta y rodeado de agentes. Maduro y su esposa declararán en los próximos días en un tribunal federal de Estados Unidos.

Trump anuncia que EE. UU. dirigirá Venezuela hasta que encuentre "un reemplazo aceptable" de Maduro

"Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Por lo tanto, no queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y que tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años", ha dicho. Después, ha aclarado que su equipo de seguridad, incluido Marco Rubio, gobernará Venezuela hasta que haya una "transición segura".
