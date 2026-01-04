Ataque de EEUU en Venezuela
El traslado de Maduro de Caracas a la prisión federal de Brooklyn, en imágenes

maduro AEBn
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Caracasetik Brooklyngo espetxe federalera Madurok egindako bidea, iruditan
author image

EITB

Última actualización

Nicolás Maduro se encuentra desde ayer en Estados Unidos. En las imágenes, recogidas desde la sede de la DEA en Nueva York, se puede ver el camino recorrido por el presidente venezolano desde Caracas hasta la prisión federal de Brooklyn, donde Maduro ha pasado su primera noche.

 

Venezuela Nicolás Maduro Nueva York Estados Unidos Internacional

