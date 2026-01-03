EE. UU. ATACA VENEZUELA
Delcy Rodríguez exige la liberación inmediata de Maduro y asegura que es el único presidente de Venezuela

Delcy Rodríguez exige a EEUU la liberación inmediata de Maduro y Flores
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Maduro berehala askatzeko eskatu du Delcy Rodriguezek, eta Venezuelako presidente bakarra dela ziurtatu du
EITB

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela ha asegurado este sábado que el único presidente del país venezolano es Nicolás Maduro, después de que fuera capturado por fuerzas militares de Estados Unidos.

aeb presidentea
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Trump anuncia que EE. UU. dirigirá Venezuela hasta que encuentre "un reemplazo aceptable" de Maduro

"Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Por lo tanto, no queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y que tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años", ha dicho. Después, ha aclarado que su equipo de seguridad, incluido Marco Rubio, gobernará Venezuela hasta que haya una "transición segura".
Imanol Pradales eta Maria Chivite
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los gobiernos de Euskadi y Navarra reclaman que se respete la legalidad internacional 

El lehendakari, Imanol Pradales, ha dicho que es "urgente una salida pacífica y el retorno a la democracia, los derechos humanos y la libertad plena" en Venezuela. Chivite, pro su parte, ha rechazado la entrada del ejército estadounidense en Caracas y la detención de su presidente Nicolás Maduro, "un acto que vulnera el derecho internacional y la soberanía de Venezuela".

