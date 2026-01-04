AEB-ren erasoa Venezuelan

Gaur eramango dituzte Maduro eta emaztea New Yorkeko auzitegi federal batera

New York Hegoaldeko Barrutiko Auzitegiko bozeramaile baten arabera, Alvin K. Hellerstein epaile federalaren aurrera eramango dituzte Manhattanen, deklara dezaten, 12:00etan (17:00 GMT).

Maduro, kartzelara iristean.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nicolas Maduro Venezuelako presidentea eta haren emazte Cilia Flores New Yorkeko auzitegi federal batera eramango dituzte astelehen honetan, deklaratzera, iturri judizialek EFE agentziari baieztatu diotenez.

New York Hegoaldeko Barrutiko Auzitegiko bozeramaile baten arabera, Alvin K. Hellerstein epaile federalaren aurrera eramango dituzte biak Manhattanen, 12:00etan (17:00 GMT).

Maduro larunbat goizaldean atxilotu zuten Cilia Flores emaztearekin batera Washingtonek 'Erabateko konponbidea' izeneko operazioan.

Venezuelako presidentea Stewarteko Aireko Guardia Nazionalaren Basera eraman zuten,  New York estatuko iparraldean dagoen aireportu militarrera, segurtasun neurri handien artean, eta ondoren DEA Drogaren Aurkako Agentziaren instalazio federal batera, espetxeratu aurretik.

Maduro desciende esposado del avión militar tras aterrizar en Nueva York
Etxe Zuriak atxiloketaren eta lekualdatzearen irudiak zabaldu ditu. Irudi horietan, Maduro zoruan "DEA NYD" irakur daitekeen korridore batean ikus daiteke. Bideoan, Madurok norbaiti "Gabon, urte berri on" esaten diola ematen du.

New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiko Fiskaltzak formalki akusatu zuen Venezuelako presidentea 2020an, eta larunbat honetan berritu egin du, narkoterrorismoa, kokaina AEBra inportatzeko konspirazioa eta arma automatikoekin trafikatzea egotzita.

Delcy Rodriguezek hartu du Maduroren lekua

Caracasen, Madurok ia 13 urtez Venezuela zuzendu duen hirian, erakundeak botere-hutsuneak berregituratzen saiatzen ari dira, eta haren oinordeko Delcy Rodriguez izendatu dute.

Venezuelako Justizia Auzitegi Gorenak presidente kargua horren esku uzteko agindua eman zuen larunbatean, "nazioaren defentsa osoa eta jarraipen administratiboa bermatzeko". Venezuela gidatuko duen lehen emakumezko presidentea izango litzateke, asmo horiek aurrera eginez gero. 

Larunbatean egindako adierazpenetan, Rodriguezek azpimarratu zuen herrialdeko presidente bakarra Maduro dela, baina AEBrekin "agenda eraikitzaile" bat sortze aldera hitz egiteko prest agertu zen.

Donald Trump AEBko presidenteak adierazi duenez, Marco Rubio Estatu idazkariak Rodriguezekin hitz egin du, baina Venezuelako presidenteordeak ez du baieztatu. Trumpek esan zuen ez duela troparik zabalduko Venezuelan Rodriguezek Washingtonek nahi duena egiten badu.

Brasilek onartu egin du Venezuelako presidenteordea presidente gisa, Maduroren faltan, baina Panamak azpimarratu du ez duela egingo, eta horrek agerian utzi du Hego Amerikako trantsizioak hartu beharreko bidearen aurrean zatiketa dela nagusi.

 

Momentuz, AEBk zuzenduko du Venezuelako agintea "trantsizio segurua, egokia eta zentzuzkoa egin arte", jakinarazi du Trumpek.

"Denboraldi batez nire atzean dauden pertsonek gobernatuko dute Venezuela", adierazi zuen Trumpek, Marco Rubio Estatu idazkariarekin eta Pete Hegseth Gerra idazkariarekin batera egindako agerraldi batean.

Halaber, Trumpek baztertu egin zuen presidentetza Maria Corina Machado oposizioko liderraren esku uztea, "ez duelako Venezuelako herriaren babesik eta errespeturik". Machadok eskatu zuen Edmundo Gonzalez Urrutia, 2024ko hauteskunde polemikoetan aurkeztu zen hautagaia, izan dadila presidentea, hauteskunde haietan legitimoki aukeratutako presidentea dela uste baitu.

Eskualdeko hainbat gobernu kontserbadorek gauza bera eskatu dute, Javier Milei argentinarrak eta Daniel Noboa ekuadortarrak besteak beste. Frantziako presidente Emmanuel Macronek ere "trantsizio baketsua, demokratikoa eta venezuelarren borondatea errespetatzen duena" lortzeko itxaropena agertu zion Gonzalez Urrutiari.

Ildo beretik, Ekuadorrek, Peruk eta Paraguaik iragarri dute Maduroren Gobernuarekin lotura duten pertsonei sarrera eragotziko dietela.

Beste aldean, berriz, Gustavo Petro ezkertiarra buru duen Kolonbiako Gobernuak Latinoamerikako eta Karibeko Estatuen Erkidegoko (CELAC) kantzilerren bilera deitu du, AEBren erasoaren aurrean jarrera bat adosteko.

Era berean, Mexikoko presidente Claudia Sheinbaumek adierazi zuen eskualde mailako adierazpen bateratu bat adosten ari dela beste herrialde batzuekin batera, zein nazio diren zehaztu gabe. "Latinoamerikarentzat oso garrantzitsua da elkarrekin egotea", horren iritzian. 

NBEko Segurtasun Kontseiluak premiazko bilera egingo astelehen honetan AEBren operazio militarra eztabaidatzeko, eta, aldi berean, Amerikako Estatuen Erakundeak (AEA) indarkeriaren gorakadarik ez egoteko eta irteera baketsua bilatzeko eskatu zien AEBri eta Venezuelari.

