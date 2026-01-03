Machadoren hitzetan, "iritsi da askatasunaren ordua Venezuelarentzat"
"Madurok irteera negoziatu bat onartzeari uko egin ostean, AEBko Gobernuak legea betearazteko promesa bete du. Herriaren subiranotasuna eta subiranotasun nazionala gure herrialdean nagusi izateko ordua da", nabarmendu du.
Maria Corina Machado Venezuelako oposizioaren buru eta Bakearen Nobel saridunak pozez hartu du Maduroren atxiloketa, eta "askatasunaren ordua" heldu dela azpimarratu du. "Madurok irteera negoziatu bat onartzeari uko egin ostean, AEBko Gobernuak legea betearazteko promesa bete du. Herriaren subiranotasuna eta subiranotasun nazionala gure herrialdean nagusi izateko ordua da", nabarmendu du.
"Ordena berrezarri, preso politikoak aske utzi eta aparteko herrialde bat eraikiko" duela hitzeman du Machadok, eta Venezuelan daudenei "prest" egoteko deia egin die. "Laster sare sozialen bidez jakinaraziko dizuegu zertarako", azaldu du bestelako azalpenik eman gabe.
"Madurok, gaurtik aurrera, nazioarteko justiziari egin beharko dio aurre, Venezuelako herritarren aurka egindako krimen izugarriengatik". "Bizitzen ari garen une hau trantsizio prozesu baten hasiera da", esan du, horri buruzko eperik zehaztu ez badu ere.
"Herritarren ordua da, uztailaren 28ko demokraziagatik dena arriskatu genuen guztion momentua, Edmundo Gonzalez Urrutia presidente hautatu genuen guztiona. Hari dagokio orain lehenbailehen herrialdearen agintea hartzea", adierazi du.
Machadoren hitzen berri jaso ostean, Edmundo Gonzalezek mezu bat argitaratu du X sare sozialean, ziurtatzeko "Venezuela berreraikitzeko prest" daudela.
Trumpek dio AEBren esku geratu dela Venezuela Maduroren "ordezko egoki bat" aurkitu arte
"Herrialde hori zuzenduko dugu trantsizio segurua, egokia eta zentzuzkoa egin bitartean. Hau da, ez dugu nahi Maduro edozeinek ordezkatzea eta azken urteetan izan dugun egoera errepikatzea", esan du Floridan duen egoitzatik emandako prentsaurrekoan.
Nicolas Maduro atxilotu ondorengo lehen irudia zabaldu du Trumpek
AEBko presidenteak zabaldutako irudi batean, Venezuelako presidentea eskuak lotuta, entzungailuak jarrita eta betaurreko ilun batzuk jantzita ikus daiteke.
Ikerketa penala ireki dute Urtezahar gauean Suitzan su hartu zuen tabernako nagusien aurka
"Zabarkeriaren ondorioz gertatutako giza hilketa, gorputz lesioak eta sutea" leporatu dizkiote bikoteari, Valais kantonamenduko Poliziak jakinarazi duenez. Zigorra ezagutu arte, baina, errugabetasun-presuntzioa errespetatuko zaie biei.
Euskadin bizi diren venezuelarrek etxera bueltatzeko aukera izango dutela uste dute
Venezuelatik etorritako milaka pertsona bizi dira Euskadin, eta horietako asko Nicolas Maduroren gobernuaren aurkakoak dira. Azken orduotan Venezuelan gertatutakoaren aurrean itxaropentsu agertu dira, eta trantsizio baketsu bat espero dute.
Euskadiko eta Nafarroako gobernuek nazioarteko legeria errespetatzeko eskatu dute
Imanol Pradales lehendakariak esan du "gertutik, etengabe eta kezkaz" jarraitzen ari direla Venezuelako egoera, "historikoki errotutako euskal komunitate ugaria baitago bertan". Chivitek, bestalde, gogor gaitzetsi du AEBren erasoa, iritzita nazioarteko eskubidea eta Venezuelaren subiranotasuna urratzen dituela.
AEBk Venezuelaren aurka egindako erasoak nazioarteko zuzenbidearen arau guztiak hautsi dituela diote adituek
AEBn narkotrafikoaren aurkako erasotzat jo badute ere, Trumpen benetako helburua Venezuelan aldaketa politikoa lortzea da, adituen ustez.
Nazioartearen erreakzioak AEBk Venezuelan erasoa egin ostean
Errusiak "oinarririk gabeko aitzakiak baliatuta" egindako "eraso armatua" izan dela salatu du, Espainiak "deseskalatzea eta moderazioa" eskatu ditu, eta Argentinako presidenteak pozik hartu du erasoa.
Trumpek Nicolas Maduro atxilotu dutela jakinarazi du
AEBko presidentearen arabera, gaurko erasoak "arrakasta" izan du. Marco Rubiok esan du Maduro AEBn epaituko dutela.
AEBk aireko erasoa egin du Venezuelan
Hainbat leherketa izan dira larunbat goizaldean Caracasen, baina ez dute xehetasunik eman. Venezuelak Donald Trump presidentearen gobernuaren "mehatxuak" salatu ditu, Kariben AEBko soldaduak hedatu eta lurreko erasoak egiteko mehatxua egiteagatik.