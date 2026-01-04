AEB-ren erasoa Venezuelan
Madurok Caracastik Brooklyngo espetxe federalera egindako bidea, iruditan

EITB

Nicolas Maduro AEBn dago atzotik. DEA Drogen Aurkako Agentziak New Yorken duen egoitzak zabaldutako irudietan, Madurok Caracastik Brooklyngo espetxe federaleraino egindako bidea ikus daiteke. Lehen gaua igaro du kartzelan.

 

