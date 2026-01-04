Delcy Rodríguez, la mano de derecha de Maduro, figura clave en el futuro inmediato de Venezuela
A pesar de que muchos esperaban que tras la detención de Nicolás Maduro, los opositores María Corina Machado o Edmundo González se erigirían como los líderes del cambio, la Administración Trump ha confiado la dirección del país, de momento, a la que hasta ahora era la vicepresidenta de Venezuela.
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, es la líder que se perfila para liderar una transición del chavismo en el país suramericano después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela haya ordenado que asuma como presidenta encargada, tras el "secuestro" del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, situación que el TSJ ha calificado de "excepcional, atípica y de fuerza mayor no prevista literalmente en la Constitución" venezolana
Rodríguez se convertiría así en la primera mujer en la historia del país suramericano en encabezar el Ejecutivo, incluso de forma interina.
Según la Constitución venezolana, las faltas temporales o absolutas del presidente son suplidas por el vicepresidente ejecutivo hasta por 90 días, prorrogables por decisión del Parlamento por el mismo periodo de tiempo. Si esa falta se prolonga por más de 90 días consecutivos, el Legislativo decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta.
Este lunes, 5 de enero, está prevista la instalación de un nuevo periodo legislativo (2026-2031).
Trump y Rubio confían en "entenderse" con Rodríguez
Ayer sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no desplegará tropas en Venezuela ni realizará nuevos ataques contra el país si la "vicepresidenta de Maduro hace" lo que quiere su Administración y avanzó que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se ha puesto en contacto con Rodríguez.
Sin embargo, la propia Rodríguez reiteró en una rueda de prensa posterior que "el único presidente del país suramericano es Maduro", que llegó a territorio estadounidense tras ser capturado la madrugada del sábado junto a su esposa, Cilia Flores.
"Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, único presidente de Venezuela", señaló Rodríguez en una alocución transmitida de forma obligatoria por radio y televisión, en la que lideraba un consejo de defensa, acompañada de otros funcionarios del Gobierno como el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.
Este domingo, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha confiado en “una mejor cooperación” con lo que queda del Gobierno venezolano tras la operación contra Maduro. Según ha indicado en una entrevista concedida a la cadena NBC, Washington está trabajando ya en un proceso de transición con momentos clave en las "próximas dos o tres semanas".
"Esperamos ver más cumplimiento y cooperación que antes. Ahora hay otras personas a cargo del aparato militar y policial en Venezuela. Tendrán que decidir qué rumbo tomar. Y esperamos que elijan un rumbo diferente al que eligió Nicolás Maduro. En último término, esperamos que esto conduzca a una transición integral", ha indicado.
Sobre los líderes opositores, Rubio ha considerado que “desafortunadamente, y tristemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato", ha indicado.
Lo que publicó al año pasado el Miami Herald
En octubre del año pasado, el periódico Miami Herald aseguró que Rodríguez ofreció a Estados Unidos encabezar un gobierno de transición sin Maduro para preservar la estabilidad política del país. De acuerdo a la nota del medio estadounidense, la vicepresidenta y su hermano Jorge Rodríguez, junto con un grupo de altos funcionarios venezolanos, presentaron dos propuestas aprobadas por Maduro a la Administración de Trump, con la intermediación de Catar.
Rodríguez tachó entonces de falsa esa información y acusó al Miami Herald de favorecer la "mentira y la carroña".
Una larga carrera política
Rodríguez, de 56 años, es la segunda al mando del Gobierno suramericano desde junio de 2018, cuando reemplazó a Tareck El Aissami.
Además, desde agosto de 2024 es ministra de Hidrocarburos, lo que la ha convertido en una figura clave dentro del Ejecutivo chavista en el manejo de la economía y la ha acercado al sector empresarial privado del país.
Previamente, se había desempeñado como titular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior; ministra de Comunicación e Información; canciller y también como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, establecida en 2017 al margen del Parlamento formado entonces por una mayoría opositora.
Su primer cargo fue como ministra del Despacho de la Presidencia en 2006, bajo el mandato del fallecido mandatario Hugo Chávez (1999-2013).
Rodríguez, nacida en Caracas el 18 de mayo de 1969, ha compartido su trayectoria dentro del chavismo con su hermano Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento). Su acercamiento a la política se dio desde muy temprano, después de que su padre, Jorge Antonio Rodríguez, muriera en julio de 1976 a consecuencia de las lesiones que le provocaron funcionarios de la antigua Dirección de Servicios de Inteligencia Policial (Disip).
Rodríguez se graduó como abogada de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y cursó estudios de derecho social en la Universidad de París X Nanterre.
También tiene una maestría en política y social de la Universidad de Birkbeck, en Londres.
Te puede interesar
El traslado de Maduro de Caracas a la prisión federal de Brooklyn, en imágenes
Nicolás Maduro se encuentra desde ayer en Estados Unidos. En las imágenes, recogidas desde la sede de la DEA en Nueva York, se puede ver el camino recorrido por el presidente venezolano desde Caracas hasta la prisión federal de Brooklyn, donde Maduro ha pasado su primera noche.
Identifican a otras 16 víctimas del incendio de Suiza y ya suman 24 de los 40 fallecidos
En un comunicado, la Policía indica además que ha se ha procedido también a la devolución a las familias de las víctimas identificadas, todas ellas fallecidas en el siniestro que se originó en el bar Le Constellation.
La plataforma 'Venezolanos en Bilbao Bizkaia' se concentra este domingo para celebrar la captura de Maduro
La plataforma cree que el presidente de Venezuela "ha sido una persona que ha generado mucho sufrimiento y el causante de que miles de familias estén ahora separadas por fronteras".
Se espera que Maduro comparezca mañana ante un juez federal de Nueva York
El Supremo venezolano ha puesto a Delcy Rodríguez como su sustituta, aunque Trump ha asegurado que Estados Unidos va a "gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata"..
Maduro desciende esposado del avión militar tras aterrizar en Nueva York
El avión militar Boeing 757 que ha transportado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha aterrizado en Nueva York sobre las 23:00 horas de este sábado. El líder venezolano ha descendido del avión con la cabeza cubierta y rodeado de agentes. Maduro y su esposa declararán en los próximos días en un tribunal federal de Estados Unidos.
Maduro, el heredero del chavismo, "capturado" por Trump tras 12 años en el poder
A principios de 2013, la vida de Maduro dio un giro, ya que se convirtió en presidente de Venezuela tras la muerte de Chávez el 5 de marzo. Posteriormente se convocaron elecciones y Nicolás Maduro se impuso a Henrique Capriles con el 51 % de los votos.
Delcy Rodríguez exige la liberación inmediata de Maduro y asegura que es el único presidente de Venezuela
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela ha asegurado este sábado que el único presidente del país venezolano es Nicolás Maduro, después de que fuera capturado por fuerzas militares de Estados Unidos.
Reacciones de la comunidad internacional ante el ataque de EE.UU. en Venezuela
Rusia denuncia la "agresión armada" bajo "pretextos insostenibles", España pide una "desescalada y moderación", Francia que el nuevo presidente sea Edmundo Gonzalez. Latinoamérica se muestra dividida.
Numerosos venezolanos salen a la calle en la capital, Caracas, para pedir la puesta en libertad de Maduro
Son imágenes de Caracas, donde cientos de venezolanos han salido a la calle para exigir que Nicolás Maduro sea puesto en libertad y que regrese a Venezuela. La concentración más multitudinaria se ha celebrado junto al Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano.