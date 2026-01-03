AEB-K VENEZUELARI ERASO

Madurok lur hartu du New Yorken, segurtasun talde handi batek inguratuta

Maduro desciende esposado del avión militar tras aterrizar en Nueva York
Nicolas Maduro Venezuelako presidentea eraman duen Boeing 757 hegazkin militarra larunbat honetako 23:00ak inguru lurreratu da New Yorken. Buruzagi ezkertiarra burua estalita jaitsi dute hegazkinetik, agentez inguratuta. Datozen egunetan deklaratuko dute Madurok eta haren emazteak AEBko auzitegi federal batean.

