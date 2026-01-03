AEB-REN ERASOA VENEZUELAN

Machadoren hitzetan, "iritsi da askatasunaren ordua Venezuelarentzat"

"Madurok irteera negoziatu bat onartzeari uko egin ostean, AEBko Gobernuak legea betearazteko promesa bete du. Herriaren subiranotasuna eta subiranotasun nazionala gure herrialdean nagusi izateko ordua da", nabarmendu du.

Agentziak | EITB

Maria Corina Machado Venezuelako oposizioaren buru eta Bakearen Nobel saridunak pozez hartu du Maduroren atxiloketa, eta "askatasunaren ordua" heldu dela azpimarratu du. "Madurok irteera negoziatu bat onartzeari uko egin ostean, AEBko Gobernuak legea betearazteko promesa bete du. Herriaren subiranotasuna eta subiranotasun nazionala gure herrialdean nagusi izateko ordua da", nabarmendu du.

"Ordena berrezarri, preso politikoak aske utzi eta aparteko herrialde bat eraikiko" duela hitzeman du Machadok, eta Venezuelan daudenei "prest" egoteko deia egin die. "Laster sare sozialen bidez jakinaraziko dizuegu zertarako", azaldu du bestelako azalpenik eman gabe. 

"Madurok, gaurtik aurrera, nazioarteko justiziari egin beharko dio aurre, Venezuelako herritarren aurka egindako krimen izugarriengatik". "Bizitzen ari garen une hau trantsizio prozesu baten hasiera da", esan du, horri buruzko eperik zehaztu ez badu ere.

"Herritarren ordua da, uztailaren 28ko demokraziagatik dena arriskatu genuen guztion momentua, Edmundo Gonzalez Urrutia presidente hautatu genuen guztiona. Hari dagokio orain lehenbailehen herrialdearen agintea hartzea", adierazi du.

Machadoren hitzen berri jaso ostean, Edmundo Gonzalezek mezu bat argitaratu du X sare sozialean, ziurtatzeko "Venezuela berreraikitzeko prest" daudela.

