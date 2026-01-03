EE. UU. ATACA VENEZUELA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Machado anuncia que ha llegado "la hora de la libertad" para Venezuela

"Ante su negativa (de Maduro) a aceptar una salida negociada, el Gobierno de Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley. Ha llegado la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país", ha manifestado la opositora.
OSLO (Norway), 11/12/2025.- Nobel Peace Prize laureate Maria Corina Machado greets supporters at the Grand Hotel in Oslo, Norway, 11 December 2025. She received the Nobel Peace Prize 2025 for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. This is her first public appearance in 11 months. (Noruega) EFE/EPA/LISE ASERUD NORWAY OUT
Euskaraz irakurri: Machadok iragarri du "askatasunaren ordua" iritsi dela Venezuelarentzat
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, que ha celebrado este domingo la captura del presidente del país, Nicolás Maduro, por parte de EE. UU., ja asegurado que ha llegado "la hora de la libertad" para Venezuela y ha reclamado al Ejército venezolano que reconozca a Edmundo González como presidente del país.

"Ante su negativa (de Maduro) a aceptar una salida negociada, el Gobierno de Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley. Ha llegado la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país", ha manifestado la opositora.

En un momento en que sostiene "Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos", Machado se ha comprometido a "poner orden, liberar a los presos políticos y construir un país excepcional", en lo que ha descrito como el comienzo de un proceso de transición sobre el que no ha dado todavía plazos aunque dice que espera tener más noticias "muy pronto" al respecto.

"Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legitimo Presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran", ha indicado.

Edmundo González se ha hecho eco del comunicado de Machado en su cuenta en X y lo ha acompañado de un mensaje en el que asegura que están "listos" para la "reconstrucción".

¿Quién está al mando en este momento?

Legalmente, la vicepresidenta Delcy Rodríguez sería la sustituta de Maduro. El presidente Trump ha afirmado que Marco Rubio ya ha hablado con ella "y se ha mostrado dispuesta a toda", "no tiene otra opción", ha añadido Trump.

No ha hecho ningúna mención a Edmundo González, pero de María Corina Machado ha dicho que "es una mujer agradable pero que no tiene el respeto de los ciudadanos".

Venezuela Internacional

Te puede interesar

aeb presidentea
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Trump anuncia que EE. UU. dirigirá Venezuela hasta que encuentre "un reemplazo aceptable" de Maduro

"Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Por lo tanto, no queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y que tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años", ha dicho. Después, ha aclarado que su equipo de seguridad, incluido Marco Rubio, gobernará Venezuela hasta que haya una "transición segura".
Imanol Pradales eta Maria Chivite
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los gobiernos de Euskadi y Navarra reclaman que se respete la legalidad internacional 

El lehendakari, Imanol Pradales, ha dicho que es "urgente una salida pacífica y el retorno a la democracia, los derechos humanos y la libertad plena" en Venezuela. Chivite, pro su parte, ha rechazado la entrada del ejército estadounidense en Caracas y la detención de su presidente Nicolás Maduro, "un acto que vulnera el derecho internacional y la soberanía de Venezuela".

Cargar más
Publicidad
X