Gaur eramango dituzte Maduro eta emaztea New Yorkeko auzitegi federal batera
New York Hegoaldeko Barrutiko Auzitegiko bozeramaile baten arabera, Alvin K. Hellerstein epaile federalaren aurrera eramango dituzte Manhattanen, deklara dezaten, 12:00etan (17:00 GMT).
Nicolas Maduro Venezuelako presidentea eta haren emazte Cilia Flores New Yorkeko auzitegi federal batera eramango dituzte astelehen honetan, deklaratzera, iturri judizialek EFE agentziari baieztatu diotenez.
New York Hegoaldeko Barrutiko Auzitegiko bozeramaile baten arabera, Alvin K. Hellerstein epaile federalaren aurrera eramango dituzte biak Manhattanen, 12:00etan (17:00 GMT).
Maduro larunbat goizaldean atxilotu zuten Cilia Flores emaztearekin batera Washingtonek 'Erabateko konponbidea' izeneko operazioan.
Venezuelako presidentea Stewarteko Aireko Guardia Nazionalaren Basera eraman zuten, New York estatuko iparraldean dagoen aireportu militarrera, segurtasun neurri handien artean, eta ondoren DEA Drogaren Aurkako Agentziaren instalazio federal batera, espetxeratu aurretik.
Etxe Zuriak atxiloketaren eta lekualdatzearen irudiak zabaldu ditu. Irudi horietan, Maduro zoruan "DEA NYD" irakur daitekeen korridore batean ikus daiteke. Bideoan, Madurok norbaiti "Gabon, urte berri on" esaten diola ematen du.
New Yorkeko Hegoaldeko Barrutiko Fiskaltzak formalki akusatu zuen Venezuelako presidentea 2020an, eta larunbat honetan berritu egin du, narkoterrorismoa, kokaina AEBra inportatzeko konspirazioa eta arma automatikoekin trafikatzea egotzita.
Delcy Rodriguezek hartu du Maduroren lekua
Caracasen, Madurok ia 13 urtez Venezuela zuzendu duen hirian, erakundeak botere-hutsuneak berregituratzen saiatzen ari dira, eta haren oinordeko Delcy Rodriguez izendatu dute.
Venezuelako Justizia Auzitegi Gorenak presidente kargua horren esku uzteko agindua eman zuen larunbatean, "nazioaren defentsa osoa eta jarraipen administratiboa bermatzeko". Venezuela gidatuko duen lehen emakumezko presidentea izango litzateke, asmo horiek aurrera eginez gero.
Larunbatean egindako adierazpenetan, Rodriguezek azpimarratu zuen herrialdeko presidente bakarra Maduro dela, baina AEBrekin "agenda eraikitzaile" bat sortze aldera hitz egiteko prest agertu zen.
Donald Trump AEBko presidenteak adierazi duenez, Marco Rubio Estatu idazkariak Rodriguezekin hitz egin du, baina Venezuelako presidenteordeak ez du baieztatu. Trumpek esan zuen ez duela troparik zabalduko Venezuelan Rodriguezek Washingtonek nahi duena egiten badu.
Brasilek onartu egin du Venezuelako presidenteordea presidente gisa, Maduroren faltan, baina Panamak azpimarratu du ez duela egingo, eta horrek agerian utzi du Hego Amerikako trantsizioak hartu beharreko bidearen aurrean zatiketa dela nagusi.
AEB-K VENEZUELARI ERASO
Trumpek dio AEBren esku geratu dela Venezuela Maduroren "ordezko egoki bat" aurkitu arte
"Herrialde hori zuzenduko dugu trantsizio segurua, egokia eta zentzuzkoa egin bitartean. Hau da, ez dugu nahi Maduro edozeinek ordezkatzea eta azken urteetan izan dugun egoera errepikatzea", esan du Floridan duen egoitzatik emandako prentsaurrekoan.
Momentuz, AEBk zuzenduko du Venezuelako agintea "trantsizio segurua, egokia eta zentzuzkoa egin arte", jakinarazi du Trumpek.
"Denboraldi batez nire atzean dauden pertsonek gobernatuko dute Venezuela", adierazi zuen Trumpek, Marco Rubio Estatu idazkariarekin eta Pete Hegseth Gerra idazkariarekin batera egindako agerraldi batean.
Halaber, Trumpek baztertu egin zuen presidentetza Maria Corina Machado oposizioko liderraren esku uztea, "ez duelako Venezuelako herriaren babesik eta errespeturik". Machadok eskatu zuen Edmundo Gonzalez Urrutia, 2024ko hauteskunde polemikoetan aurkeztu zen hautagaia, izan dadila presidentea, hauteskunde haietan legitimoki aukeratutako presidentea dela uste baitu.
Eskualdeko hainbat gobernu kontserbadorek gauza bera eskatu dute, Javier Milei argentinarrak eta Daniel Noboa ekuadortarrak besteak beste. Frantziako presidente Emmanuel Macronek ere "trantsizio baketsua, demokratikoa eta venezuelarren borondatea errespetatzen duena" lortzeko itxaropena agertu zion Gonzalez Urrutiari.
AEB-REN ERASOA VENEZUELAN
Nazioartearen erreakzioak AEBk Venezuelan egindako erasoaren aurrean
Errusiak "oinarririk gabeko aitzakiak baliatuta" egindako "eraso armatua" izan dela salatu du, Espainiak "deseskalatzea eta moderazioa" eskatu ditu, eta Frantziak Edmundo Gonzalez izatea presidente berria. Latinoamerikan muturreko iritziak eragin ditu AEBen operazioak.
Ildo beretik, Ekuadorrek, Peruk eta Paraguaik iragarri dute Maduroren Gobernuarekin lotura duten pertsonei sarrera eragotziko dietela.
Beste aldean, berriz, Gustavo Petro ezkertiarra buru duen Kolonbiako Gobernuak Latinoamerikako eta Karibeko Estatuen Erkidegoko (CELAC) kantzilerren bilera deitu du, AEBren erasoaren aurrean jarrera bat adosteko.
Era berean, Mexikoko presidente Claudia Sheinbaumek adierazi zuen eskualde mailako adierazpen bateratu bat adosten ari dela beste herrialde batzuekin batera, zein nazio diren zehaztu gabe. "Latinoamerikarentzat oso garrantzitsua da elkarrekin egotea", horren iritzian.
NBEko Segurtasun Kontseiluak premiazko bilera egingo astelehen honetan AEBren operazio militarra eztabaidatzeko, eta, aldi berean, Amerikako Estatuen Erakundeak (AEA) indarkeriaren gorakadarik ez egoteko eta irteera baketsua bilatzeko eskatu zien AEBri eta Venezuelari.
Zure interesekoa izan daiteke
AEBk Groenlandia "behar" duela azpimarratu du Trumpek, segurtasun arrazoiengatik
"Groenlandia behar dugu segurtasun nazionalagatik. Une honetan oso leku estrategikoa da, Errusiako eta Txinako ontziz betea", azpimarratu du Donald Trumpek Air Force One hegazkinean egindako adierazpenetan.
Delcy Rodriguezek elkarrizketarako deia egin du, eta Trumpek Venezuelako petrolioa eta baliabideak "erabat kontrolatzea" eskatu du
Rodriguezek Washingtonekin negoziatzearen alde egin du berriro ere. AEBko presidenteak, ordea, adierazi du Venezuelako Gobernua Amerikako Estatu Batuen "ardurapean" dagoela.
AEBk Venezuelan egindako erasoa izango du hizpide gaur NBEko Segurtasun Kontseiluak
Kolonbiak bultzatu du premiazko bilera horren deialdia, eta Errusiak eta Txinak ofizialki babestu dute proposamena. Bakeari eta nazioarteko segurtasunari egindako mehatxuei buruzko eztabaida gisa sailkatu dute 10:00etan (15:00ak GMT) hasiko den hitzordua.
Suitzako sutean hildako 40 lagunak identifikatu dituzte eta erdiak adin txikikoak ziren
22 hildako suitzarrak ziren, 7 frantziarrak, 6 italiarrak, bi errumaniarrak, bat portugaldarra, bat belgikarra eta beste bat turkiarra. Adinari dagokionez, gehienak 14 eta 17 urte bitartekoak ziren, eta gainerakoak 18 eta 39 urte bitartekoak.
Delcy Rodriguezek presidente kargua hartzea babestu dute Venezuelako Indar Armatuek
Arratsaldean egindako agerraldian Vladimir Padrino Defentsa ministroak salatu du AEBko militarrek Maduroren segurtasun taldeko kide gehienak "odol hotzean" hil zituztela atzoko operazioan.
Delcy Rodriguez, Maduroren bigarrena, giltzarri izango da Venezuelaren etorkizun hurbilean
Nicolas Maduroren atxiloketaren ostean askok Maria Corina Machado edo Edmundo Gonzalez oposizioko kideek hartuko zutela boterea uste arren, Venezuelako Justizia Auzitegi Gorenak orain arte Venezuelako presidenteorde izan denari eman dio gidaritza, baita Trumpen Gobernuak ere.
Madurok Caracastik Brooklyngo espetxe federalera egindako bidea, iruditan
Nicolas Maduro AEBn dago atzotik. DEA Drogen Aurkako Agentziak New Yorken duen egoitzak zabaldutako irudietan, Madurok Caracastik Brooklyngo espetxe federaleraino egindako bidea ikus daiteke. Lehen gaua igaro du kartzelan.
'Venezolanos en Bilbao Bizkaia' plataformak elkarretaratzea egingo du Maduro atxilotu izana ospatzeko
Plataformaren ustez, Venezuelako presidentea "sufrimendu handia eragin duen pertsona bat izan da", eta "itxaropena" piztu du AEBren operazioak.
Maduro New Yorkera eraman dute, segurtasun talde handi batek inguratuta
Nicolas Maduro Venezuelako presidentea eraman duen hegazkina larunbateko 23:00ak aldera lurreratu da New Yorken. Venezuelako presidentea FBI eta DEA inteligentzia eta drogen aurkako agentzietako agentez inguratuta eraman dute. Madurok eta Cilia Flores emazteak datozen egunetan deklaratuko dute AEBko auzitegi federal batean.