Delcy Rodríguez, la mano de derecha de Maduro, figura clave en el futuro inmediato de Venezuela

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, es la líder que se perfila para liderar una transición del chavismo en el país suramericano después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela haya ordenado que asuma como presidenta encargada, tras el "secuestro" del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, situación que el TSJ ha calificado de "excepcional, atípica y de fuerza mayor no prevista literalmente en la Constitución" venezolana

Rodríguez se convertiría así en la primera mujer en la historia del país suramericano en encabezar el Ejecutivo, incluso de forma interina.

Según la Constitución venezolana, las faltas temporales o absolutas del presidente son suplidas por el vicepresidente ejecutivo hasta por 90 días, prorrogables por decisión del Parlamento por el mismo periodo de tiempo. Si esa falta se prolonga por más de 90 días consecutivos, el Legislativo decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta.

Este lunes, 5 de enero, está prevista la instalación de un nuevo periodo legislativo (2026-2031).

Trump y Rubio confían en "entenderse" con Rodríguez

Ayer sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no desplegará tropas en Venezuela ni realizará nuevos ataques contra el país si la "vicepresidenta de Maduro hace" lo que quiere su Administración y avanzó que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se ha puesto en contacto con Rodríguez.



Sin embargo, la propia Rodríguez reiteró en una rueda de prensa posterior que "el único presidente del país suramericano es Maduro", que llegó a territorio estadounidense tras ser capturado la madrugada del sábado junto a su esposa, Cilia Flores.



"Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, único presidente de Venezuela", señaló Rodríguez en una alocución transmitida de forma obligatoria por radio y televisión, en la que lideraba un consejo de defensa, acompañada de otros funcionarios del Gobierno como el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.



Este domingo, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha confiado en “una mejor cooperación” con lo que queda del Gobierno venezolano tras la operación contra Maduro. Según ha indicado en una entrevista concedida a la cadena NBC, Washington está trabajando ya en un proceso de transición con momentos clave en las "próximas dos o tres semanas".

"Esperamos ver más cumplimiento y cooperación que antes. Ahora hay otras personas a cargo del aparato militar y policial en Venezuela. Tendrán que decidir qué rumbo tomar. Y esperamos que elijan un rumbo diferente al que eligió Nicolás Maduro. En último término, esperamos que esto conduzca a una transición integral", ha indicado.

Sobre los líderes opositores, Rubio ha considerado que “desafortunadamente, y tristemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato", ha indicado.



Lo que publicó al año pasado el Miami Herald

En octubre del año pasado, el periódico Miami Herald aseguró que Rodríguez ofreció a Estados Unidos encabezar un gobierno de transición sin Maduro para preservar la estabilidad política del país. De acuerdo a la nota del medio estadounidense, la vicepresidenta y su hermano Jorge Rodríguez, junto con un grupo de altos funcionarios venezolanos, presentaron dos propuestas aprobadas por Maduro a la Administración de Trump, con la intermediación de Catar.



Rodríguez tachó entonces de falsa esa información y acusó al Miami Herald de favorecer la "mentira y la carroña".