Machado anuncia que ha llegado "la hora de la libertad" para Venezuela
La líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, que ha celebrado este domingo la captura del presidente del país, Nicolás Maduro, por parte de EE. UU., ja asegurado que ha llegado "la hora de la libertad" para Venezuela y ha reclamado al Ejército venezolano que reconozca a Edmundo González como presidente del país.
"Ante su negativa (de Maduro) a aceptar una salida negociada, el Gobierno de Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley. Ha llegado la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país", ha manifestado la opositora.
En un momento en que sostiene "Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos", Machado se ha comprometido a "poner orden, liberar a los presos políticos y construir un país excepcional", en lo que ha descrito como el comienzo de un proceso de transición sobre el que no ha dado todavía plazos aunque dice que espera tener más noticias "muy pronto" al respecto.
"Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legitimo Presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran", ha indicado.
Edmundo González se ha hecho eco del comunicado de Machado en su cuenta en X y lo ha acompañado de un mensaje en el que asegura que están "listos" para la "reconstrucción".
¿Quién está al mando en este momento?
Legalmente, la vicepresidenta Delcy Rodríguez sería la sustituta de Maduro. El presidente Trump ha afirmado que Marco Rubio ya ha hablado con ella "y se ha mostrado dispuesta a toda", "no tiene otra opción", ha añadido Trump.
No ha hecho ningúna mención a Edmundo González, pero de María Corina Machado ha dicho que "es una mujer agradable pero que no tiene el respeto de los ciudadanos".
Te puede interesar
Trump anuncia que EE. UU. dirigirá Venezuela hasta que encuentre "un reemplazo aceptable" de Maduro
"Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Por lo tanto, no queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y que tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años", ha dicho. Después, ha aclarado que su equipo de seguridad, incluido Marco Rubio, gobernará Venezuela hasta que haya una "transición segura".
Trump difunde la primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado
El presidente estadounidense ha difundido una imagen en la que se puede ver al presidente venezolano maniatado, con auriculares y un aparato que le impide la visión.
Venezolanos residentes en Euskadi confían en poder volver a casa
Miles de personas procedentes de Venezuela viven en Euskadi, y muchas de ellas son detractoras del gobierno de Nicolás Maduro. Así, se han mostrado esperanzadas con lo ocurrido, y esperan una transición pacífica.
Abren una investigación penal contra la pareja que dirigía el bar incendiado en Suiza
"Se les acusa de homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia", ha informado la Policía del Canton de Valais, que ha enfatizado que hasta que no haya una condena se aplica el principio de presunción de inocencia.
Los gobiernos de Euskadi y Navarra reclaman que se respete la legalidad internacional
El lehendakari, Imanol Pradales, ha dicho que es "urgente una salida pacífica y el retorno a la democracia, los derechos humanos y la libertad plena" en Venezuela. Chivite, pro su parte, ha rechazado la entrada del ejército estadounidense en Caracas y la detención de su presidente Nicolás Maduro, "un acto que vulnera el derecho internacional y la soberanía de Venezuela".
El ataque de EE. UU. contra Venezuela ha infringido todas las normas del derecho internacional, según los expertos
Aunque ha sido calificado como un ataque contra el narcotráfico, los expertos consideran que el verdadero objetivo de Trump es lograr un cambio político en Venezuela. Asimismo, destacan que la postura de la Unión Europea ha sido contraria a Maduro en reiteradas ocasiones.
Reacciones de la comunidad internacional ante el ataque de EE.UU. en Venezuela
Rusia denuncia la "agresión armada" bajo "pretextos insostenibles", España pide una "desescalada y moderación", y el presidente Argentino celebra el ataque.
Trump anuncia la detención de Nicolás Maduro
Así lo ha asegurado el presidente de EE. UU., quien ha celebrado que el ataque de esta noche ha sido "exitoso".
EE. UU. ataca Venezuela
La CBS informa de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, ha dado la orden de atacar puntos del territorio venezolano entre los que estarían bases militares del país.