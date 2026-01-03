AEB-K VENEZUELARI ERASO

Maduro berehala askatzeko eskatu du Delcy Rodriguezek, eta Venezuelako presidente bakarra dela ziurtatu du

Delcy Rodríguez exige a EEUU la liberación inmediata de Maduro y Flores
EITB

Venezuelako presidente zilegi bakarra Nicolas Maduro dela azpimarratu du larunbat honetan Venezuelako presidenteorde exekutiboak, AEBko indar militarrek hura atxilotu ostean.

